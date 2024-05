Τα must have items της άνοιξης για κάθε κομψό άνδρα

Ας είμαστε ειλικρινείς. Σπάνια σε βιτρίνες, Instagram και περιοδικά βλέπουμε προτάσεις ρούχων που θεωρούμε ότι αφενός θα μας ταίριαζαν στο σύνολό τους αφετέρου πως αξίζουν τα χρήματά μας. Κι αυτό ισχύει καθώς πρόκειται είτε για πραγματικά εξεζητημένους συνδυασμούς είτε για κομμάτια που δείχνουν καλά μόνο αν έχεις διαστάσεις μοντέλου είτε για αδιάφορα items που όμως είναι απλησίαστα. Έτσι συνήθως, οι περισσότεροι από εμάς καταλήγουμε στα ίδια και τα ίδια, που εν τέλει, ας το παραδεχτούμε κι αυτό, ούτε μας αναδεικνύουν ούτε μας αντιπροσωπεύουν.

Μία πραγματικά δοκιμασμένη λύση σε τέτοιες περιπτώσεις, είναι να ακολουθείς ανθρώπους που μπορείς να ταυτιστείς, που με κάποιο τρόπο μπορείς να φανταστείς ότι δεν απέχουν μακριά από αυτό που είσαι εσύ και κυρίως, αυτό που χρειάζεσαι. Αν έχεις στο μυαλό σου να κάνεις μία γερή ανανέωση, δηλαδή, στην ανοιξιάτικη γκαρνταρόμπα σου, αυτή μάλλον είναι η πιο αποτελεσματική συμβουλή που μπορούμε να σκεφτούμε.

Υπάρχει άραγε ένας τύπος ανεπιτήδευτος, που να είναι επιτυχημένος, cool, προσιτός και που θα μπορούσε να είναι φίλος σου; Για όλα αυτά, και πολλά περισσότερα, μας αρέσει ο Αντώνης Τσαπατάκης. Ο Παραολυμπιονίκης και Παγκόσμιος Πρωταθλητής Κολύμβησης δε χρειάζεται συστάσεις, αλλά κυρίως είναι ένας άνθρωπος με κανονικό στυλ, από εκείνα που βλέπουμε και θέλουμε να αντιγράψουμε από την κορυφή ως τα νύχια. Σε εκείνον, λοιπόν, απευθυνθήκαμε για να μας προτείνει όσα θεωρεί ότι πρέπει να έχουμε στη ντουλάπα μας, τώρα που ο καιρός "ανοίγει".

Ο Αντώνης δημιούργησε τα αγαπημένα του ανοιξιάτικα looks με items της The Bostonians, του brand που έχει συνδεθεί με το sophisticated κολεγιακό στυλ και τα κομψά ανδρικά ρούχα. Η The Bostonians φέτος απαντά με χρώμα σε όλες εκείνες τις στιγμές που ζούμε και θυμίζουν καταιγίδα, μετατρέποντας τις σε μία αιώνια λιακάδα. Στη λιακάδα εκείνη που ανήκει αποκλειστικά στο απέραντο ελληνικό καλοκαίρι που για όλους εμάς δεν είναι απαραίτητα προορισμός, αλλά a state of mind.

