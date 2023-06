Τα κομψά little black dresses του καλοκαιριού

Ο Karl Lagerfeld συνήθιζε να λέει πως μία γυναίκα που φορά μαύρο φόρεμα θα είναι πάντα καλοντυμένη. Ο εν λόγω στιλιστικός κανόνας που όρισε ο Κάιζερ της μόδας καταφέρνει να είναι εδώ και πολλά χρόνια επίκαιρος, αφού το μαύρο φόρεμα καταφέρνει πάντα θα θεωρείται επίκαιρο και μία από τις καλύτερες επιλογές που μπορεί να κάνει μία γυναίκα όποια κι αν είναι η περίσταση. Παρόλο που κοντεύει να γιορτάζει τα 100 χρόνια ζωής, το μικρό μαύρο φόρεμα παραμένει αναλλοίωτο στον χρόνο και τις παροδικές τάσεις της μόδας. Η ιστορία του ξεκινά το 1926, στην πρωτεύουσα της μόδας, το Παρίσι από τη θρυλική Gabrielle Chanel.

Η σχεδιάστρια γνωστή για τον αγώνα που έκανε ώστε να απελευθερώσει στιλιστικά τις γυναίκες από τις καταπιεστικές νόρμες που ακολουθούσαν για δεκαετίες, δημιούργησε το μικρό μαύρο φόρεμα, γράφοντας μία νέα σελίδα στο γυναικείο ένδυμα. Έγινε το one piece που ταιριάζει σε κάθε γυναίκα, όποιο κι αν είναι το στιλ ή ο σωματότυπός της, αλλά και το one piece που καταφέρνει να ισορροπεί με χάρη σε διάφορες περιστάσεις, formal ή casual. Φυσικά, το little black dress έχει τον ρόλο του πρωταγωνιστή ακόμα και στον κινηματογράφο με το μαύρο φόρεμα διά χειρός Givenchy που φόρεσε η Audrey Hepburn στην ταινία "Breakfast at Tiffany's”, το μαύρο φόρεμα που δημιούργησε ο Cristóbal Balenciaga για την Anita Ekberg και χάρισε στην ταινία του Fellini "La Dolce Vita" το Oscar Κοστουμιών και το μαύρο στράπλες φόρεμα της Rita Hayworth στην ταινία Gilda να είναι τα πιο διάσημα.

Όσον αφορά στο θερινό στιλ, η αλήθεια είναι πως το μαύρο χρώμα που θυμίζει χειμώνα συνήθως αποφεύγεται και οι περισσότερες γυναίκες προτιμούν ανοιχτόχρωμα ρούχα που δεν απορροφούν την ηλιακή ακτινοβολία. Ωστόσο, για ένα τόσο ξεχωριστό κομμάτι όπως το μαύρο φόρεμα μπορεί να γίνει μία εξαίρεση και να βρει τη δική του θέση στην καλοκαιρινή γκαρνταρόμπα μας. Κάπως έτσι, ένα λινό μαύρο φόρεμα είναι ιδανικό τόσο για την καθημερινότητα στο νησί όσο και ως cover-up για την παραλία, ένα mini μαύρο φόρεμα ή ένα μαύρο lingerie dress είναι must για τις βραδινές εμφανίσεις, ενώ ένα μαύρο φόρεμα με δαντελένιες λεπτομέρειες είναι η καλύτερη επιλογή για κάποια επίσημη περίσταση.

