O πιο chic τρόπος για να φορέσετε τo σορτς μετά τα 40 είναι αυτός που επέλεξε η βασίλισσα Letizia

Για το θερινό στιλ της βασίλισσας Letizia έχουν γίνει πολλές αναλύσεις που όλες καταλήγουν στο ότι είναι υποδειγματικό. Ως μία royal, εξάλλου, της Μεσογείου, βιώνει το καλοκαίρι πιο έντονα σε σχέση με άλλες "γαλαζοαίματες", ενώ είναι και η εποχή που μετακομίζει με την οικογένειά της στο εξοχικό τους ανάκτορο στην Πάλμα Ντε Μαγιόρκα της νήσου Μαγιόρκα. Από εκεί καταφθάνουν και τα περισσότερα καλοκαιρινά looks της βασίλισσας, η οποία απολαμβάνει τις διακοπές της χωρίς να ξεχωρίζει - σε στιλ και συνήθειες- από τους υπόλοιπους παραθεριστές.

Οι φωτογράφοι απαθανάτισαν αυτή τη φορά τη Letizia μαζί με τον σύζυγό της, Βασιλιά Felipe της Ισπανίας, και τις δυο κόρες τους, την Πριγκίπισσα Leonor και Ινφάντα Sofia, σε μία βόλτα στα σοκάκια του νησιού. Και ήταν φυσικά και πάλι το αψεγάδιαστο καλοκαιρινό της outfit που τράβηξε την προσοχή.

Getty Images

Το look της Letizia με σορτς

Η βασίλισσα της Ισπανίας στα 49 της χρόνια διατηρεί μία πολύ ενημερωμένη και φρέσκια ματιά πάνω στο στιλ. Συχνά επιλέγει για το ντύσιμό της κομμάτια που θα βρει κανείς σε κάθε γυναικεία γκαρνταρόμπα, ενώ η συνήθειά της να εμπιστεύεται προσιτά και δημοφιλή brands έχουν κάνει τα looks της την no.1 πηγή έμπνευσης για κάθε σύγχρονη γυναίκα.

Στην πρόσφατη βόλτα της, η Letizia επέλεξε να φορέσει σορτς και το έκανε με τον πιο υποδειγματικό τρόπο, ιδίως για γυναίκες που ανήκουν στην ίδια ηλικιακή κατηγορία, αφού καταφέρνει να εξισορροπήσει άριστα στο look της τη θηλυκότητα, την άνεση και την κομψότητα. Συγκεκριμένα, η Letizia συνδύασε ένα ριγέ σορτσάκι από το γαλλικό brand Pimkie (αξίας μόλις 10€!) μ' ένα λευκό πουκάμισο Hugo Boss "Biventi" και λευκές φλατ εσπαντρίγιες Boss. To look της ολοκλήρωσε με μια υφασμάτινη tote τσάντα από το ισπανικό sustainable brand Feel Mallorca και μαύρα chunky - round γυαλιά ηλίου Carolina Herrera.

Getty Images

Get her style

Η επιλογή της Letizia να συνδυάσει το σορτς της μ' ένα κλασικό λευκό πουκάμισο αναβαθμίζει το σύνολο από casual σε casual chic και του εξασφαλίζει μια polished προσέγγιση. Το δε μοτίβο με ρίγες που διαθέτει το σορτς κάνει ακόμα πιο κοψμή την εμφάνισή της, ενώ οι φλατ εσπαντρίγιες έρχονται να ολοκληρώσουν την άψογη αρμονία ανάμεσα σε διαχρονικά κομμάτια του καλοκαιρινού στιλ. Η tote bag με το ιδιαίτερο καλοκαιρινό print έρχεται να προσφέρει μια παιχνιδιάρικη πινελιά προσφέροντας νεανική φρεσκάδα στο look.

Λευκό βαμβακερό Oxford πουκάμισο Max Mara, Max Mara Boutique.

Θα το βρείτε εδώ.

Ριγέ λινό σορτς, Loro Piana.

Θα το βρείτε εδώ.

Λευκές υφασμάτινες φλατ εσπαντρίγιες Prada, Kalogirou.

Θα τις βρείτε εδώ.

Tie-dye λινή και raffia bucket bag Chloé, Exclusive to Mytheresa.

Θα τη βρείτε εδώ.