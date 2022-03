Spring Shoes | Τα 3 ζευγάρια παπούτσια που έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση αυτή την εποχή

Λίγο αφού ολοκληρώθηκαν οι Εβδομάδες Μόδας σε Νέα Υόρκη, Λονδίνο, Μιλάνο και Παρίσι, και η επιρροή τους στο ντύσιμο και τις αγορές των fashion lovers είναι εμφανής. Η άνοιξη είναι επίσημα εδώ και το shopping για τα απαραίτητα της εποχής έχει ξεκινήσει, με τους καταναλωτές να έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους σε 3 συγκεκριμένα ζευγάρια παπούτσια: τα chunky loafers, τις πλατφόρμες με τακούνι και τις "slouchy” μπότες.

Τα στοιχεία αυτά δεν είναι αυθαίρετα ή κατά προσέγγιση, έρχονται από τις μετρήσεις του The Lyst, της πλατφόρμας που συγκεντρώνει προϊόντα από διάφορα ηλεκτρονικά καταστήματα και καταγράφει τις αναζητήσεις των αγοραστών και τις πωλήσεις που κάνουν οι συνεργάτες της. Το πιο πρόσφατο από τα report του The Lyst, αναφέρει ότι μέσα στην τελευταία εβδομάδα – παράλληλα δηλαδή με τη διεξαγωγή της PFW- οι αναζητήσεις για chunky loafers σημείωσαν αύξηση 23%, ενώ κατά 16% αυξήθηκαν οι αναζητήσεις για platform heels.

Getty Images Versace FW'22

Οι πλατφόρμες με τακούνι είναι ένα ζευγάρι που ανέδειξε σε πρωταγωνιστή της SS'22 μόδας ο οίκος Versace, ενώ τις συμπεριέλαβε και στις προτάσεις του για το Φθινόπωρο 2022 στην παρουσίασή στο Μιλάνο, ενώ τη σκυτάλη παρέλαβε στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι, ο οίκος Valentino με τις δικές του ροζ πλατφόρμες- χωρίς βεβαίως να είναι οι μοναδικοί οίκοι που συστήνουν το συγκεκριμένο είδος παπουτσιών ως απαραίτητο για το 2022. Τα chunky loafers, από την άλλη, έχουν γίνει η αγαπημένη street style επιλογή των fashionistas- και η δημοφιλία τους δεν έχει υποχωρήσει καθόλου μπροστά στις πιο ντελικάτες σιλουέτες loafers. Μοντέλα, εξάλλου, όπως η Bella Hadid και η Hailey Bieber έχουν δείξει την αδυναμία τους στο συγκεκριμένο ζευγάρι αρκετές φορές και το στιλ του δεν αφήνει ασυγκίνητους τους αγοραστές της νέας γενιάς.

Getty Images Valentino FW'22

Getty Images H Hailey Bieber με chunky loafers

Getty Images H Γαλλίδα fashion insider Leia Sfez

Πέρα όμως από τα loafers με ογκώδης ή τρακτερωτή σόλα και τις πλατφόρμες με τακούνι, άλλο ένα ζευγάρι φαίνεται να κέρδισε τις προτιμήσεις αυτή την εβδομάδα: οι "slouchy” μπότες ή μπότες δηλαδή που ζαρώνουν, οι οποίες βρέθηκαν στις wishlists του αγοραστικού κοινού κατά 25% περισσότερο από τις προηγούμενες εβδομάδες. Οι slouchy μπότες ήταν μια επιλογή που είδαμε να υιοθετούν στα looks του οι fashionistas στο Παρίσι, ενώ η συλλογή Isabel Marant για το Φθινόπωρο - Χειμώνας 2022-23 περιλαμβάνει το must - have ζευγάρι της προσεχούς σεζόν: τις slouchy over-the-knee μπότες!