Love & Revolution | Τα πιο ωραία ελληνικά ρούχα και μαγιό για φέτος εμπνέονται από την αγάπη για αλλαγή

"Η λέξη 'Revolution' είναι φορτισμένη με δυναμική και ένταση. Ένα πάθος για αλλαγή, για εξέλιξη, για τον καθορισμό νέων δρόμων. Αλλά αν κοιτάξετε πιο κοντά, θα δείτε μέσα στη λέξη αυτή έναν πιο ρομαντικό και πιο οικείο πυρήνα: την αγάπη, ή 'Love'. Αυτή η αγάπη είναι το ερέθισμα για την επανάσταση, είναι η σπίθα που ανάβει το πυρ για να έρθουν ραγδαίες μεταβολές και ανακατατάξεις σε κάθε τομέα.

Αυτή η αγάπη για την εξέλιξη και την ανανέωση είναι και η αφετηρία της νέας καλοκαιρινής συλλογής του ελληνικού brand ARPYES, η οποία έχει σκοπό να φέρει τη δική της επανάσταση στην καλοκαιρινή fashion σκηνή της Ελλάδας. Οι ARPYES είναι γνωστές για τις μοναδικές τους συλλογές, που κάθε νέα σεζόν καταφέρνουν να μας εκπλήσσουν και να κεντρίσουν το ενδιαφέρον μας με τα σχέδια τους. Αλλά φέτος, ανέτρεψαν κάθε προσδοκία και καθόρισαν νέα standards, δημιουργώντας μια από τις πιο εντυπωσιακές και δυναμικές συλλογές τους μέχρι στιγμής.

Όλη τη συλλογή REVOLUTION θα τη βρεις εδώ

Έντονα χρώματα, prints και patterns, δυναμικά κοψίματα και ανατρεπτικά σχέδια έρχονται να προσθέσουν στη ντουλάπα μας outfits που δεν μπορούν περάσουν απαρατήρητα. Η Εύα και η Ιακωβίνα, οι δύο σχεδιάστριες και δημιουργοί του brand, έχοντας επίσης μεγάλη αγάπη για την τέχνη, έδωσαν στα ρούχα της συλλογής τους ονόματα από έργα που χάραξαν τη δική τους μοναδική διαδρομή στη ζωγραφική, τη γλυπτική και τη μουσική και έμειναν στην ιστορία για την επανάσταση που έφεραν στην τέχνη.

Έτσι λοιπόν, στην καλοκαιρινή τους συλλογή θα δούμε ρούχα, μαγιό και beachwear με ονόματα πολύ γνωστών και αγαπημένων έργων όπως το The Kiss του Gustav Klimt, η The Sleeping Gypsy του Henri Rousseau, ο The Mae West Lips καναπές -τα διάσημα "χείλη” του Salvador Dali, ο σουρεαλιστικός πίνακας The Hunter της Joan Miró, ο Κήπος του Monet, το πολύ επίκαιρο -μιας που η ζέστη γίνεται ανυπόφορη- Flaming June του Frederic Leighton, αλλά και το ABBEY ROAD, το πολύ διάσημο άλμπουμ των Beatles.

Η συλλογή του brand APRYES αποτελεί μια ωδή στην αγάπη για αλλαγή και τον σεβασμό για τη μόδα και την τέχνη, φέρνοντας στο σήμερα και στην ντουλάπα μας την αιώνια αξία κλασικών σπουδαίων έργων. Όπως τα έργα που αποτέλεσαν την πηγή έμπνευσης των ονομάτων των ρούχων, έτσι και τα σχέδια της συλλογής REVOLUTION δημιουργούν ένα μοναδικό παιχνίδι με τις διαστάσεις, τις χρωματικές αντιθέσεις και τις γραμμές. Κάθε ρούχο αποτυπώνει στο ύφασμα την αρμονία και την ελευθερία του πνεύματος, της κίνησης και της έκφρασης, μεταφέροντας την καλλιτεχνική δημιουργία από τον καμβά, τον δίσκο ή το γλυπτό στην γκαρνταρόμπα.

Παρακάτω συγκεντρώσαμε μερικά από τα αγαπημένα μας κομμάτια της συλλογής μέχρι τώρα. Στις ARPYES κάθε τόσο βγαίνουν νέα releases, που συμπληρώνουν τη συλλογή και κάθε φορά μας βάζουν στον πειρασμό για ακόμα ένα κομμάτι. Μπορεί και δύο.

