You at your best | Η νέα καμπάνια των πολυκαταστημάτων attica σας εμπνέει να είστε ο εαυτός σας

"You at your best", η νέα καμπάνια των πολυκαταστημάτων attica εστιάζουν σε μία επιθυμία που μοιραζόμαστε όλοι μας: πώς θα καταφέρουμε να είμαστε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας. Τα πιο σύγχρονα πολυκαταστήματα της Ελλάδας, αφού προχώρησαν σε ανανέωση και αλλαγές στους χώρους, στα brands μόδας και ομορφιάς, στις συλλογές και τις υπηρεσίες που προσφέρουν, λανσάρουν τη νέα καμπάνια ως μία ακόμα απόδειξη της δέσμευσής τους να παρέχουν την καλύτερη εμπειρία στο αγοραστικό κοινό.

Η φράση "You at your best" βρίσκεται στον πυρήνα της νέας καμπάνιας και αποτυπώνει τη φιλοδοξία των attica να εμπνεύσουν τους πελάτες τους ώστε να εκφράσουν τον καλύτερο τους εαυτό σε κάθε πτυχή της ζωής τους. Από τον χώρο εργασίας μέχρι το γυμναστήριο, από μια απλή βόλτα μέχρι μια πιο επίσημη εκδήλωση, τα attica δεσμεύονται να προσφέρουν ό,τι είναι απαραίτητο για να βοηθήσουν τους πελάτες τους μπρος αυτή την κατεύθυνση, την ενθάρρυνση, την ενδυνάμωση και την ανάδειξη του προσωπικού στιλ.

Στην καμπάνια, όλοι οι τίτλοι ξεκινούν με τα δύο πρώτα γράμματα του brand, τα οποία ταυτόχρονα σχηματίζουν την αγγλική πρόθεση "at". Μια πρόθεση που λειτουργεί σαν δημιουργικό όχημα για να εκφράσουμε αυτό που θέλουμε σε κάθε περίπτωση: at work, at home, at play, at the party. Η εικαστική αισθητική της καμπάνιας είναι λιτή με σύγχρονο τρόπο, με έντονη τυπογραφία που αλληλεπιδρά με τον κόσμο της μόδας.

Ο Βασίλης Μαραγκός, Διευθύνων Σύμβουλος της Newton Creative Agency, δήλωσε σχετικά: "Ήταν μεγάλη χαρά για εμάς να αναλάβουμε τη νέα επικοινωνία των attica. Στην Ελλάδα δεν έχουμε συχνά την ευκαιρία να δημιουργήσουμε μια ολοκληρωμένη καμπάνια στον χώρο της μόδας, από το αρχικό concept μέχρι την τελική υλοποίηση. Κι όταν ένα τόσο δημιουργικό project υποστηρίζεται από μια τόσο θετική συνεργασία, το αποτέλεσμα επιβραβεύει όλους".

Η Φοίβη Παναγιωτοπούλου, Διευθύντρια Μarketing & E-commerce των πολυκαταστημάτων attica, δήλωσε σχετικά: "Στα attica παραμένουμε πιστοί στη δέσμευσή μας για υψηλές υπηρεσίες προς τους πελάτες μας, ανανεώνουμε την εικόνα μας εστιάζοντας στις επιθυμίες τους. Όλοι επιθυμούμε να ανακαλύπτουμε καθημερινά την καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας, και εμείς στα attica αναλαμβάνουμε τη δέσμευση να βρισκόμαστε δίπλα στους πελάτες μας και να τους εμπνέουμε, ανανεώνοντας συνολικά τους χώρους στα πολυκαταστήματά μας, παρέχοντας αναβαθμισμένες υπηρεσίες και εμπλουτίζοντας το χαρτοφυλάκιό μας με ακόμα περισσότερες σύγχρονες επιλογές στα brands μόδας και ομορφιάς, προσφέροντας συλλογές για κάθε στιγμή της ημέρας και κάθε στιλ".

