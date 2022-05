Το MIA PAPA Grand Tour 2022/2023 είναι η εμπειρία που θέλετε να ζήσετε

Η ελληνικής καταγωγής αρχιτέκτονας και σχεδιάστρια μόδας, ιδρύτρια του brand MIA PAPA, Μία Παπαευθυμίου-Milcic υποδέχεται τη νέα σεζόν, διοργανώνοντας το MIA PAPA: Grand Tour 2022/2023. Το ελληνικό καλοκαίρι, ο λαμπερός ήλιος και η θάλασσα λειτούργησαν ως πηγή έμπνευσης για τη σχεδιάστρια για να διοργανώσει αυτό το πολυθεματικό event που είναι αφιερωμένο στη χαρά της ζωής.

Πρώτη στάση του MIA PAPA: Grand Tour 2022/2023 είναι η Κέα, το νησί των Κυκλάδων που ξεχωρίζει για την αρχιτεκτονική και την ομορφιά του. Το θέμα του event που θα πραγματοποιηθεί στο Aigis Suits Kea είναι "Can we hear the art, Can we hear the music" και θα περιλαμβάνει μουσική, σύγχρονο χορό, τέχνη και μόδα σε ένα τριήμερο που υμνεί τη dolce vita σε συνδυασμό με την αισθητική του MIA PAPA brand στα ρούχα.

Courtesy of MIA PAPA

Όπως δήλωσε η σχεδιάστρια, Μία Παπαευθυμίου-Milcic "Το brand MIA PAPA δεν συνδέεται απαραίτητα με εποχές, αλλά περισσότερο με το Joie de Vivre, τη χαρά για ζωή, τη μαγεία, το χαμόγελο που έχεις όταν φοράς τις μοναδικές δημιουργίες του brand". Όσον αφορά στο event, η σχεδιάστρια δηλώνει πως το MIA PAPA: Grand Tour 2022/2023 έρχεται την ιδανική στιγμή, αφού όλοι νιώθουμε πως έχουμε ανάγκη τις διακοπές, τη διασκέδαση, το πάρτι και το να απολαμβάνουμε τη ζωή, ειδικά μετά την πανδημία.

Courtesy of MIA PAPA

Η μοναδική αυτή εμπειρία ξεκινάει την Παρασκευή 20 Μαΐου στο καινούργιο "παιδί" του Aigis Boutique Hotel, το Aigis Philosophy Concept. Ο ιδιαίτερος αυτός εκθεσιακός χώρος, που βρίσκεται στη μαρίνα του όρμου Βουρκάρι, στεγάζεται σ' ένα πέτρινο κτίσμα 100 ετών, μπλέκοντας την παράδοση και την ιστορία με το μοντέρνο και πρωτοποριακό.

Στον χώρο Aigis Philosophy Concept, το MIA PAPA θα παρουσιάσει ένα πολυδιάστατο θέαμα, που παντρεύει τις αέρινες υφές του μεταξιού με μαγευτικές μελωδίες και κινήσεις, οι οποίες θα παρασύρουν όλους όσοι είναι παρόντες να ταξιδέψουν με τη ψυχή και το πνεύμα, ακούγοντας την τέχνη και παρακολουθώντας τη μουσική, σ' ένα μαγικό κόσμο. Τον κόσμο του MIA PAPA.

Courtesy of MIA PAPA

Το Σάββατο 21 Μαΐου, η μέρα ξεκινάει στο Aigis Boutique Hotel με πρωινή yoga και ένα χαλαρωτικό- wellness μασάζ, ενώ θα τελειώσει με signature κοκτέιλ και αποκλειστικές μουσικές συνθέσεις, όπως το καλοκαίρι του Βιβάλντι που πρωτοπαρουσιάστηκε στο show του MIA PAPA στην 30η Athens Fashion Week, μαζί με σύγχρονο χορό από νεαρούς χορευτές, οι οποίοι θα φοράνε μεταξωτές δημιουργίες MIA PAPA.

To MIA PAPA Grand Tour 2022/2023 θα συνεχίσει σ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού 2022 σε διάφορα ξεχωριστά μέρη της Ελλάδας σε συνεργασία με μοναδικά ξενοδοχεία και εστιατόρια.