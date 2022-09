Τα διαχρονικά μαύρα κομμάτια που πρέπει να έχετε στη γκαρνταρόμπα σας

Η κάθε γυναίκα ορίζει το στιλ της με όποιον τρόπο επιθυμεί. Ο στόχος είναι να φορά ό,τι την κάνει να νιώθει η καλύτερη εκδοχή του εαυτού της, την εκφράζει και την κάνει να νιώθει αυτοπεποίθηση. Ένας τρόπος για να γίνει το ντύσιμο πιο ενδιαφέρον είναι να εμπλουτίσετε τη συλλογή σας με τα διάφορα trends που εμφανίζονται την εκάστοτε σεζόν. Σε περίπτωση όμως που ονειρεύεστε να δημιουργήσετε μία καλά ενημερωμένη και διαχρονική γκαρνταρόμπα, τότε χρειάζεται να επενδύσετε σε basics. Μία από τις πιο chic επιλογές είναι τα items σε μαύρο χρώμα.

Ανεξάρτητα από τον τρόπο που επιλέγει να ντύνεται μία γυναίκα, την ηλικία ή τον σωματότυπό της, υπάρχουν κάποια κομμάτια σε μαύρη απόχρωση που αξίζει να έχει στη συλλογή της. Το μαύρο άλλωστε είναι ο ορισμός της φινέτσας, δεν φεύγει ποτέ από την επικαιρότητα, ταιριάζει σχεδόν σε όλα τα dress codes και είναι πάντα μία πολύ κομψή επιλογή.

Ποια είναι όμως τα must haves που χρειάζεται να έχετε στη συλλογή σας; Η λίστα ξεκινά δίχως αμφιβολία με το little black dress. Ένα μαύρο φόρεμα στο ιδανικό μήκος για εσάς είναι εκείνο το one piece που θα φοράτε όταν θέλετε να ντυθείτε γρήγορα χωρίς να σας απασχολήσει το styling ή όταν θέλετε να φορέσετε κάτι που αναδεικνύει τη θηλυκότητά σας. Εξίσου απαραίτητη είναι η μαύρη φούστα. Mini, midi ή maxi, pencil ή σε Α γραμμή, η μαύρη φούστα είναι must για κάθε εποχή του χρόνου. Ένα μαύρο πουκάμισο και ένα μαύρο top ταιριάζουν τέλεια με διαφορετικά bottoms, ενώ ένα μαύρο κοστούμι είναι κατάλληλο για το γραφείο, τις casual βόλτες στην πόλη, τη βραδινή έξοδο.

Όσον αφορά στα αξεσουάρ, ένα ζευγάρι μαύρα loafers, ένα ζευγάρι μαύρες μπότες και ένα ζευγάρι μαύρες κλασικές γόβες είναι σίγουρα αναπόσπαστο κομμάτι της γυναικείας γκαρνταρόμπας. Σχετικά με τις τσάντες, η κλασική tote τσάντα ή μία τσάντα ώμου σε μαύρο συνδυάζεται με τα πάντα και πρόκειται να αναδειχθεί ως η καλύτερη φίλη της καθημερινότητας.

