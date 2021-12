White is the new Black | Πώς θα ενσωματώσετε το λευκό στις χειμωνιάτικες εμφανίσεις σας

Αν σε ενδιαφέρει η μόδα και σου αρέσει να ενημερώνεσαι για τις νέες τάσεις, τις καινούργιες κυκλοφορίες και τα ανανεωμένα styling tips, τότε γνωρίζεις ότι το λευκό ανήκει στα χρώματα που ταιριάζουν άριστα στον χειμώνα. Τα total white looks ξεκίνησαν ως trend και αποτελούν πια μια διαχρονική επιλογή για το χειμερινό στιλ. Όμως, δεν είναι η μοναδική επιλογή που έχεις για να εντάξεις το λευκό στα σύνολα της εποχής. Μία πιο updated ενδυματολογική πρόταση είναι να προσθέσεις πινελιές λευκού στα looks σου κι αυτό μπορείς να το εξασφαλίσεις μ' ένα τρόπο: επιλέγοντας παπούτσια, τσάντες και αξεσουάρ σ' αυτή την απόχρωση.

Παπούτσια σε λευκό χρώμα

Αυτή τη σεζόν δεν υπάρχει πιο hot επιλογή από τις λευκές μπότες. Είτε επιλέξεις ένα ζευγάρι combat μποτάκια σε λευκό, όπως αυτά του MICHAEL michael kors είτε κλασικές μπότες μέχρι το γόνατο με τακούνι Bettina Vermillon, είσαι έτοιμη να κατακτήσεις την τάση ανάλογα με το στιλ που έχεις να επιλέξεις για την κάθε περίσταση.

Αν πάλι νιώθεις ότι οι λευκές μπότες είναι μια τολμηρή επιλογή, υπάρχει και μία άλλη πιο διαχρονική λύση για να βάλεις το συγκεκριμένο χρώμα στα looks: τα λευκά sneakers. Τα Veja sneakers είναι από τα πιο must have ζευγάρια που μπορείς να αποκτήσεις, μίας και συνδυάζουν μοντέρνο, μίνιμαλ σχεδιασμό και eco-friendly χαρακτηριστικά, ενώ εκτός από τα celebrity και royal approved Veja- ναι, τα εμπιστεύονται τόσο η Kate Middleton και η Meghan Markle όσο και οι Katie Holmes, Reese Witherspoon, Emily Ratajkowski- μπορείς να αναζητήσεις τα γυναικεία Hogan sneakers που έρχονται με oversized σόλα - άλλη μια τάση!- και με ασημί λεπτομέρειες που τα κάνει ιδανικά για festive looks.

Αξίζει, ασφαλώς, να αναφερθούμε σε ένα ακόμα trend που τείνει να γίνει διαχρονικό, τα ανδρόγυνα παπούτσια, όπως τα loafers και τα μοκασίνια. Τα διάσημα μοκασίνια της Tod's, σε λευκό χρώμα, θα σου προσφέρουν άνεση στο περπάτημα ενώ ταυτόχρονα θα σε βοηθήσουν να αναβαθμίσεις το σύνολό σου και να δείχνεις απόλυτα ενημερωμένη.

Τσάντες και αξεσουάρ

Οι τσάντες σε λευκό χρώμα είναι μία ακόμα επιλογή που ανταποκρίνεται στην επιθυμία σου για σύνολα που αποπνέουν ξεχωριστό στιλ και στη συλλογή KALOGIROU θα ανακαλύψεις την ιδανική για να κρατάς κάθε μέρα: την "Εlla" tote από την Tory Burch. Οι Tory Burch τσάντες είναι, εξάλλου, από τις πιο κομψές και πρακτικές που μπορείς να εντάξεις στα καθημερινά σου outfits, ενώ η συγκεκριμένη εκδοχή, σε λευκή απόχρωση, έρχεται να βάλει μία "unique" πινελιά.

Μοναδικό, ωστόσο, θα κάνει το look σου και η προσθήκη μιας ζώνης σε λευκό χρώμα, όπως η δερμάτινη Salvatore Ferragamo. Μπορείς να τη φορέσεις πάνω από τα πλεκτά φορέματα σου ή με το tailored μαύρο παντελόνι σου και να δημιουργήσεις μία εμφάνιση που δηλώνει φρεσκάδα και στιλιστική αντίληψη.

White is the new Black στην ΚALOGIROU

Στην παρακάτω gallery μπορείς να βρεις βρεις όλα τα προτεινόμενα κομμάτια κι ακόμα περισσότερες μπότες, μποτάκια, αθλητικά και τσάντες για να διαλέξεις αυτό που εξυπηρετεί καλύτερα τις ανάγκες και το προσωπικό σου στιλ.

Πηγή: madamefigaro.gr