Τα looks με τα οποία θα δείχνετε πάντα κομψές

Αυτό που αναζητούν οι περισσότερες γυναίκες στο καθημερινό τους ντύσιμο είναι να μπορούν να εξασφαλίσουν κομψό στιλ χωρίς μεγάλη προσπάθεια. Τα staples της γυναικείας γκαρνταρόμπας είναι πολύ βοηθητικά σ' αυτή τη κατεύθυνση, για την ακρίβεια δημιουργήθηκαν (και) γι' αυτό τον σκοπό. Μια capsule γκαρνταρόμπα με basic κομμάτια εξασφαλίζει ακριβώς αυτή την ευελιξία: του να μπορεί μια γυναίκα να φορά κομμάτια που την εκφράζουν, την κάνουν να νιώθει άνετα και την κρατούν κομψή.

Οι συνδυασμοί ανάμεσα στα staples της γκαρνταρόμπας είναι συνήθως άχαστοι, και φυσικά γνωρίζουμε ήδη τους περισσότερους απ' αυτούς. Για παράδειγμα, ένα λευκό πουκάμισο φορεμένο μ' ένα τζιν ή ένα άνετο σακάκι, ένα t-shirt και ένα φαρδύ παντελόνι είναι combos που σπάνια απογοητεύουν. Αν θέλαμε, ωστόσο, λίγο να φρεσκάρουμε τις ιδέες για looks που δείχνουν πάντα κομψά, θα προτείναμε τα εξής:

1. T-shirt + υφασμάτινο παντελόνι σε μαύρο

Η easy κομψότητα των total black looks παραμένει αήττητη. Συνδυάστε ένα μαύρο υφασμάτινο παντελόνι μ' ένα μαύρο t-shirt και προσθέστε για ακόμα μεγαλύτερη στιλιστική επιτυχία καφέ ή ταμπά αξεσουάρ. Μπορείτε, βεβαίως, να επαναλάβετε το ίδιο look με λευκό.

2. Πλεκτό + λευκό παντελόνι

Το λευκό παντελόνι είναι συνώνυμο της relaxed κομψότητας και πολυτέλειας. Φορέστε το μ' ένα από τα ελαφριά πλεκτά πουλόβερ της ντουλάπας σας σε παστέλ αποχρώσεις και ολοκληρώστε με sneakers.

3. Πουλόβερ + τζιν παντελόνι

Κλασικό και αλάνθαστο, το combo που θέλει τα τζιν παντελόνια φορεμένα με φαρδιά και άνετα πουλόβερ, ελαφριά για την άνοιξη, προσφέρει την εύκολη λύση για κομψά go-to σύνολα. Συνδυάστε μ' ένα ζευγάρι μπαλαρίνες για μία πιο θηλυκή προσέγγιση στο ύφος.

4. Black & White

Ο συνδυασμός του λευκού με το μαύρο θα παραμένει εσαεί γοητευτικός. Δοκιμάστε να φορέσετε ένα μαύρο πουκάμισο με μια λευκή μίντι φούστα και ολοκληρώστε μ' ένα ζευγάρι slides ή mules για ανεπιτήδευτα κομψό στιλ.

5. Denim on denim

To denim on denim look σπάνια απογοητεύει και είναι ένας πολύ εύκολος και γρήγορος συνδυασμός για να κάνετε. Ολοκληρώστε με κομψά μίνιμαλ αξεσουάρ και όποιο ζευγάρι παπούτσια εξυπηρετεί καλύτερα τις ανάγκες σας.