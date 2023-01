Η Katie Holmes φόρεσε το ιδανικό παντελόνι για γυναίκες άνω των 40

Λίγους μήνες πριν, συγκεκριμένα τον Ιούνιο του 2022, η Katie Holmes είχε μιλήσει για το στιλ της στο αμερικάνικο Harper's Bazaar. Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες δηλώσεις που πραγματοποίησε αφορά τις στιλιστικές επιλογές της με την ηθοποιό να λέει "Ζούμε σε έναν κόσμο, όπου είναι σαν να έχουμε πρεμιέρα και να θέλεις να νιώθεις όμορφα. Σκέφτομαι πως μου αρέσει να δείχνω κομψή, χωρίς ωστόσο να είμαι άνθρωπος της μόδας. Όλοι θέλουμε να δείχνουμε ωραίοι”. Τα τελευταία χρόνια, το στιλ της Katie Holmes έχει αλλάξει και εξελιχθεί σε μεγάλο βαθμό. Τόσο πολύ μάλιστα που έχει φτάσει στο σημείο να αποτελεί πηγή έμπνευσης για πολλές γυναίκες σε όλο τον πλανήτη και κάθε νέα της εμφάνιση να απασχολεί τα περιοδικά και sites μόδας. Ακριβώς αυτό συνέβη πρόσφατα με δύο looks της.

Η Katie Holmes βρέθηκε στη Νέα Υόρκη και πιο συγκεκριμένα ήταν καλεσμένη στην εκπομπή "Good Morning America” για την προώθηση της ταινίας της "The Wanderers”. Για την εν λόγω περίσταση, η Kate Holmes συνδύασε μία ψηλόμεση παντελόνι σε σατέν υφή και χρυσή metallic απόχρωση με λευκό button-up τοπ, μαύρο δερμάτινο blazer και ασημί metallic γόβες. Ολοκλήρωσε το look της, προσθέτοντας ένα pop of color με μία γαλαζοπράσινη τσάντα με βελούδινη υφή.

Splash News / Ideal Image

Αργότερα την ίδια ημέρα, ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε την Katie Holmes να αποχωρεί από το στούντιο με διαφορετικό outfit. Αυτή τη φορά, η ηθοποιός φορούσε μία μπλούζα σε navy blue απόχρωση με λευκές ρίγες και ψηλόμεση παντελόνα σε καφέ απόχρωση. Η εμφάνισή της ολοκληρωνόταν με τα ίδια αξεσουάρ όπως στο πρώτο look, δηλαδή με το μαύρο δερμάτινο σακάκι, τις ασημί metallic γόβες και τη βελούδινη τσάντα.

Getty Images

Ο λόγος που αυτές οι δύο εμφανίσεις κέρδισαν την προσοχή των fashion lovers είναι τα bottoms που επέλεξε να φορέσει και στις δύο περιπτώσεις η Katie Holmes. Πιο συγκεκριμένα, οι ψηλόμεσες παντελόνες είναι ένα από τα πιο παντελόνια που κολακεύουν τη γυναικεία σιλουέτα και αξίζουν την προσοχή μας. Είναι ιδανικές για day to night εμφανίσεις, συνεπώς μπορείτε να τις φορέσετε στο γραφείο, την casual βόλτα, τη βραδινή έξοδο ή ακόμα και σε κάποια επίσημη περίσταση. Επίσης συνδυάζονται τόσο με ψηλοτάκουνα παπούτσια όσο και με flat, κάνοντας τες ακόμα πιο πρακτικές και κομψές.