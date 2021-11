Ένα κομψό κολιέ, 6 διαφορετικοί τρόποι να το φορέσετε

Η επιλογή ενός κοσμήματος που θα δώσει λάμψη σε μία εμφάνιση και θα ολοκληρώσει ένα look γίνεται πιο εύκολη όταν έχουμε ως βασικό κριτήριο την κομψότητα, τη διαχρονικότητα και την ευελιξία. Φυσικά, οι τάσεις της μόδας που επιτάσσει κάθε σεζόν και τα trends που επικρατούν καθορίζουν την τελική απόφαση για την απόκτησή του.

Όλα τα προηγούμενα χαρακτηριστικά αποτυπώνονται σ' ένα must-have κολιέ: το "Love me" από το brand Art Discovery in Museums αποτελείται από επτά επιχρυσωμένες καρδιές που κρέμονται ανάλαφρα σε μια σειρά από μικρές τετραγωνισμένες χαντρούλες και έρχεται σε δύο εκδοχές χρυσό και ασήμι. Πρόκειται για ένα οικονομικά προσιτό κόσμημα, λιτό και διακριτικό, ελαφρύ για να μην σας βαραίνει, ιδιαίτερα σικάτο και ευέλικτο, που σας καλεί να ακολουθήσετε την καρδιά σας, να δείξετε τόλμη και να εκφράσετε κάθε πτυχή της αγάπης, του στυλ και της προσωπικότητας σας όπου βρεθείτε. Από την καθημερινή σας εμφάνιση στο γραφείο έως την απογευματινή βόλτα, ακόμα και σε μια βραδινή περίσταση, το κολιέ "Love Me" θα γίνει η απαραίτητη προσθήκη σε κάθε outfit.

Παρακάτω μπορείτε να ανακαλύψετε ιδέες για να το συνδυάσετε σε looks για κάθε περίσταση από το πρωί έως το βράδυ και να νιώθετε classy, chic, αλλά και "in fashion", αφού τα χρυσά κοσμήματα είναι αδιαμφισβήτητα πρωταγωνιστές και στις φετινές τάσεις.

#1

Φορέστε το στο γραφείο συνδυάζοντας το με μπεζ αποχρώσεις

Το κολιέ θα προσθέσει την απαραίτητη λάμψη στους μουντούς φθινοπωρινούς τόνους. Φορέστε το με ένα λευκό πουκάμισο μέσα από ένα rustic μπεζ κουστούμι και προσαρμόστε το να εφαρμόζει ακριβώς στη βάση του λαιμού, ώστε να τον αναδείξετε. Φροντίστε και τα υπόλοιπα αξεσουάρ να είναι σε μπεζ τόνους, όπως αυτή η μπεζ τσάντα, για να εξασφαλίσετε μία αρμονική και σικάτη εμφάνιση.

#2

Φορέστε το στη βραδινή σας έξοδο με ένα δερμάτινο σύνολο



Για μια πιο bold αλλά και εκλεπτυσμένη εμφάνιση, συνδυάστε το κολιέ με ένα δερμάτινο σύνολο και ταιριάξτε το με δερμάτινη τσάντα με χρυσή αλυσίδα. Κρατήστε το σύνολο simple & chic καθώς το μαύρο δέρμα σε συνδυασμό με το χρυσό κόσμημα δημιουργούν από μόνα τους μια αίσθηση πολυτέλειας χωρίς την ανάγκη περαιτέρω styling και περίπλοκων μοτίβων.

#3



Φορέστε το σε μία βόλτα για μεσημεριανό brunch

Για να πετύχετε την casual chic style που επιβάλλει μία τέτοια χαλαρή έξοδος με φίλες, μπορείτε να φορέσετε το κολιέ σ' ένα ασπρόμαυρο statement σετ μπλούζας και pencil φούστας ώστε να λάμπει διακριτικά πάνω από την μπλούζα σας.

#4



Φορέστε το από το πρωί ως το βράδυ

Το συγκεκριμένο κολιέ είναι τόσο ελαφρύ που θα ξεχάσετε ότι είναι κρεμασμένο στον λαιμό σας. Έτσι μπορείτε να το συνδυάσετε με ένα day -to- night σύνολο όπως μ' αυτό το φόρεμα που έχει το κολακευτικό άνοιγμα στο στέρνο.

#5

Φορέστε το στη βόλτα του Σαββατοκύριακου

Συνδυάστε το με casual χρωματιστά ρούχα σε oversized σιλουέτες για τις βόλτες στην πόλη. Το κολιέ θα προσφέρει μια εξτρά "παιχνιδιάρικη" νότα στο μοντέρνο σύνολο και θα κρατήσει τη διάθεση στα ύψη.

#6

Φόρεσε το σε ένα ρομαντικό δείπνο

Αναδείξτε τη ρομαντική σας διάθεση κάνοντας τις καρδιές του κολιέ "Love Me" να πρωταγωνιστούν στην εμφάνιση σας συνδυάζοντας το με ένα φόρεμα και αξεσουάρ σε απαλές αποχρώσεις. Για μία πιο τολμηρή εμφάνιση, μπορείτε να κάνετε ένα δυνατό layering, συνδυάζοντας το κολιέ σε χρυσό με το αντίστοιχο σε ασημί και να "παίξετε" με τα μήκη προσαρμόζοντας τα αναλόγως.