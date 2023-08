Οι πιο εντυπωσιακές καμπάνιες της σεζόν Φ/Χ 2023-24

Ο Αύγουστος είναι ο μήνας που τα brands αρχίζουν να λανσάρουν τις συλλογές τους για τη σεζόν Φθινόπωρο - Χειμώνας 2023-24 και μαζί με το λανσάρισμα κυκλοφορούν και οι καμπάνιες που το επικοινωνούν. Στην εποχή, βεβαίως, των social media, η δύναμη της εικόνας είναι ιδιαιτέρως ισχυρή και το περιεχόμενο της καμπάνιας οφείλει να πληροί κριτήρια που δεν περιορίζονται αποκλειστικά στην καλή δημιουργική ιδέα. Τα πρόσωπα που πρωταγωνιστούν και το αφήγημα που πλαισιώνουν οφείλουν, ή έστω καλό θα ήταν, να μπορούν να αποσπάσουν μερίδιο επιτυχίας στη "μοιρασιά" και τα "likes" στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το επίπεδο δημιουργικότητας, επομένως, ανεβαίνει και τα luxury brands χτίζουν πάρα πολύ προσεκτικά τη στρατηγική της επικοινωνίας και του marketing των συλλογών τους.

Οι καμπάνιες για τις συλλογές Φθινοπώρο/ Χειμώνας 2023-2024 συγκεντρώνουν δυνατά δημιουργικά ταλέντα πίσω από τις κάμερες, αλλά κυρίως, δημοφιλή πρόσωπα, συχνά από εκείνα που είναι πρωτίστως οικεία στη νέα γενιά, για να παρουσιάσουν τις κολεξιόν της σεζόν. Πρωταγωνιστές του σινεμά και της τηλεόρασης, αστέρια του Instagram και του Youtube, supermodels των 90s και της Gen Z, αλλά και πρόσωπα που έχουν διακριθεί για την κοινωνική τους δράση και τον αφυπνιστικό τους λόγο, είναι οι σταρ στις καμπάνιες της σύγχρονης εποχής. Και της σεζόν Φ/Χ 2023-24.

Alexander McQueen AW'23

Η φθινοπωρινή καμπάνια του οίκου Alexander McQueen φωτογραφήθηκε από τον David Sims και με δημιουργίες της συλλογής ποζάρουν στον φακό οι: Naomi Campbell, Elle Fanning, Liu Wen, Eva Green, Yseult, Eliott De Smedt Day, Karolina Spakowski και Momo Ndiaye.

David Sims / Courtesy of Alexander McQueen Naomi Campbell

David Sims / Courtesy of Alexander McQueen Elle Fanning

Louis Vuitton AW'23

H Emma Stone είναι η πρωταγωνίστρια της Fall - Winter 2023 καμπάνια του οίκου Louis Vuitton, όπως και οι αδελφές Haim- Alana, Danielle, Este- της ομώνυμης μπάντας. Η φωτογράφιση πραγματοποιήθηκε από τον David Sims σε τοποθεσίες ανάμεσα στα γνωστά αξιοθέατα Hôtel Pozzo di Borgo και National Archives (Μουσείο Εθνικών Αρχείων) στο Παρίσι.

Courtesy of Louis Vuitton Emma Stone

Dior AW'23

Η καμπάνια του οίκου Dior για τη σεζόν Φ/Χ 2023-24 φωτογραφήθηκε από την Brigitte Niedermair, με τις εμπνευσμένες από τα '50s σιλουέτες της συλλογής να αναδεικνύονται από το ζωηρό φόντο.

Courtesy of Dior

Courtesy of Dior

Prada AW'23

Η καμπάνια του οίκου Prada έχει τον τίτλο "In Conversation with a Flower" και αξιοποιεί τη μεταφορά των λουλουδιών για να εξερευνήσει τις διαχρονικές αξίες της ανθρωπότητας. Στην καμπάνια συμμετέχουν πέντε διεθνούς φήμης ηθοποιοί, ο Benedict Cumberbatch, η Hunter Schafer, ο Kodi Smit-McPhee, η Letitia Wright και ο Li Xian, οι οποίοι φωτογραφήθηκαν από τον Willy Vanderperre.

Ferragamo AW'23

Ο Ferragamo παρουσιάζει την καμπάνια "A New Renaissance" για την οποία συνεργάστηκε με τη Le Gallerie degli Uffizi στη Φλωρεντία, η οποία παραχώρησε πίνακες του 15ου και 16ου αιώνα για να ενσωματώσει στην αλληγορία του οίκου για την αναγέννηση του στιλ και τη συμμετοχική δημιουργία. Η καμπάνια, που φωτογραφήθηκε από τον Tyler Mitchell, αποτίνει φόρος τιμής στη Φλωρεντία, η οποία θεωρείται το λίκνο της ιταλικής Αναγέννησης, ενώ είναι και η πόλη στην οποία ο Salvatore Ferragamo ίδρυσε το 1927 την εταιρεία.

Stella McCartney AW'23

Η Winter 2023 καμπάνια της Stella McCartney έχει πρωταγωνίστρια, το "νέο Stella girl", την Kendall Jenner και τα άλογα. Η φωτογράφιση πραγματοποιήθηκε από τη Harley Weir στα πεδία άλατος της περιοχής Καμάργκ στη νότια Γαλλία, και τα άλογα είναι στην πραγματικότητα λευκά πόνι τα οποία είναι ενδημικά της περιοχής.

Versace AW'23

Η καμπάνια του οίκου Versace φωτογραφήθηκε σε άσπρο - μαύρο από το δίδυμο Mert & Marcus και σ' αυτήν πρωταγωνιστούν δύο μούσες της Donatella Versace, η Gigi Hadid και η Irina Shayk.

Marc Jacobs Fall 2023

H Kim Kardashian είναι η πρωταγωνίστρια της Fall 2023 καμπάνιας που φωτογράφισε o Tyrone Lebon.

Miu Miu AW'23

H "Miu Miu LIVE!" είναι η καμπάνια της Miu Miu για το Φθινόπωρο - Χειμώνα 2023-24, η οποία μοιάζει να έχει γυριστεί σ' ένα γκρι τηλεοπτικό στούντιο. Η φωτογράφος Zoë Ghertner απαθανάτισε τις Zaya Wade, Ethel Cain, Mia Goth, Amelia Gray Hamlin, Emma Corrin, Zhao Jinmai και Annabelle Weatherly, οι οποίες είχαν λάβει μέρος και στο runway της F/W 2023-24 συλλογής.

Balenciaga Winter 23

H καμπάνια Balenciaga Winter 23 φωτογραφήθηκε από τον Tyler Mitchell στους υπό ανακαίνιση χώρους του ιστορικού ατελιέ που ο Cristóbal Balenciaga ίδρυσε στην 10 Avenue George V στο Παρίσι το 1937. Από τους πρωταγωνιστές ξεχωρίζουν η μούσα του οίκου Isabelle Huppert και το μοντέλο Vittoria Ceretti, που συμμετέχει σταθερά στα runways του.

Burberry AW'23

Η φθινοπωρινή καμπάνια του οίκου Burberry, φωτογραφημένη από τoν Tyrone Lebon, επιλέγει ως φόντο της το άγριο τοπίου της Νήσου Σκάι αλλά και το μοναδικό φυσικό θαύμα που αποτελεί το Giant's Causeway στη Βόρεια Ιρλανδία για να αναδείξει την πρώτη συλλογή του Daniel Lee από τον ρόλο του creative director.

Thom Browne Fall 2023

"Μeet me at the lighthouse …", η καμπάνια του Thom Brown, που φωτογράφισε η Emma Louise Swanson, αφηγείται τη δική της ιστορία με φόντο τον φάρο στους λόφους της επαρχίας Montauk στο Long Island.

MCM AW'23

H Cindy Crawford ποζάρει ξανά μετά από σχεδόν 30 χρόνια για την καμπάνια της MCM ποζάροντας στον φακό του Juergen Teller.

Loro Piana AW'23

H Φ/X 2023-24 καμπάνια του luxury brand Lioro Piana, φωτογραφημένη από τον Glen Luchford, μας προσκαλεί σ' ένα κόσμο όπου η πολυτέλεια συναντά την καθημερινή ζωή.

Tommy Hilfiger Fall 23

H Amber Valetta φωτογραφίζεται με την οικογένεια της φορώντας τα everyday essentials του Tommy Hilfiger.