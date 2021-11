Η Miranda Kerr και τα μυστικά της επιτυχίας της

Η Μiranda Kerr ξεκίνησε την καριέρα της σε ηλικία 14 ετών ποζάροντας για ένα εφηβικό περιοδικό στην πατρίδα της την Αυστραλία. Aφού δούλεψε ως μοντέλο για τα περισσότερα αυστραλέζικα brands, αλλά και στην Ιαπωνία, ήταν θέμα χρόνου να βρεθεί στη Νέα Υόρκη. Η συνεργασία που απογείωσε τη φήμη της και την έκανε διεθνώς γνωστή ήταν με τη Victoria's Secret, της οποίας το 2007 έγινε "Αγγελάκι", το πρώτο μάλιστα που συμμετείχε ποτέ από την Αυστραλία.

Τα φτερά που φόρεσε στα shows της "VS" τής έδωσαν ώθηση για ακόμα περισσότερες επιφανείς fashion συνεργασίες και την προσγείωσαν στα ντεφιλέ οίκων όπως Balenciaga, Prada, Chanel, Miu Miu, Dior, Lanvin, Loewe κ.ά, ενώ την ίδια στιγμή φωτογραφιζόταν για εξώφυλλα μεγάλων περιοδικών και καμπάνιες beauty και fashion κολοσσσών. Κι ενώ η καριέρα της βρισκόταν στο ζενίθ, η Kerr γνωρίζει τον ηθοποιό Orlando Bloom και αποκτούν μαζί έναν γιο, τον 10χρονο σήμερα Flynn. Η Kerr επέστρεψε στις πασαρέλες αμέσως μετά τη γέννηση του γιού της, ενώ παράλληλα είχε αρχίσει να δουλεύει πάνω στο δικό της πρότζεκ, το "πάθος" της όπως το αποκαλεί, τo KORA Organics, μία εταιρεία με οργανικά προϊόντα ομορφιάς.

Σήμερα, στα 38 της χρόνια, δεν έχει εγκαταλείψει οριστικά την καριέρα της ως μοντέλο, έχει αλλάξει όμως ριζικά τις προτεραιότητες της. Μετά το διαζύγιο της με τον Bloom και τον γάμο της με τον ιδρυτή του Snapchat, Evan Spiegel, με τον οποίο έχουν αποκτήσει δυο γιους, τον 3χρονο Hart και τον 2χρονο Myles, προτεραιότητα έχουν γίνει η οικογένειά της και η δική της επιχείρηση. Όπως θα δηλώσει στο Harper's Bazaar Greece, ήταν με την προτροπή του συζύγου της που πήρε την απόφαση να επικεντρωθεί στο δικό της brand, το οποίο πλέον έχει λανσάρει διεθνώς, ενώ ο χρόνος που πέρασε με την οικογένειά της στη διάρκεια της καραντίνας- ιδίως με τον παππού και τη γιαγιά της που "έφυγαν" λίγο μετά από τη ζωή -την έκανε να εκτιμήσει ακόμα περισσότερο τον χρόνο που έχουμε με τα αγαπημένα μας πρόσωπα.

Το μυστικό της επιτυχίας που συνδυάζει εν προκειμένω celebrity status, καριέρα supermodel, επιτυχημένη επιχειρηματικότητα και ευτυχισμένη ζωή, έχει να κάνει σύμφωνα με τη Miranda Kerr με ένα βασικό πράγμα: να κυνηγάς το πάθος σου!

Greg Swales Τζάκετ, τοπ, φούστα και παπούτσια, Louis Vuitton.

Κεφάλαιο "Καριέρα - Οικογένεια"

-Πού και πώς πέρασες τη διάρκεια της καραντίνας; Ποια μαθήματα ζωής σε δίδαξε αυτή η δύσκολη περίοδος;

Τον περισσότερο χρόνο της καραντίνας τον περάσαμε με την οικογένειά μου στο Λος Άντζελες και όταν τα μέτρα χαλάρωσαν λίγο ταξιδέψαμε και μείναμε τρεις μήνες στην Αυστραλία. Ήταν αναμφίβολα μία περίοδος με πολλές προκλήσεις για τον καθένα, με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Η σκέψη μου είναι μ' αυτούς που έχασαν αγαπημένα τους πρόσωπα αυτή την περίοδο και με όλους τους εργαζόμενους στην πρώτη γραμμή που ρίσκαραν τη ζωή τους για να μας κρατήσουν ζωντανούς.

Το διάστημα της διαμονής μας στην Αυστραλία ήταν ιδιαίτερο για εμάς ως οικογένεια αφού είχαμε την ευτυχία να περάσουμε αρκετό χρόνο με τους παππούδες μου πριν φύγουν από τη ζωή. Το να συνυπάρχουν 4 γενιές κάτω από την ίδια στέγη για τρεις μήνες είναι κάτι που θα έχω στην καρδιά μου για πάντα. Πραγματικά έμαθα να εκτιμώ περισσότερο το δώρο της ζωής και τον πολύτιμο χρόνο που έχουμε με τους αγαπημένους μας.

-Πώς είναι η ζωή μιας γυναίκας που συνδυάζει celebrity status, high fashion modeling, επιχειρηματικότητα, γάμο και μητρότητα; Υπάρχουν μυστικά για να βρεις τη σωστή ισορροπία ανάμεσα σ' όλα αυτά;

Η ζωή της είναι σίγουρα πολυάσχολη. Νιώθω πολύ ευγνώμων και ευλογημένη που έχω τρεις υγιέστατους γιους, έναν υπέροχο σύζυγο και μπορώ να ακολουθώ το πάθος μου για υγεία και ευεξία με την εταιρεία μου KORA Organics. Αν και είμαι πολυάσχολη, προσπαθώ να σχεδιάζω, να προγραμματίζω και να βάζω προτεραιότητες στον χρόνο μου όσο το δυνατόν καλύτερα. Διατηρώ διαφορετικού χρώματος ημερολόγια για τα πάντα- ανάμεσά τους αυτά για το πρόγραμμα των παιδιών (που σημειώνω την ώρα του ύπνου τους, την ώρα που φεύγουν για το σχολείο κ.ο.κ.), για τα τηλεφωνήματα και το πρόγραμμα της δουλειάς, όπως και ημερολόγιο για το πρόγραμμα διατροφής και γυμναστικής (ασκήσεις, ώρες φαγητού, διαλογισμός κ.ο.κ.), που με βοηθούν να παραμείνω οργανωμένη. Το πρόγραμμα και η ρουτίνα είναι βασικά για να έχω ευελιξία και να μπορώ να προσαρμόσω τις ώρες μου. Συχνά επαναλαμβάνω στην ομάδα μου στη KORA Organics και στην οικογένειά μου, "ας είμαστε σαν την ιτιά, που είναι δυνατή και ευέλικτη και όχι σαν τη βελανιδιά που είναι δυνατή αλλά άκαμπτη. Σε μια καταιγίδα, η ιτιά θα λυγίσει με τον άνεμο, ενώ μια βελανιδιά μπορεί να σπάσει λόγω της δυσκαμψίας της".

-Σου λείπουν τα runways, τα shows, οι Εβδομάδες Μόδας και γενικά η έντονη ζωή ενός supermodel; Τι έχεις κρατήσει ως πολύτιμη γνώση από εκείνη την περίοδο της ζωής σου;

Είμαι τόσο ευγνώμων για όλες τις ευκαιρίες που μου έδωσε η ζωή για να φτάσω εδώ που είμαι σήμερα. Το modeling μου έδωσε τη δυνατότητα να ταξιδέψω σ' όλο τον κόσμο, να γνωρίσω απίστευτα δημιουργικούς και ενδιαφέροντες ανθρώπους και να επενδύσω στη δική μου επιχείρηση. Το να είμαι στη βιομηχανία της μόδας για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα με δίδαξε πολλά διαφορετικά πράγματα- από τη σχεδιαστική/ δημιουργική οπτική μέχρι το να μάθω ποιες υφές / προϊόντα περιποίησης δέρματος λειτουργούν καλά κάτω από το μακιγιάζ κτλ. Έμαθα επίσης πολλά πάνω στην επιχειρηματική οπτική καθώς χρειάστηκε να συνεργαστώ με πολλούς CEOs και επιχειρηματίες για να καταλάβω στη φιλοσοφία των εταιριών τους. Όσο για τα runways και τις fashion weeks, φυσικά και απόλαυσα εκείνη την εποχή που διέσχιζα τις πασαρέλες, αλλά είμαι επίσης ευγνώμων που τώρα μπορώ να αφοσιωθώ πρωτίστως στην επιχείρησή μου και να περνάω περισσότερο χρόνο με την οικογένειά μου.

-Ποιο είναι το πιο δύσκολο πράγμα στη ζωή ενός μοντέλου;

Η μεγαλύτερη πρόκληση, κατά τη δική μου προσωπική άποψη, είναι το να ταξιδεύεις διαρκώς και να χάνεις τα γενέθλια των φίλων και των μελών της οικογένειάς σου, τους γάμους και άλλα σημαντικά γεγονότα.

-Πώς άλλαξαν οι προτεραιότητές σου όταν έγινες μητέρα;

Όλα άλλαξαν για μένα όταν έγινα μητέρα. Προτεραιότητά μου είναι τα παιδιά και η οικογένειά μου.

-Έχεις μιλήσει ανοιχτά για την καλή σχέση που έχεις διατηρήσει με τον πρώην σύζυγό σου [σσ. Orlando Bloom] και έχεις πει ότι η οικογένειά σου κάνει παρέα με τη δική του. Τι χρειάζεται να κάνει κάποιος για να πετύχει μια τέτοια αρμονική σχέση με τον πρώην του;

Από την πρώτη μέρα που εγώ και ο Orlando χωρίσαμε, παραμείναμε καλοί φίλοι και επικεντρωθήκαμε στο να βάλουμε προτεραιότητα τις ανάγκες του γιου μας Flynn και να του προσφέρουμε ό,τι καλύτερο. Ο Orlando, η Katy [σ.σ. Perry], o Evan [σ.σ. Spiegel] και εγώ πραγματικά απολαμβάνουμε ο ένας την παρέα του άλλου και τα πάμε τόσο καλά. Νιώθουμε πολύ τυχεροί.

-Ως διάσημο μοντέλο, μητέρα και επιτυχημένη επιχειρηματίας, ποια θα ήταν η συμβουλή σου σε ένα νέο κορίτσι που ονειρεύεται μία καριέρα σαν τη δική σου;

Η συμβουλή μου θα ήταν:

-Το πείσμα και η αντοχή είναι κλειδιά της επιτυχίας.

-Άκου τη διαίσθησή σου. Εμπιστεύσου τα εσωτερικά σου ένστικτα.

-Φρόντισε να έχεις γύρω σου θετικούς ανθρώπους, ανθρώπους που σε εμπνέουν και οι οποίοι θα σε υποστηρίξουν στο να κάνεις τα όνειρά σου πραγματικά.

Greg Swales Πουκάμισο, βερμούδα, ζώνη και μπότες Chanel, Linea Piu.

Κεφάλαιο "Ομορφιά"

-Ποια είναι η καθημερινή ρουτίνα ομορφιάς σου;

Τόσο η πρωινή όσο και η βραδινή ρουτίνα μου είναι πολύ γρήγορες και εύκολες. Κάθε πρωί λίγο πριν μπω στο ντους, κάνω στεγνό βούρτσισμα (dry brushing) σε όλο μου το σώμα. Είναι τόσο αναζωογονητικό για το σώμα, αυξάνει τη κυκλοφορία του αίματος, το λατρεύω! Μετά μπαίνω στο μπάνιο και χρησιμοποιώ το λάδι καθαρισμού KORA Organics Milky Mushroom Gentle Cleansing Oil, μετά εφαρμόζω τη μάσκα Turmeric Brightening & Exfoliating 2-in-1 Mask, μετά ψεκάζω το πρόσωπό μου με το νέο μας προϊόν, το Minty Mist- που είναι πολύ αναζωογονητικό- και μετά εφαρμόζω το Noni Bright Vitamin C Serum που περιέχει δαμάσκηνο κακαντού (Kakadu Plum) που αποτελεί την πηγή με την υψηλότερη περιεκτικότητα σε φυσική Βιταμίνης C- αυτό το προϊόν έχει αποδειχτεί σωτήριο, έχει φωτίσει την επιδερμίδα μου!

Μετά χρησιμοποιώ την ενυδατική κρέμα Tumeric Glow Moisturizer που απλώνω σε όλο το πρόσωπό μου, τον λαιμό και το ντεκολτέ. Πραγματικά κρατά λαμπερή την επιδερμίδα μου όλη την ημέρα, είναι σούπερ απορροφητική και δεν κολλάει καθόλου. Έχω επίσης προσθέσει στη ρουτίνα μου τη νέα κρέμα ματιών Berry Bright Eye Cream, είναι σούπερ αναζωογονητική, ενυδατική και φωτίζει τα μάτια, ενώ βοηθά με τις λεπτές γραμμές, τους αποχρωματισμούς, τους μαύρους κύκλους και το πρήξιμο κάτω από τα μάτια.

Στη συνέχεια θα εφαρμόσω το λάδι ματιών Noni Radiant Eye Oil και το λάδι προσώπου Noni Glow Face Oil που προσφέρουν ώθηση στη θρέψη η οποία είναι απαραίτητη για όλους τους τύπους επιδερμίδας, ειδικά για τα ευαίσθητα δέρματα, αλλά και τα λιπαρά. Καμιά φορά, όταν αισθάνομαι λίγο πρησμένη στο πρόσωπο θα κάνω λίγο μασάζ gua sha με το Rose Quartz Heart Facial Sculptor. Βοηθάει στην κυκλοφορία του αίματος, μειώνει το πρήξιμο και με φυσικό τρόπο ανασηκώνει και σμιλεύει το πρόσωπο μου.

Τη νύχτα ακολουθώ την ίδια ρουτίνα, αλλά καθαρίζω διπλά την επιδερμίδα μου και δεν χρησιμοποιώ την Turmeric 2-in 1 Mask. Χρησιμοποιώ το Noni Night AHA Resurfacing Serum αντί για το Noni Bright Vitamin C Serum, ενώ η μάσκα νυκτός Noni Glow Sleeping Mask είναι το τελευταίο βήμα της βραδινής μου ρουτίνας πριν πέσω για ύπνο. Δεν χρειάζεται να την αφαιρέσω μέχρι το πρωί καθώς στεγνώνει στην επιδερμίδα σαν ένα διάφανο πέπλο εγκλωβίζοντας την υγρασία και δεν φεύγει στο μαξιλάρι.

-Ποια προϊόντα ομορφιάς δεν λείπουν ποτέ από το νεσεσέρ σου;

Στο νεσεσέρ μου έχω πάντα το λάδι προσώπου KORA Organics Noni Glow Face Oil, το lip balm με χρώμα Kosas, το απαλό foundation Ilia Skint tint, το dry shampoo της Klorane, μία βούρτσα για τα μαλλιά και ένα μίνι Theragun (συσκευή μασάζ).

- Πώς ξεκίνησες να ασχολείσαι επιχειρηματικά με τη βιομηχανία της ομορφιάς;

Όταν ήμουν 16 ετών, η μητέρα μου διαγνώστηκε με καρκίνο στην σπλήνα της και αυτό μάς έδωσε κίνητρο ως οικογένεια να φροντίσουμε περισσότερο την υγεία μας. Ετσι, αρχίσαμε να κάνουμε έρευνα σε ΟΛΑ τα προϊόντα που χρησιμοποιούσαμε στο σπίτι μας, από τα προϊόντα ομορφιάς μέχρι τα απορρυπαντικά κτλ. Σοκαριστήκαμε όταν διαπιστώσαμε πόσο καρκινογόνα και τοξικά ήταν συγκεκριμένα συστατικά, τα οποία βρίσκονται σε προϊόντα που είναι εύκολα διαθέσιμα στην αγορά και τα οποία υποστηρίζουν ότι είναι ασφαλή... ακόμα και προϊόντα που ισχυρίζονται ότι είναι φυσικά, δεν είναι!

Επίσης, χρησιμοποιούσα τόσο διαφορετικά προϊόντα καθημερινά δουλεύοντας ως μοντέλο οπότε έφτασα να έχω σχεδόν δοκιμάσει τα πάντα και έμαθα τόσο πολλά για τις υφές και ποιες πραγματικά θα κάνουν την επιδερμίδα να λάμψει κάτω από το makeup! Οπότε είπα στο εαυτό μου "πόσο καταπληκτικό θα ήταν να δημιουργήσεις μια γκάμα από υγιεινά, αλλά σούπερ αποτελεσματικά προϊόντα;!". Ένας φίλος μου με σύστησε μ' έναν καταπληκτικό οργανικό χημικό και δουλέψαμε μαζί για να δημιουργήσουμε άριστης ποιότητας πιστοποιημένα Οργανικά skincare προϊόντα. Έτσι γεννήθηκαν τα KORA Organics.

-Ίδρυσες την εταιρεία σου το 2009 και 12 χρόνια μετά παραμένει μια υγιής εταιρεία. Ποιο είναι το μυστικό του να διοικείς μια επιτυχημένη κι υγιή επιχείρηση;

Ίδρυσα και χρηματοδότησα μόνη μου τα KORA Organics στην πατρίδα μου την Αυστραλία το 2009. Δούλευα τρελές ώρες και παράλληλα ταξίδευα σ' όλον τον κόσμο για τις ανάγκες του modeling, οπότε παθιάστηκα με το πρότζεκτ KORA . Κάποια στιγμή, ο σύζυγός μου μού είπε "δεν ξέρω γιατί περνάς τόσες ώρες για να χτίζεις τα brands των άλλων, ενώ θα έπρεπε να αφιερώνεις τον χρόνο σου και την ενέργειά σου στο δικό σου brand", οπότε αποφάσισα να δώσω προτεραιότητα στη δική μου εταιρεία KORA Organics και να τη λανσάρω διεθνώς.

Ξεκινήσαμε την παγκόσμια επέκτασή μας το 2017 και το brand διατίθεται πλέον παγκοσμίως σε καταστήματα σε 30 χώρες, ανάμεσά τους την Αυστραλία, τις Η.Π.Α., τον Καναδά, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Ισπανία, τη Σιγκαπούρη, τη Μαλαισία, το Χονγκ Κονγκ, την Ινδία και άλλες. Αυτή τη στιγμή κάνουμε αποστολή προϊόντων σε 120 διαφορετικές χώρες μέσω του koraorganics.com. Θα έλεγα ότι το μυστικό είναι να ακολουθείς το πάθος σου, να μην τα παρατάς ποτέ και να προσλάβεις μια σπουδαία ομάδα. Δεν μπορείς να τα καταφέρεις μόνος σου!

-Έχεις κάνει σπουδές διατροφολογίας και έχεις πάθος για τον ολιστικό τρόπο ζωής. Τι περιλαμβάνει το καθημερινό πλάνο διατροφής σου; Ακολουθείς συγκεκριμένη διατροφή στα παιδιά σου;

Προσπαθώ να ακολουθώ τη δίαιτα 80/20, αυτό σημαίνει ότι τρώω κατά 80% υγιεινές οργανικές τροφές και επιτρέπω στον εαυτό μου ατασθαλίες κατά το 20%. Συνήθως ξεκινάω τη μέρα μου καταναλώνοντας περίπου 900 γρ. χυμό σέλερι και λίγο μετά ένα smoothie για πρωινό. Για μεσημεριανό συνήθως τρώω μία πλούσια σε θρεπτικά συστατικά σαλάτα με λίγες πατάτες μαγειρεμένες στον φούρνο και για βραδινό μού αρέσει να τρώω σούπα λαχανικών, μια θρεπτική σαλάτα και λαχανικά στον ατμό. Τα παιδιά μου δεν ακολουθούν κάποιο συγκεκριμένο διατροφικό πλάνο, αλλά φροντίζω ώστε να τρώνε υγιεινά γεύματα που είναι νόστιμα και θρεπτικά.

Greg Swales Τοπ, σκουλαρίκια, κολιέ και pantaboots Saint Laurent by Anthony Vaccarello, ysl.com.

Κεφάλαιο "Μόδα"

-Ποιο είναι το στιλ σου;

Θα περιέγραφα το στιλ μου ως κλασικό / διαχρονικό με θηλυκό αέρα.

-Τι είδους κομμάτια (ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ) είναι βασικά στη γκαρνταρόμπα σου;

Τα βασικά κομμάτια της γκαρνταρόμπας μου αυτή τη στιγμή περιλαμβάνουν jeans από την AGOLDE, tops από το brand Eterne, ένα τζάκετ Celine και μερικά vintage φορέματα, και sneakers.

-Πώς άλλαξε το στιλ σου μέσα στα χρόνια;

Με τα χρόνια το στιλ μου έχει γίνει πιο casual καθώς είμαι συνήθως με τα παιδιά τα πρωινά και ντύνομαι βιαστικά.

-Ποια είναι η καλύτερη στιλιστική συμβουλή που έχει ακούσει και πάντα λαμβάνεις υπόψη σου όταν ντύνεσαι;

Less is more!

-Τι δεν θα φορούσες ποτέ;

Είμαι της άποψης "ποτέ μη λες ποτέ!"