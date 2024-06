Τα κομψά καλοκαιρινά looks για γυναίκες άνω των 50

Τα ταμπού αναφορικά με το τι μπορεί να φορέσει μία γυναίκα σε κάθε ηλικία έχουν πλέον ξεπεραστεί. Σημασία, ασφαλώς, έχει η διάθεση και η προσωπικότητα της κάθε γυναίκας και όλα όσα μπορεί να υποστηρίξει με το ντύσιμο της, ανεξάρτητα από την ηλικία της. Αυτή η απελευθέρωση έχει δημιουργήσει μια κοινότητα στα Social Media όπου κομψές γυναίκες άνω των 50, μας προσφέρουν ιδέες για μοντέρνα looks και ενημερωμένο στιλ, δίνοντας ταυτόχρονα μία τεράστια ώθηση στην αυτοπεποίθησή μας.

Με το καλοκαίρι να μπαίνει δυνατά, με αρκετή ζέστη, αναζητήσαμε στους λογαριασμούς τους κομψές και άνετες ιδέες για καλοκαιρινά looks. Η Renia Jaz, λοιπόν, μας υπενθυμίζει πιο είναι το must φόρεμα του φετινού καλοκαιριού, το ριγέ και το συνδυάζει κομψά με raffia αξεσουάρ (τσάντα, καπέλο) για την παραλία, ενώ η Grece Ghanem για το ταξίδι της στο Saint Tropez υιοθέτησε ένα look με γαλλική αύρα, φόρεσε δηλαδή ένα καρό κάπρι παντελόνι μ' ένα broderie anglaise έξωμο τοπ και σαγιονάρες.

Η Ισπανίδα Maica Jáuregui López μας δείχνει πώς να φορέσουμε ένα χρωματιστό παντελόνι το καλοκαίρι (κάνοντας color-blocking), η Janet Gunn από την Καλιφόρνια μας υπενθυμίζει ότι τα μπεζ κοστούμια είναι η πιο chic καλοκαιρινή επιλογή για μια πιο formal περίσταση ή το γραφείο, η Gina Kieslich επενδύει για το καλοκαιρινό στιλ της σε άνετα, λινά κομμάτια που όμως έχουν χρώμα, ενώ η Margareta Hallin εμπιστεύεται το πιο σοφιστικέ και ευέλικτο φόρεμα του καλοκαιριού, το shirt dress.

-Το ριγέ φόρεμα

-Το κάπρι παντελόνι

-To χρωματιστό παντελόνι

-Το μπεζ κοστούμι

-Τα bold χρώματα

-Το shirtdress