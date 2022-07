Fendi | To show στη Νέα Υόρκη για τα 25 χρόνια της Baguette bag

Ο όρος "It bag" δεν θα μπορούσε να βρει πιο συμβατό παράδειγμα από τη τσάντα Baguette του οίκου Fendi. Η τσάντα που σχεδίασε το 1997 η Silvia Venturini Fendi, καλλιτεχνική διευθύντρια για τα αξεσουάρ και τις ανδρικές συλλογές του οίκου, έμελλε να γνωρίσει τέτοια δημοφιλία - χάρη και στην αγάπη της "Carrie Bradshaw" στο "Sex and the city"- που πλέον αποτελεί ένα iconic αξεσουάρ, στο οποίο οι γυναίκες από κάθε γενιά θα επιστρέφουν διαρκώς. Φέτος, η Baguette bag συμπληρώνει 25 χρόνια κυκλοφορίας και ο οίκος Fendi ανακοίνωσε ότι θα το γιορτάσει μ' ένα special show στη Νέα Υόρκη στις 9 Σεπτεμβρίου.

Η ανακοίνωση έγινε στο Instagram, όπου παράλληλα αποκαλύφθηκε και η καμπάνια για τα 25 χρόνια της Baguette με πρωταγωνίστρια τη Linda Evangelista. H Evangelista φωτογραφίζεται από τον Steven Meisel να κρατά δυο διαφορετικού μεγέθους Baguette bags με πούλιες, συμμετέχοντας σε καμπάνια για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό - μετά την περιπέτεια της με την παραμόρφωση του σώματός της και του προσώπου της εξαιτίας αισθητικών επεμβάσεων.

Καμία άλλη πληροφορία δεν έχει γίνει γνωστή για το show στη Νέα Υόρκη, ωστόσο ρεπορτάζ του WWD αναφέρει ότι ο Kim Jones, καλλιτεχνικός διευθυντής του οίκου Fendi για τις γυναικείες συλλογές, δουλεύει αυτή την εποχή με τον Marc Jacobs πάνω σε κάποιο πρότζεκτ, το οποίο θα αποκαλυφθεί στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης τον Σεπτέμβριο και πολλοί πιθανολογούν ότι θα αφορά τη τσάντα Baguette.

H θρυλική Baguette της "Carrie Bradshaw"