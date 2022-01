10 designer bags που αξίζει να αποκτήσετε στις χειμερινές εκπτώσεις

Ακριβώς μετά το τέλος των γιορτών, έρχεται μία περίοδος που μπορεί να ενθουσιάσει κάθε γυναίκα που αγαπά τη μόδα. Ο λόγος για τις χειμερινές εκπτώσεις που αναμένεται να ξεκινήσουν τη Δευτέρα 10 Ιανουαρίου, προσφέροντας μας μία ευκαιρία για ανανέωση. Σε αρκετά e-shops, μάλιστα, έχουν ήδη ξεκινήσει οι εκπτώσεις, συνεπώς μπορείτε να ξεκινήσετε το shopping. Ανάμεσα στα κομμάτια που αξίζει να προσθέσετε στη shopping list σας είναι σαφώς οι τσάντες, το αγαπημένο αξεσουάρ όλων των γυναικών.

Οι τσάντες ολοκληρώνουν μία εμφάνιση, κάνουν την καθημερινότητα σας πιο εύκολη και πρακτική, ενώ όποια κι αν είναι η περίσταση, πάντα θα υπάρχει το ιδανικό σχέδιο που μπορείτε να επιλέξετε. Στην περίοδο των εκπτώσεων, αξίζει να επενδύσετε σε διαχρονικές αλλά και statements designer τσάντες που θα κάνουν update στο στιλ σας.

Για παράδειγμα, ένα σακίδιο πλάτης είναι σίγουρα must- have αφού μπορείτε να το κρατήσετε τόσο στην καθημερινότητα όσο και σε κάποια κοντινή εξόρμηση. Φέτος τον χειμώνα, προτιμήστε ένα σακίδιο με logo που θα αναβαθμίσει τα street style looks σας. Οι τσάντες ώμου είναι εξίσου πρακτικές, ενώ μπορείτε να βρείτε διαφορετικά μεγέθη ανάλογα με τις προτιμήσεις σας. Σε ουδέτερα ή bold χρώματα, η ποικιλία είναι μεγάλη ώστε να επιλέξετε την ιδανική για εσάς. Εξίσου εύχρηστη είναι και η tote τσάντα που χωρά όλα όσα χρειάζεστε -συχνά ακόμα και το laptop - και χαρίζει έναν business chic χαρακτήρα στα looks σας.

Editor's Picks