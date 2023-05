Ο Peter Do είναι ο νέος creative director του Helmut Lang

Αν γκουγκλάρετε το όνομα του Peter Do αναζητώντας φωτογραφίες του σύντομα θα διαπιστώσετε ότι δεν υπάρχει καμία στην οποία ο σχεδιαστής να αποκαλύπτει το πρόσωπό του. Τη δε ανακοίνωση του brand Helmut Lang, ότι ο βιετναμέζος σχεδιαστής αναλαμβάνει creative director, ποζάρει με την πλάτη γυρισμένη στον φακό. "Δεν είμαι celebrity designer, θέλω να με ξέρουν για το έργο μου", έχει δηλώσει ο Do στις πλάτες του οποίου ανατίθεται τo δυναμικό comeback του Helmut Lang.

Το brand που ίδρυσε ο αυστριακός σχεδιαστής, και νυν καλλιτέχνης, Helmut Lang, το 1986 στο Παρίσι, είχε μεγάλη απήχηση χάρη στη μινιμαλιστική του αισθητική στα 1990s και τα πρώιμα 2000s. Το 1999 ο Lang πούλησε τις μισές μετοχές του brand στη Prada Group, ενώ αποχώρησε απ' αυτό και αποσύρθηκε οριστικά από τη μόδα το 2005. Το 2006, η Prada πούλησε το brand στη Link Theory Holdings (του brand Τheory), η οποίο εξαγοράστηκε το 2009 από τη Fast Retailing και τελεί ως θυγατρική της.

Φαίνεται, λοιπόν, ότι σε μία εποχή που αναβιώνει η αισθητική του μινιμαλισμού, η μαμά- εταιρεία θέλησε να δώσει ώθηση σε μία από τις ιστορικές επωνυμίες της που ταυτίστηκαν μ' αυτή, και στράφηκε σ' ένα σύγχρονο σχεδιαστή που φημίζεται για το effortless coolness των δημιουργιών του και το άριστο tailoring. Ο Peter Do θα παρουσιάσει την πρώτη του συλλογή spring/summer 24 για τον Helmut Lang τον Σεπτέμβριο του 2023 στη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας της Νέας Υόρκης. Επίσης, όπως αναφέρει η ανακοίνωση θα είναι ο δημιουργικός διευθυντής και για τις γυναικείες και για τις αντρικές συλλογές, ενώ θα διατηρήσει και τη δική του επωνυμία.

"Με ενθουσιασμό υποδεχόμαστε τον Peter Do στον Helmut Lang ως creative director. H καθαρή και καινοτόμα προσέγγισή του στο σχεδιασμό συμβαδίζει με το ήθος και την κληρονομία του brand", δήλωσε ο Dinesh Tandon, ο CEO του Helmut Lang, στον οποίο θα αναφέρεται ο Do. "Η εμπειρία του με τους οίκους πολυτελείας και το καταξιωμένο επώνυμο brand του τον κάνουν μια πολύ φυσική επιλογή γι' αυτή τη θέση"



Από την πλευρά του, ο Peter Do δήλωσε: "Κανείς δεν ενσάρκωσε τη ριζοσπαστική σκέψη πιο καθοριστικά από τον Helmut Lang. Είναι βαθιά η τιμή να μου ανατίθεται να εγκαινιάσω το επόμενο κεφάλαιο της κληρονομιάς του Lang. Είμαι ενθουσιασμένος που θα διδαχτώ από τα θεμέλια στα οποία στηρίζεται αυτός ο οίκος και θα συνεχίσω να δημιουργώ νέα, γεμάτα ενέργεια ρούχα που θα εμπνεύσουν τους ανθρώπους να αμφισβητήσουν την αντίληψή τους για το τι είναι εφικτό όταν πρόκειται να εκφράσουν την ατομικότητά τους".



Ο Peter Do γεννήθηκε στο Βιετνάμ το 1990 και μετακόμισε στη Φιλαδέλφεια των Η.Π.Α σε ηλικία 14 ετών. Σπούδασε σχέδιο μόδας στο Fashion Institute of Technology στη Νέα Υόρκη οπότε αποφοίτησε το 2014 ενώ την ίδια χρονιά απέσπασε το LVMH Graduate Prize. Μετά την αποφοίτησή του εργάστηκε στα luxury brands Celine και Derek Lam, ενώ ίδρυσε τη δική του επωνυμία το 2018.