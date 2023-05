To Super Chronomat Automatic 38 είναι το ρολόι που μπορείτε να φορέσετε με τα πάντα

Κάθε κομψή γυναίκα γνωρίζει ότι για να ολοκληρώσει ένα look θα πρέπει να δώσει την απαραίτητη προσοχή στις λεπτομέρειες. Τα αξεσουάρ και τα κοσμήματα είναι εξίσου σημαντικά σε μία εμφάνιση με όλα τα υπόλοιπα items, και συχνά πολλά απ' αυτά αποτελούν διαχρονική επένδυση. Τα ρολόγια είναι μία από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις αξεσουάρ που συνδυάζουν υπέρτατη κομψότητα και λειτουργικότητα, και όταν τα χαρακτηριστικά τους διακρίνονται από ατόφια πολυτέλεια, τεχνολογία αιχμής και μοναδικό design αυτά μεταμορφώνονται στο πιο πολύτιμο "κόσμημα" της καθημερινότητας. Το Super Chronomat Automatic 38, λοιπόν, είναι το ρολόι που αναζητάτε και θα φοράτε με τα πάντα!

Οι "Super" επιλογές για κάθε στιλ

Τα "Super" διακρίνονται από την υπόλοιπη οικογένεια των Chronomat της Breitling χάρη στα κεραμικά rider tabs στην στεφάνη, την κεραμική κορώνα και το rouleaux μπρασελέ από καουτσούκ που διατίθενται μόνο με αυτήν την ολοκληρωμένη σειρά. Το Super Chronomat Automatic 38 σχεδιάστηκε για να αναλάβει το statement στις καθημερινές σας εμφανίσεις που μπορεί να περιλαμβάνουν από ένα κομψό κοστούμι μέχρι ένα απλό Τ-shirt και τζιν παντελόνι. Είναι το ρολόι που θα βάλει την πινελιά της "super" κομψότητα στις πιο διαφορετικές μεταξύ τους εμφανίσεις που θα κάνετε σε μία ημέρα.

Είναι, επίσης, το ρολόι που θα βάλει την πινελιά λάμψης, καθώς το Automatic 38 διαθέτει μία glam προσωπικότητα. Υπερμεγέθη τεχνητά διαμάντια διακοσμούν περιμετρικά τη στεφάνη η οποία έρχεται σε κόκκινο χρυσό 18 καρατιών, αλλά και σε ανοξείδωτο ατσάλι, για κάθε γούστο, ενώ τα τρία χρώματα στα οποία κυκλοφορεί το καντράν - ασημί, πράσινο της μέντας, μπλε του πάγου - κάνουν ακόμα πιο συναρπαστική την επιλογή. Μπορείτε να ταιριάξετε όποια από τις παραπάνω αποχρώσεις επιθυμείτε είτε με rouleaux λουράκι καουτσούκ είτε με γυαλισμένο μεταλλικό rouleaux bracelet είτε με λουράκι από δέρμα αλιγάτορα και να δημιουργήσετε την εκδοχή του Super Chronomat Automatic 38 που εκφράζει καλύτερα το προσωπικό σας στιλ.

Στη σειρά "Super" των Chronomat θα ανακαλύψετε, επίσης, το πρώτο ανιχνεύσιμο ρολόι της Breitling, το Super Chronomat Automatic 38 Origins, του οποίου ο χειροποίητος εξορυγμένος χρυσός και τα διαμάντια που καλλιεργούνται στο εργαστήριο προέρχονται σύμφωνα με νέα, κορυφαία περιβαλλοντικά πρότυπα στη βιομηχανία.

Η βιώσιμη επιλογή

Το Automatic 38 υποστηρίζει το #SQUADONAMISSION to do better της Breitling, τη δέσμευση που έχει αναλάβει το brand για πρωτοβουλίες στο σύνολο των υπηρεσιών και των προϊόντων του, οι οποίες έχουν να κάνουν με το κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Αυτή η αποστολή προβλέπει τη μετάβαση ολόκληρου του portfolio του brand σε προϊόντα από επεξεργασμένο στο χέρι χρυσό και διαμάντια που καλλιεργούνται στο εργαστήριο, έως το 2025.

Επομένως, η επιλογή ενός ρολογιού Super Chronomat Automatic 38 Origins δεν θα σας εξασφαλίσει μόνο κομψότητα και πρακτικότητα. Θα γνωρίζετε ότι για την κατασκευή του έχουν ακολουθηθεί ηθικές και βιώσιμες διαδικασίες. Κι αυτό κάνει ακόμα πιο κομψή την επιλογή σας.