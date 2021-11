Stella McCartney | Η έκθεση της σχεδιάστριας για τη βιώσιμη μόδα στην COP26

Η Stella McCartney είναι μία από τις πρωτοπόρους σχεδιάστριες αναφορικά με τη βιωσιμότητα στη μόδα και πρωτοστάτης στην προσπάθεια για την κατάργηση χρήσης και πώλησης γούνας. Δεν είναι, επομένως, καθόλου παράδοξη η παρουσίαση της στην COP26, τη σύνοδο των ηγετών των χωρών των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή, που πραγματοποιείται στη Γλασκόβη.

Η διάσημη βρετανίδα σχεδιάστρια, με πρωτοβουλία του Πρίγκιπα Καρόλου, εγκαινίασε στο Kelvingrove Art Gallery and Museum της Γλασκόβης την έκθεση "Future of Fashion: An innovation conversation with Stella McCartney", η οποία παρουσιάζει τη φιλική προς το περιβάλλον προσέγγιση της σχεδιάστριας προς τη μόδα και τα υλικά της επόμενης γενιάς που το brand έχει αρχίσει να υιοθετεί στις συλλογές του, όπως και το όραμά του για το μέλλον.

Η έκθεση φιλοξενεί κομμάτια από το Mylo™️ που κατασκευάζει η Bolt Threads, ενός είδους δέρμα που προέρχεται από τον μύκητα μυκήλιο, το πρώτο vegan ζευγάρι ποδοσφαιρικών παπουτσιών που δημιούργησε η Stella McCartney σε συνεργασία με την Adidas και τον Γάλλο ποδοσφαιριστή Paul Pogba, βαμβάκι αναγεννητικής γεωργίας σε παραγωγή της εταιρείας Söktaş και το νάιλον αναγεννητικής παραγωγής από τις Evrnu NuCycl και Econyl, το οποίο προέρχεται από την επεξεργασία αποβλήτων και πλαστικών που μαζεύονται από τους ωκεανούς.

Η Stella McCartney στη δήλωσή της για τη συμμετοχή της στη COP26 αναφέρει: "Αυτή είναι μια καθοριστική δεκαετία και αν δεν δράσουμε αποφασιστικά, γνωρίζουμε ποιες είναι οι συνέπειες. Μια έκταση που ισοδυναμεί μ' ένα γήπεδο ποδοσφαίρου εξαφανίζεται κάθε λεπτό από τον Αμαζόνιο και το 80% αυτής της περιοχής χρησιμοποιείται για την κτηνοτροφία. Το μέλλον της μόδας και του πλανήτη μας είναι cruelty-free.

Ελπίζω ότι εκπροσωπώντας τη βιομηχανία μας και αποκαλύπτοντας στην COP26 τα καινοτόμα υλικά που χρησιμοποιούμε, θα μπορέσω να εμπνεύσω τον ιδιωτικό τομέα και τις κυβερνήσεις να προχωρήσουν σε πιο βιώσιμες επενδύσεις και πρωτοβουλίες. Η μη συνεργασία τώρα θα ήταν τεράστια αδικία για τις μελλοντικές γενιές και γι' αυτούς που υποφέρουν ήδη από τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής. Αυτή είναι η ευκαιρία μας και δεν πιστεύω στο χάσιμο χρόνου".

Παράλληλα, η Stella McCartney προτρέπει τους συμμετέχοντες στην COP26 και το κοινό να υπογράψουν ψήφισμα για να σταματήσει η χρήση φυσικού δέρματος και γούνας στη βιομηχανία της μόδας, καθώς έχει καταστροφικές συνέπειες για το περιβάλλον.