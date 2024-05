The Fashion Box | Ο νέος fashion προορισμός της Θεσσαλονίκης

Ένας νέος fashion προορισμός έκανε εγκαίνια στη Θεσσαλονίκη και υπόσχεται συναρπαστικά brands και πλούσια μόδα στους fashion lovers. Το The Fashion Box άνοιξε στο πολυκατάστημα notos Θεσσαλονίκης και το επίσημο opening πραγματοποιήθηκε μ' ένα fashionable event στο οποίο παρευρέθηκαν οι λάτρεις της μόδας, φίλοι και γνωστοί του εμπορικού χώρου, καθώς και επιχειρηματίες, τοπικές αρχές, media, KOLs και influencers.

Courtesy of notos

Οι προσκεκλημένοι είχαν την ευκαιρία να ανακαλύψουν από κοντά το "The Fashion Box", το καινούργιο shop in a shop στον 3ο όροφο του πολυκαταστήματος notos στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για ένα σύγχρονο χώρο, όπου συγκεντρώνει όλα τα νέα γυναικεία fashion brands όπως: Favorite Daughter, Herve Leger, Iro, Marques Almeida, Rixo, Stine Goya, August, Nimo, Adolfo Dominguez, ΜΕ369, Jimmy Crystal New York.

Courtesy of notos

Courtesy of notos

Τη μουσική επιμέλεια του event ανέλαβε η γνωστή DJ Άννα Μαρία Παπαγιάννη, η οποία συνέβαλε στη δημιουργία μιας ευχάριστης ατμόσφαιρας με ανεβαστικούς ρυθμούς, ενώ τη βραδιά πλαισίωσαν οι εκλεπτυσμένες γεύσεις του B.Exclusive Catering με τη φροντίδα της Χρύσας Κονιόρδου, καθώς και τα δροσιστικά cocktails με την ευγενική χορηγία της Campari Hellas μέσω του Ιταλικού aperitif Aperol Spritz και με το μήνυμα "Join the Joy", τα οποία ενθουσίασαν τους καλεσμένους.

Courtesy of notos

Courtesy of notos

