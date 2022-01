Yeezy Gap | Kanye West και Demna Gvasalia συνεργάζονται σε μία limited συλλογή

Μόλις ανακοινώθηκε μία συνεργασία που πρόκειται να απασχολήσει ιδιαίτερα τον κόσμο της μόδας, το 2022. Συγκεκριμένα, όπως έγινε γνωστό, ο Kanye West πρόκειται να συνεργαστεί με τον Demna Gvasalia και τον οίκο Balenciaga, ώστε να δημιουργήσουν μία limited συλλογή για το brand, Gap. Η συλλογή πρόκειται να έχει το όνομα "Yeezy Gap Enginnered by Balenciaga”.

Η συλλογή θα έχει στοιχεία από το στιλ του διάσημου ράπερ, αλλά και την αισθητική του χαρισματικού καλλιτεχνικού διευθυντή του οίκου Balenciaga που απασχολεί τον κόσμο της μόδας με τις καινοτομίες του. Το ντεμπούτο του Balenciaga στην υψηλή ραπτική, τον περασμένο Ιούλιο, αλλά και η ready to wear συλλογή που παρουσιάστηκε μέσω ενός film με πρωταγωνιστές τους Simpsons στην εβδομάδα μόδας του Παρισιού, επιβεβαίωσε πως ο οίκος είναι ένας από τους πιο επιδραστικούς και up to date του 21ου αιώνα. Ο Kanye West, από την άλλη, συνεργάζεται με το brand, Gap ήδη από το 2020, ωστόσο μέχρι σήμερα έχουν κυκλοφορήσει μόλις μερικά κομμάτια, τα οποία έγιναν αμέσως sold out.

Το πρώτο drop της "Yeezy Gap Enginnered by Balenciaga” συλλογής πρόκειται να κυκλοφορήσει τον Ιούνιο του 2022, ενώ το δεύτερο drop θα προγραμματιστεί αργότερα μέσα στο έτος.