Issey Miyake | Ο σχεδιαστής που δεν σταμάτησε ποτέ να καινοτομεί

Το ημερολόγιο δείχνει 9 Αυγούστου του 2022 και η είδηση που φτάνει από το Τόκιο της Ιαπωνίας γράφει: πέθανε ο Issey Miyake. Η ακριβής ημερομηνία του θανάτου του είναι 5 Αυγούστου, όπως αναφέρουν τα διεθνή πρακτορεία, ενώ ως αιτία θανάτου αναφέρεται ο καρκίνος στο συκώτι. Ο καινοτόμος Ιάπωνας σχεδιαστής, που ακόμα κι αν κάποιοι μπορεί να γνωρίζουν καλύτερα μέσα από τα διάσημα αρώματα του, ήταν 84 ετών και αφήνει πίσω του μια τεράστια παρακαταθήκη για το μέλλον της μόδας.

Getty Images O Issey Miyake το 1984 στο Παρίσι.

Τα παιδικά χρόνια στη Χιροσίμα & οι σπουδές στο Παρίσι

Ο Issey Miyake, που το πραγματικό του όνομα ήταν Miyake Kazumaru, γεννήθηκε στη Χιροσίμα της Ιαπωνίας στις 2 Απριλίου του 1938. Ήταν μόλις 7 ετών και παρακολουθούσε μάθημα στο σχολείο όταν η ατομική βόμβα κατέστρεψε την πόλη του. Το γεγονός τον στιγμάτισε και για πολλά χρόνια μετά δεν θα έκανε καμία αναφορά στην τραυματική αυτή εμπειρία- που στοίχισε τη ζωή στη μητέρα του [σ.σ. πώς θα αποκαλύψει ο ίδιος, πέθανε τρία χρόνια μετά τη καταστροφή από τις παρενέργειες της έκθεσής της στη ραδιενέργεια]. Όπως θα πει αργότερα για τον λόγο της σιωπή του αναφορικά με το βίωμα του, σε μία ανοιχτή επιστολή που δημοσιεύτηκε το 2009 στους New York Times, "δεν ήθελα να με θυμούνται ως ο σχεδιαστής που επέζησε της ατομικής βόμβας".

Ωστόσο, το τραυματικό αυτό συμβάν δεν άφησε ανεπηρέαστη τη δημιουργική του διάθεση. Στην ίδια επιστολή, την οποία έγραψε απευθύνοντας πρόσκληση στον τότε Αμερικανό Πρόεδρο, Barrack Obama, να επισκεφτεί τη Χιροσίμα, και να προωθήσει την οριστική απαγόρευση της χρήσης πυρηνικών όπλων στον πλανήτη, θα πει: "Όταν κλείνω τα μάτια μου, ακόμα βλέπω πράγματα που κανένας δεν θα έπρεπε να έχει βιώσει. Έχω προσπαθήσει, αν κι ανεπιτυχώς, να τα αφήσω πίσω μου, προτιμώντας να εστιάζω τη σκέψη μου σε πράγματα που μπορούν να δημιουργηθούν, όχι να καταστραφούν, και τα οποία φέρνουν ομορφιά και χαρά. Άρχισα να έλκομαι από τον χώρο του σχεδιασμού ρούχων, εν μέρει επειδή πρόκειται για κάτι δημιουργικό που είναι σύγχρονο και αισιόδοξο".

Στην παιδική του ηλικία ο Miyake ήθελε να γίνει χορευτής ή αθλητής. Ήταν τα περιοδικά μόδας της αδελφής του που του ξύπνησαν το ενδιαφέρον και τον έστρεψαν σ' αυτή την κατεύθυνση. Αρχικά, σπούδασε graphic design στο Tama Art University του Τόκιο, απ' όπου αποφοίτησε το 1964, και την αμέσως επόμενη χρονιά, το 1965, μετακόμισε στο Παρίσι, όπου γράφτηκε στη φημισμένη σχολή μόδας École de la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne. Ξεκίνησε την καριέρα του το 1966 δουλεύοντας στα ατελιέ των θρυλικών Γάλλων couturiers Guy Laroche και Hubert de Givenchy.

Το 1969 μετακόμισε στη Νέα Υόρκη όπου μυήθηκε στη "δυτική κουλτούρα", έμαθε τα Αγγλικά και εργάστηκε για τον Αμερικανό σχεδιαστή Geoffrey Beene, ενώ το 1970 επέστρεψε στο Τόκιο όπου ίδρυσε το Miyake Design Studio. Τρία χρόνια μετά, το 1973, παρουσίασε την πρώτη του ανεξάρτητη συλλογή στο Παρίσι [σ.σ. ήταν ένας από τους πρώτους Ιάπωνες που παρουσίασε κολεξιόν στην πρωτεύουσα της Υψηλής Ραπτικής] και άρχισε να αναπτύσσει τα ντραπέ και πλισέ που έγιναν το σήμα - κατατεθέν στις collections του.

Getty Images

Issey Miyaki: 50 χρόνια καινοτομίας

Ο "Πρίγκιπας των Πτυχώσεων", όπως συχνά τον αποκαλούσαν, άρχισε να πειραματίζεται έντονα με την τεχνική του πλισέ στη δεκαετία του '80s, αναζητώντας νέους τρόπους ώστε οι πτυχώσεις στα ρούχα να επιτρέπουν σ' αυτόν που τα φοράει τη μεγαλύτερη δυνατή ευελιξία, να είναι εύκολα και πρακτικά στη φροντίδα τους, και να μη ζαρώνουν. Στη νέα τεχνική πλισαρίσματος που εφάρμοσε, ο Miyake ακολουθούσε την εξής διαδικασία: έκοβε κι έραβε πρώτα τα ρούχα, στη συνέχεια τα τύλιγε ανάμεσα σε στρώματα από χαρτί, τα περνούσε μέσα από μια ζεστή πρέσα και όταν αφαιρούσε το περίβλημα από χαρτί το ύφασμα είχε διατηρήσει τις πτυχώσεις. Άρχισε να τεστάρει τα ρούχα που δημιουργούσε με τη νέα τεχνική σε χορευτές, που η κίνησή τους απαιτεί την απόλυτη ελευθερία, και έφτασε να δημιουργήσει μία ολόκληρη σειρά, τη θρυλική "Pleats, Please"- η οποία μάλιστα τον ενέπνευσε να χρησιμοποιεί χορευτές εν γένει για να παρουσιάζει τις συλλογές τους.

Getty Images Φορέματα της σειράς "Pleats, Please".

Το 2006 έγινε ο πρώτος σχεδιαστής που αναγνωρίστηκε για τα επιτεύγματά του από το Inamori Foundation της Ιαπωνίας αποσπώντας το βραβείο Kyoto Prize in Arts and Philosophy με τον οργανισμό να χαρακτηρίζει "επιδραστική" τη σειρά "Pleats Please", αναγνωρίζοντας ως εξίσου σημαντική για τη μόδα και την άλλη μεγάλη του καινοτομία τη σειρά A-POC ("A Piece of Cloth"), η οποία δημιουργήθηκε από ένα μοναδικό κουβάρι νήματος με τη βοήθεια μίας μηχανής πλεξίματος προγραμματισμένη από υπολογιστή. Μάλιστα, ο Miyake επέμενε ότι επρόκειτο για ένα συνολικό κομμάτι, κι όχι μια συλλογή από κομμάτια, και το πούλησε ως ένα ρολό από ύφασμα το οποίο ο πελάτης μπορούσε στη συνέχεια να το κόψει και να του δώσει το σχήμα που επιθυμούσε.

Getty Images Δημιουργία από την collection Φθινόπωρο- Χειμώνας 1989

Η παράδοση ήταν επίσης πάντα σημαντική για τον Issey Miyake. Παραδοσιακές τεχνικές της Ιαπωνίας, όπως η τεχνική κεντήματος sashiko, γιαπωνέζικα μοτίβα και σχέδια tatoo και οι σιλουέτες από παραδοσιακές ενδυμασίες (όπως τα κιμονό), αξιοποιήθηκαν από τον σχεδιαστή για να μπολιάσουν τα σύγχρονα ενδύματα που σχεδίαζε. Μάλιστα, το πολυκατάστημα Bloomingdale στη Νέα Υόρκη έφτασε να αφιερώσει ένα ολόκληρο τμήμα του στα "East meets West" looks του Miyake.

Getty Images To show για τη συλλογή Φθινόπωρο - Χειμώνας 1994-95

O Issey Miyake δεν σταμάτησε ποτέ να εξερευνά νέους τρόπους και τεχνικές και να πειραματίζεται με υλικά. Μάλιστα, το 2016 σε συνέντευξή του στη εφημερίδα The Guardian είχε δηλώσει την ανησυχία για όλες εκείνες τις παραδοσιακές τεχνικές που χάνονται και τα φυσικά υλικά που εκλείπουν.

Ο καινοτόμος Ιάπωνας σχεδιαστής, που κλείνει με τον θάνατό του ένα τεράστιο κεφάλαιο από την ιστορία της Ιαπωνικής avant-garde μόδας, ήθελε τα ρούχα του να φοριούνται. Όπως είχε δηλώσει, "τα σχέδια μου δεν είναι για τη φιλοσοφία, αλλά για τη ζωή", ενώ άλλη φορά είχε πει: "Στο Παρίσι, αποκαλούμε τους ανθρώπους που φτιάχνουν ρούχα couturiers- είναι αυτοί που αναπτύσσουν νέα κομμάτια ρούχων- αλλά στην πραγματικότητα η δουλειά του σχεδιασμού είναι να δημιουργήσει κάτι που θα μπορεί να έχει εφαρμογή στην αληθινή ζωή".

Getty Images Δημιουργία από την collection Άνοιξη- Καλοκαίρι 1989

Issey Miyake, o αρωματοποιός

Ο Ιάπωνας σχεδιαστής έγινε διάσημος και με τη σειρά από αρώματα και κολόνιες που δημιούργησε. Το πιο διάσημο από τα αρώματα του, το L’Eau d’Issey, κυκλοφόρησε το 1992 κι έγινε αμέσως best seller. To όνομα που του έδωσε αποτελεί ένα λογοπαίγνιο, καθώς στα γαλλικά η λέξη ακούγεται ως "l'odyssée" (δηλαδή, "η Οδύσσεια"), ενώ το σχήμα του μπουκαλιού, που σχεδίασε ο ίδιος, παραπέμπει στη θέα του φεγγαριού πίσω από τον Πύργο του Άιφελ όπως την έβλεπε από το διαμέρισμά του στο Παρίσι. Το ελαφρύ άρωμα του L’Eau d’Issey, αντλεί την έμπνευσή του από το νερό, και έγινε η αφορμή για να αυξηθεί η δημοφιλία των αρωμάτων που έχουν ως βάση τους ωκεανούς και τη θάλασσα. Δύο χρόνια αργότερα ακολούθησε η ανδρική εκδοχή του και πολλά άλλα.