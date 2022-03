Do Your Thing | Η καμπάνια της DKNY φέρνει στο προσκήνιο της αληθινές αξίες

H DKNY εξελίσσει τη φιλοσοφία"Do your Thing" που υιοθέτησε στη φθινοπωρινή της καμπάνια, και επιστρέφει ενισχύοντας την κεντρική ιδέα: του να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου και να κάνεις αυτό που πραγματικά ξέρεις καλύτερα. Για τη σεζόν Άνοιξη- Καλοκαίρι 2022, η "Do your Thing" καμπάνια εστιάζει σε αξίες που είναι συνυφασμένες με το ήθος και την ιστορία του brand DKNY. Με φωτογράφο τη Marili Andre και στυλίστα τον Edward Bowleg, εστιάζει σε πέντε θεματικές: Do your Thing for Love, Do your Thing for Fun, Do your Thing for Family, Do your Thing for Future και Do your Thing for Community.

DKNY: ένα brand με άποψη

Για τρεις δεκαετίες, η DKNY εκπροσωπεί άριστα το City Style δημιουργώντας looks που έχουν άποψη. Υποστήριξε και συνεχίζει να υποστηρίζει στο έπακρο τα όσα πρεσβεύει, αψηφώντας το ρεύμα της βιομηχανίας της μόδας και τις τάσεις, τοποθετώντας στο επίκεντρο τις ξεχωριστές προσωπικότητες που φορούν τα ρούχα, τα παπούτσια και τα αξεσουάρ του brand. Η DKNY ενισχύει την ατομικότητα, σέβεται και λαμβάνει υπόψη τις έντονες πτυχές της καθημερινότητας, ενώ ενθαρρύνει μία θετική προσέγγιση δράσης. Η καμπάνια DO YOUR THING μας προκαλεί να ζήσουμε την κάθε στιγμή κάνοντας αυτό που πραγματικά ξέρουμε καλύτερα. Αποτελεί την πιο αληθινή μορφή αυτοέκφρασης, ωστόσο η πράξη είναι αυτή που έχει πραγματικό νόημα στη φράση αυτή. Σε συνέχεια της φθινοπωρινής καμπάνιας, η DKNY εμπνέεται για μία ακόμα φορά από καθημερινούς ανθρώπους, επιδραστικούς στο είδος τους που έχουν σκοπό να δείξουν τι είναι αυτό που αγαπούν να κάνουν αλλά και για ποιο λόγο.

Courtesy of DKNY

Do you thing: η αγάπη

Σε ότι αφορά την αγάπη, όλοι έχουμε ιστορίες να μοιραστούμε. Η καμπάνια DO YOUR THING FOR LOVE εστιάζει σε ζευγάρια της πραγματικής ζωής που μας δείχνουν τι κάνουν για την αγάπη και πως περνούν με τα αγαπημένα τους πρόσωπα στους δρόμους της Νέας Υόρκης. Στην καμπάνια συμμετέχουν πραγματικά ζευγάρια: το μοντέλο Ebonee Davis και o rapper Smino, η designer Linday Vrckovnik και το μοντέλο Tyler Blue Golden.

Courtesy of DKNY

Do you thing: η χαρά

Την DO YOUR THING FOR FUN καμπάνια που εστιάζει στη χαρά εκπροσωπεί η κωμικός Carly Aquilino, η οποία μας μεταφέρει το πως χρησιμοποιεί το χιούμορ και τη χαρά στην καθημερινότητα. Η Carly μας υπενθυμίζει να ξαναγράψουμε τους κανόνες και να διασκεδάσουμε όσο το κάνουμε.

Courtesy of DKNY

Do you thing: η οικογένεια

Η DKNY τιμά την οικογένεια, την εξ' αίματος ή εκείνη που έχουμε επιλέξει, και την ανιδιοτελή ενθάρρυνση του να είμαστε ο εαυτός μας. Στην DO YOUR THING FOR FAMILY καμπάνια, πρωταγωνιστούν οι αυτοδημιούργητες δίδυμες djs Coco και Breezy, μαζί με τη μητέρα τους Diana. Όλες μαζί μιλούν για το τι σημαίνει οικογένεια για αυτές και τι θα έκανε η μία για την άλλη.

Courtesy of DKNY

Αντίστοιχα οι καμπάνιες DO YOUR THING FOR THE FUTURE και DO YOUR THING FOR COMMUNITY έχουν ως στόχο να μας παρακινήσουν σε δράσεις που θα φέρουν μία θετική αλλαγή στο μέλλον και την κοινότητα στην οποία ζούμε.

*Η νέα συλλογή της DKNY είναι διαθέσιμη στο DKNY Store (τηλ. 211 10 88 122) στον ισόγειο χώρο του Golden Hall, καθώς και σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.

Κεντρική Διάθεση Όμιλος Fais: 211 10 88 400