Η Heidi Klum και η κόρη της Leni πρωταγωνιστούν στη νέα καμπάνια της Intimissimi

Η Intimissimi είναι ένα brand σχεδιασμένο από γυναίκες που απευθύνεται επίσης σε γυναίκες. Ένα brand που συνοδεύει και στηρίζει τις γυναίκες σε κάθε στάδιο της ζωής τους, από τη συναρπαστική επιλογή του πρώτου σουτιέν μέχρι κάθε στιγμή που τα εσώρουχα τις κάνουν να αισθάνονται δυνατές, γεμάτες αυτοπεποίθηση και αισθησιασμό. Η Intimissimi σημαίνει ομορφιά, design και εφαρμογή. Ταυτόχρονα, το ιταλικό brand τιμά τη μοναδικότητα κάθε γυναίκας σε όλες τις πτυχές της. Οι συλλογές είναι φτιαγμένες για όλες τις προσωπικότητες, τις ανάγκες και τα σώματα, ώστε κάθε γυναίκα να αισθάνεται άνετα.

Η Intimissimi παρουσιάζει τη νέα της καμπάνια με πρωταγωνίστριες την Heidi Klum και τη μεγαλύτερη κόρη της Leni Klum ως icons της αυτοπεποίθησης, της χαράς της ζωής και της αγάπης μεταξύ μητέρας και κόρης. Heidi και Leni αναλαμβάνουν να μας δείξουν ότι η Intimissimi είναι ένα brand για όλες τις γυναίκες, ανεξάρτητα από ηλικία, φόρμα και στιλ. Οι δύο τους αντιπροσωπεύουν τον ισχυρό δεσμό μεταξύ μητέρας και κόρης, αλλά και την άνευ όρων αγάπη, φιλία και υποστήριξη.

Courtesy of Intimissimi

Η Heidi Klum είναι ένα επιτυχημένο μοντέλο, παρουσιάστρια, παραγωγός, επιχειρηματίας και μητέρα τεσσάρων παιδιών. Η 18χρονη κόρη της, Leni, κατακτά και εκείνη τον κόσμο της μόδας με εξώφυλλα σε διεθνή περιοδικά και παρουσία σε events.

Η ιδέα πίσω από το τηλεοπτικό σποτ ήταν να φανούν πώς είναι πραγματικά οι δυο τους. Το κοινό έχει την εντύπωση μίας "behind the scenes" ματιάς και των δύο προσωπικοτήτων σε μία φωτογράφηση. Η Leni αρχίζει να παίζει την ιταλική όπερα "Barbiere di Siviglia" ως σύνδεσμο με την ιταλική κληρονομιά του brand και επίσης σε σχέση με το "Art of Italian lingerie". Αισθάνονται ελεύθερες, χαρούμενες και με αυτοπεποίθηση, αλληλοεπιδρούν με παιχνιδιάρικο και θετικό τρόπο, σαν μητέρα και κόρη. Σαν δύο γυναίκες που διασκεδάζουν μαζί φορώντας τα αγαπημένα τους lingerie sets.

Courtesy of Intimissimi

Την καμπάνια υπογράφει ο Thomas Hayo και γυρίστηκε στο Λος Άντζελες. Τα προϊόντα που απεικονίζονται στην καμπάνια αποτελούν μέρος της basic lace collection δαντέλας (Leni) και της σειράς Pretty Flower (Heidi), της δίχρωμης iconic σειράς της Intimissimi.

Δείτε την καμπάνια:

Στην καμπάνια η Heidi Klum φοράει:

- Σουτιέν Sofia, ελαφρώς ενισχυμένο balconette σουτιέν. Διαθέσιμο έως cup F.

- Τρίγωνο σουτιέν Lara, χωρίς ενίσχυση και χωρίς μπανέλα.

- Balconette σουτιέν Giorgia, ενισχυμένο και με μπανέλα.

Η Leni Klum φοράει τα δαντελένια σουτιέν:

- Balconette σουτιέν Elena με μπανέλα και ημιενισχυμένες cups που παρέχουν απαλή στήριξη και φυσικό εφέ. Έως cup F.

- Τρίγωνο σουτιέν Lara, χωρίς ενίσχυση και χωρίς μπανέλα.