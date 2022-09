Πώς η βασίλισσα Ελισάβετ καθιέρωσε το fashion diplomacy

Η βασίλισσα Ελισάβετ της Βρετανίας ήταν γνωστή για την πλούσια γκαρνταρόμπα και το μοναδικό της στιλ. Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Reuters, η μονάρχης της Μεγάλης Βρετανίας είχε καθιερώσει πάνω από επτά δεκαετίες ένα χαρακτηριστικό "διπλωματικό" τρόπο ντυσίματος με έντονα χρώματα, ασορτί καπέλα, γάντια, ομπρέλες και ανεκτίμητης αξίας κοσμήματα.

"Είχε παρουσιάσει και εξελίξει ένα δικό της χαρακτηριστικό στιλ, με το ίδιο σχήμα καπέλων, παλτό, μαύρες γόβες και τρεις σειρές μαργαριτάρια. Ωστόσο, η βασίλισσα ήταν διάσημη για τα έντονα χρώματα που φορούσε", αναφέρει η Ελίζαμπεθ Χολμς, συγγραφέας του βιβλίου "HRH: So Many Thoughts on Royal Style", και συνεχίζει: "Από το κίτρινο και το φωτεινό πράσινο στους γάμους των εγγονών της, των πριγκίπων Ουίλιαμ και Χάρι, μέχρι το μοβ και το ροζ για τις ιπποδρομίες στο Άσκοτ. Σε επίσημες επισκέψεις είχε επιλέξει το κόκκινο, το έντονο μπλε και το πορτοκαλί. Ήταν σημαντική η στιγμή που έβγαινε από το αυτοκίνητο. Όλοι ήθελαν να δουν τη βασίλισσα και φυσικά τι φοράει".

Getty Images

Στην αρχή της βασιλείας της, τα ρούχα της Ελισάβετ καθώς και το νυφικό της είχαν την υπογραφή των σχεδιαστών Χάρντι Έιμις και Νόρμαν Χάρτνελ. Εδώ και 25 χρόνια η ενδυματολόγος που επιμελείτο και την παραμικρή λεπτομέρεια της βασιλικής γκαρνταρόμπας και ήταν η μόνη που έχει δικαίωμα να την αγγίξει είναι η Άντζελα Κέλι.

Getty Images

"Η βασίλισσα γνωρίζει πολύ καλά τι της ταιριάζει, και τι είναι κατάλληλο για κάθε περίσταση", έγραψε η προσωπική βοηθός, σύμβουλος και επιμελήτρια Άντζελα Κέλι στο βιβλίο της "Dressing The Queen" το 2012. Αυτό σημαίνει ότι επέλεγε τα σωστά χρώματα, τα κεντήματα για τα φορέματα, τα υφάσματα που δεν τσαλακώνουν και εξασφάλιζε ότι το ντεκολτέ, τα μανίκια και το τελείωμα έχουν το σωστό μήκος.

Getty Images

"Αισθάνομαι ότι αυτό που φορούσε, ήταν ένας από τους μοναδικούς τρόπους που είχε για να εκφράσει τα συναισθήματά της", είπε η αρχισυντάκτρια του βρετανικού Harper's Bazaar, Λίντια Σλέιτερ. "Όπως με τις καρφίτσες, έχοντας μια τεράστια συλλογή, η κάθε μία κρύβει μία ιστορία ή ένα συμβολισμό".

Getty Images

Πηγή: womantoc.gr