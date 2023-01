Orange is the new black | 10 κομμάτια στο χρώμα που ξεχώρισε για φέτος η Kate Middleton

Η Kate Middleton είναι ασφαλώς trendsetter. Μπορεί η ίδια να μην επιδιώκει κάτι τέτοιο, ωστόσο η επιρροή που ασκεί με το στιλ της καθόλου αμελητέα δεν μπορεί να θεωρηθεί. Εξάλλου, δεν είναι τυχαίο που τα κομμάτια που επιλέγει από luxury και προσιτά brands γίνονται γρήγορα sold out. Η ίδια μπορεί να μην ακολουθεί τις τάσεις της μόδας και να επιμένει στο προσωπικό της στιλ, σεβόμενη το royal dress code, όμως δεν παύει να είναι μια σύγχρονη γυναίκα που την ενδιαφέρει να εμφανίζεται ανανεωμένη και ενημερωμένη στα looks της. Για τον φετινό χειμώνα, μάλιστα, η Πριγκίπισσα της Ουαλίας φαίνεται να έχει προτίμηση σε μία απόχρωση που σπάνια τη συναντάμε σε royal looks: το πορτοκαλί.

Η Middleton επισκέφτηκε πρόσφατα το Foxcubs Nursery στο Luton του Λονδίνου και για την εμφάνισή της εμπιστεύτηκε ένα σύνολο το οποίο είχε επαναλάβει στο ταξίδι της στη Βοστόνη, πριν τις γιορτές. Συγκεκριμένα, φόρεσε το πλεκτό σετ, που αποτελείται από πουλόβερ ζιβάγκο από μετάξι και κασμίρ και μία ribbed-knit ψηλόμεση μίντι φούστα σε πορτοκαλί χρώμα, και προέρχεται από τη συλλογή της Gabriela Hearst. Μάλιστα, το brand δίνει στo χρώμα που χαρακτηρίζει τα δυο κομμάτια το όνομα "Spice" (δηλαδή, μπαχάρι) για να τονίσει προφανώς ότι πρόκειται για ένα πιο ζεστό, "χειμερινό" τόνο.

Η Middleton ολοκλήρωσε το look της μ' ένα καμηλό κασμιρένιο μάλλινο παλτό από τη συλλογή Massimo Dutti - το οποίο επίσης έχει φορέσει και σε άλλες περιστάσεις φέτος τον χειμώνα- πετυχαίνοντας έναν εξαιρετικό χρωματικό συνδυασμό ανάμεσα σε καμηλό και πορτοκαλί. Τα παπούτσια της είναι ένα ζευγάρι καφέ σουέτ μπότες Gianvito Rossi, η τσάντα της ένα καφέ σουέτ clutch Stuart Weitzman και τα κοσμήματά της ένα ζευγάρι κρεμαστά σκουλαρίκια από το Kiki McDonough.

Getty Images

Getty Images

Πώς θα φορέσετε το πορτοκαλί όπως η Kate Middleton

Η απόχρωση που πορτοκαλί που έχει επιλέξει η Kate Middleton δεν έχει την ένταση που συναντάμε συνήθως στην bold αυτή απόχρωση - την οποία λανθασμένα έχουμε ταυτίσει με το καλοκαίρι. Ως πιο tone down εκδοχή του χρώματος, που ωστόσο παραμένει δυνατή και φωτεινή ανάμεσα στις σκουρόχρωμες επιλογές του χειμώνα, αποπνέει μία ζεστασιά - το Spice εξάλλου που δίνει ως περιγραφή το brand Gabriela Hearst είναι χαρακτηριστικό αυτός της αίσθησης, ενώ η επιλογή του σε μία υφή άμεσα συνυφασμένη με την cozy άνεση που προσφέρουν τα knit co-ords απογειώνει το άριστο αποτέλεσμα.

Μπορείτε να επιλέξετε να φορέσετε ένα αντίστοιχο σετ για τις χειμερινές εμφανίσεις σας ή να επιλέξετε ένα πουλόβερ για να δοκιμάσετε στο στιλ σας αυτή την απόχρωση. Μπορείτε, επίσης, να επενδύσετε σ' ένα κομψό κοστούμι για τη δουλειά, σ' ένα μάλλινο φόρεμα, να φορέσετε πορτοκαλί μπουφάν στα casual looks σας ή ακόμα να επενδύσετε σε αξεσουάρ, όπως οι τσάντες, που έχουν το χρώμα που προτιμά και η Πριγκίπισσα της Ουαλίας. Τα παρακάτω κομμάτια θα σας βοηθήσουν να πάρετε μία γεύση και να καταλήξετε σ' αυτά σας αρέσουν και σας ταιριάζουν:

