H Balenciaga Fall 24 είναι το "La La Land" του Demna

Αν ανήκετε σ' αυτούς που παρακολουθούν τις διαδρομές που διαγράφουν οι οίκοι ανά την υφήλιο για να παρουσιάσουν τις συλλογές τους, θα έχετε διαπιστώσει ότι ψηλά στην ατζέντα τους υπάρχουν δυο προορισμοί. Ο ένας είναι η Ασία (Κίνα, Ινδία και Νότιος Κορέα, για να το θέσουμε πιο συγκεκριμένα) και ο άλλος το ...Λος Άντζελες. Καθόλου τυχαία, βεβαίως, αφού από τη μία μιλάμε για τις χώρες με τη μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη και ενδιαφέρον για τη μόδα πολυτελείας αυτή τη στιγμή και από την άλλη για τη "μήτρα" του glam και του celebrity status που φροντίζουν για τη κατάλληλη "τοποθέτηση προϊόντος" και το επιτυχημένο marketing των ειδών πολυτελείας.

Και ενώ θα περίμενε κανείς ότι ο Balenciaga της εποχής Demna θα είχε από νωρίς εκμεταλλευτεί την απήχηση στο εκλεκτό fanbase του για να ταξιδέψει στην "Πόλη των Αγγέλων", αυτό συνέβη για πρώτη φορά στις 2 Δεκεμβρίου μ' ένα show το οποίο παρουσιάστηκε σε μία οικογενειακή γειτονιά του Hancock Park, κατά μήκος της South Windsor Boulevard, η οποία επιλέχθηκε στρατηγικά προκειμένου ένα πράγμα να είναι απόλυτα ξεκάθαρο στη διάρκεια του catwalk: το πού βρισκόμαστε.

To show Balenciaga Fall 2024 ξεκινάει μ' ένα close up στην εμβληματική πινακίδα Hollywood, που θα λειτουργήσει ως ένα ακλόνητο "φωτοστέφανο" για τη συλλογή με την οποία ο Demna αποτίνει φόρο τιμής στο Λος Άντζελες και το lifestyle που αυτό κληροδότησε στον υπόλοιπο πλανήτη.

Getty Images

Μία ειρωνεία ή μια ειλικρινής δήλωση αγάπης;

"Συχνά ο κόσμος εκλαμβάνει τη δουλειά μου ως ειρωνική, όμως ισχύει το αντίθετο, αυτό που ήθελα να δείξω είναι η αγάπη μου για την επιρροή που πήρα απ' αυτή την πόλη", θα δηλώσει ο Demna στα παρασκήνια του show. "Είναι η πιο αγαπημένη μου πόλη στον πλανήτη, όλη η πολιτισμική μου εξέλιξη απ' όταν ήμουν έφηβος μεγαλώνοντας σ' ένα μετα-Σοβιετικό κενό προήλθε από τις ταινίες, τη μουσική, όλα όσα άρχισα να απορροφώ και έγιναν οι αναφορές μου στη μόδα".

Παρά την ξεκάθαρη τοποθέτηση του καλλιτεχνικού διευθυντή του οίκου Balenciaga, αρκετοί είδαν σ' αυτή τη συλλογή μία παρωδία. Σχεδόν, ένιωσαν προσβεβλημένοι από αυτό που σχολίασαν ως "ρηχή προσέγγιση" του αυθεντικού L.A. style, σαν να επρόκειτο για μία αλληγορία για την επιπολαιότητα και τη ρηχότητα που καταλογίζουν στους κατοίκους της και τον τρόπο ζωή τους. 'Άλλοι σχολίασαν ότι αυτό που παρουσιάζεται μοιάζει "φτηνό" και δεν αντικατοπτρίζει τη δεξιοτεχνία ή την ποιότητα των υλικών που αντιστοιχούν σε προϊόντα Balenciaga, ενώ κάποιοι βρήκαν εντελώς βαρετή την επανάληψη του oversized, overstuffed και boby-hanging street style με το οποίο καινοτόμησε ο Demna. Αρκετοί ήταν και αυτοί που δεν ξέχασαν το "σκάνδαλο παιδοφιλίας" με την επίμαχη καμπάνια όπου μικρά παιδιά φωτογραφήθηκαν με BDSM αξεσουάρ και αναρωτήθηκαν γιατί δεν έχουμε κάνει οριστικά "cancel". Έστρεψαν, μάλιστα, τα βέλη τους και στους σταρ καθώς έκριναν ότι έδωσαν συγχωροχάρτι στον οίκο και βρέθηκαν χωρίς ενδοιασμούς στο front row.

Και μιας και ο λόγος για τους σταρ καλεσμένους, η Nicole Kidman έκανε το ντεμπούτο τους ως η νέα ambassador του Balenciaga, η Cardi B (άλλοτε φωτογραφημένη σε καμπάνια του οίκου) περπάτησε στην πασαρέλα, οι αδελφές Kim Kardashian και Kendall Jenner εκπροσώπησαν μία οικογένεια που βοήθησε στην ανάδειξη του brand, ενώ η Brigitte Nielsen – που περπάτησε στην πασαρέλα- λειτούργησε ως μία cult περσόνα από το ξεχασμένο ή άγνωστο για τις νεότερες γενιές παρελθόν. To front row είχε κι άλλους celebrities όπως το ζεύγος Brooklyn Beckham και Nicola Peltz, την Teyana Taylor, τη Salma Hayek (με τη ροζ Balenciaga τσάντα της!) που συνόδευε τον σύζυγό της François-Henri Pinault, διευθύνοντα σύμβουλο του Ομίλου Kering στον οποίο ανήκει ο Balenciaga, η Eva Longoria, η Ashley Graham, η Lisa Rinna του Melrose Place και του The Real Housewives of Beverly Hills με τις κόρες της Amelia Gray και Delilah Belle Hamlin, αλλά και η Gela Nash, μία από τις δυο ιδρύτριες του Juicy Couture, του brand που έχει καταλήξει να θεωρείται σύμβολο της Y2K αισθητικής.

Getty Images Nicole Kidman, η νέα ambassador του οίκου Balenciaga.

Getty Images Kendall Jenner, Kim Kardashian

Η αναφορά μας στην παρουσία της Nash δεν είναι τυχαία αφού ανάμεσα στα looks της Fall 2024 Balenciaga ξεχωρίζει εκείνο το pink velour σετ φόρμας που θα μπορούσε να έχει βγει από την ντουλάπα της Paris Hilton από τα πρώιμα 2000’s. [Παρεμπιπτόντως, η απουσία τη Paris απ' αυτό το show θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και σημαντική παράλειψη].

Getty Images

Και για να επιστρέψουμε στο θέμα της κριτικής, στον αντίποδα όσων ένιωσαν θιγμένοι από την προσέγγιση του Demna, έρχονται όσοι βρήκαν λόγους να λατρέψουν τη συλλογή: "Ήταν πάρα πολύ L.A.!", συμφωνούν, αναγνωρίζοντας ακόμα και τα στοιχεία χιούμορ σ' αυτή την παρουσίαση, ενώ το athleisure style που προτείνει η συλλογή κέρδισε τον μεγαλύτερο ενθουσιασμό.

Η συλλογή

H Fall 24 συλλογή Balenciaga είναι η αποτύπωση και η ερμηνεία που ο Demna δίνει στις προσλαμβάνουσες του από το lifestyle των Angelenos. H κουλτούρα του fitness και της υγιεινής διατροφής, που ενέπνευσε και την πρότυπη πρόσκληση που πήρε τη μορφή μιας ...μπάρας πρωτεΐνης, αποτυπώνεται στην πρώτη ενότητα από τα looks που παρουσιάστηκαν στο υπαίθριο catwalk. Φαρδιά σορτς, κολάν, sport bras, zip-up τζάκετ και hoodies, baggy φόρμες, κλασικά bomber, Τ-shirts, cycling skirts και velour σετ φόρμας που φοριούνται με τα thong εσώρουχα να προεξέχουν από τα χαμηλοκάβαλα παντελόνια τους συνδυάζονται με τα νέα XL Sneakers του οίκου, τις UGG-like Alaska Fur Boots με τακούνι, τις νέες εκδοχές της Rodeo ή της 24/7 tote, clutches που μιμούνται μπουκάλια νερού και θερμός, πετσέτες γυμναστηρίου, γυαλιά μάσκες, baseball καπέλα, και την Erewhon Tote "σακούλα για τα ψώνια" - που προέκυψε από τη συνεργασία του brand με το πιο διάσημο "μανάβικο" του Λος Άντζελες με είδη υγιεινής διατροφής.

Courtesy of Balenciaga

Courtesy of Balenciaga

Courtesy of Balenciaga

Getty Images

Από τα sporty looks περνάμε στο καθαρόαιμο street style, όπου κυριαρχούν τα oversized πουκάμισα που φοριούνται πάνω από κοντά ποδηλατικά κολάν με τις Alaska Fur Boots, τα ευρύχωρα pyjama παντελόνια και τα boxer shorts που συνδυάζονται με hoddies και φαρδιά bomber, τα biker looks, τα denim παντελόνια που μοιράζονται ανάμεσα σε baggy και low waist γραμμές, οι sexy μπότες πάνω από το γόνατο.

Getty Images

Courtesy of Balenciaga

Τα looks με tweed skirt suits (σε μίνι, μίντι και μάξι μήκος) θα μπορούσαν να αντανακλούν τις πρωταγωνίστριες δημοφιλών soap opera, ενώ τα κοστούμια με boxy σακάκια ή παλτό τύπου tuxedo το "black tie" look των σταρ στο κόκκινο χαλί. Η συλλογή συστήνει, επίσης, τη lace εκδοχή των pantaleggings και προσθέτει στο "no pants" trend τη δική της πρόταση, ενώ η ενότητα "βραδινό ένδυμα" ξεκινάει μ' ένα tank top gown, καθαρό στις γραμμές όπως απαιτεί η εποχή, προχωρά με ασύμμετρα ντραμπέ φορέματα με ουρά, και συνεχίζει μ' ένα εντυπωσιακό μάξι παρκά με μεγάλο φιόγκο, ένα γυαλιστερό puffer που θυμίζει κουκούλι, faux fur off shoulder παλτό, όπως αυτό σε κοβαλτί μπλε με το οποίο περπάτησε η Cardi B κι ένα show-stopping μάξι παλτό με φτερά. Η ενότητα του evening wear ολοκληρώνεται με δυο εντυπωσιακά, άψογα κατασκευασμένα, structrured φορέματα, το ένα με μυτερό neckline (ο οίκος το ονομάζει Diamont Dress) και το άλλο με ανασηκωμένο ψηλό γιακά στο λευκό που συναντάμε στα νυφικά, τα οποία απηχούν τις ρίζες του οίκου Balenciaga και κλείνουν το μάτι σε μελλοντικές εμφανίσεις των σταρ στο κόκκινο χαλί.

Courtesy of Balenciaga

Getty Images

Getty Images

Courtesy of Balenciaga

Τελικά, τι είδαμε στη συλλογή Fall 2024;

Είδαμε τον Demna. Αυτό που ξέρει να κάνει με τη μόδα και αυτό που θα συνεχίσει να κάνει γιατί όπως έχει δηλώσει και άλλοτε "αυτό είναι το όραμά μου". Η πολυτέλεια δεν τον αφορά ως δηλωτικό status και ευημερίας, ένα T-shirt και μια φόρμα μπορεί να έχουν την ίδια αξία με μία δημιουργία υψηλής ραπτικής, και ο ίδιος αναλαμβάνει να μεταμορφώσει τα "φαντάσματα" και τους "παρίες" μίας γκαρνταρόμπας σε αξιόλογες, ως και υπερβολικά ακριβές, RTW προτάσεις.

Και το Λος Άντζελες μοιάζει ακριβώς το κατάλληλο μέρος για να διηγηθεί ο Demna την ιστορία του: το μέρος που τα όνειρα μπορεί να γίνουν πραγματικά συνάδει με τη δική του προσωπική ανέλιξη, ενώ στον τόπο της αναπολογιτικής αφθονίας και της υπερβολής, του καλογυαλισμένου coolness και της σταθερής λιακάδας, οι σχεδόν σκοτεινές και δυστοπικές δημιουργίες του βρίσκουν πραγματικά ένα μέρος για να δοξαστούν.

Δείτε το show