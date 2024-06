Τα easy to wear mules του φετινού καλοκαιριού

Η γοητεία των mules παραμένει αξεπέραστη στο γυναικείο στιλ. Τα παπούτσια που έχουν ως βασικό χαρακτηριστικό τους ότι είναι ξώφτερνα - θυμίζοντας συχνά γόβες που απουσιάζει απλά το πίσω μέρος τους- είναι ένα από τα πιο δημοφιλή ζευγάρια του καλοκαιριού, αν και δεν περιορίζονται ως πρόταση μόνο σ' αυτή την εποχή. Μάλιστα, οι καλοκαιρινές εκδοχές των mules είναι συχνά ανοιχτές και στο μπροστινό μέρος θολώνοντας τα όρια ανάμεσα στον χαρακτηρισμό mule ή απλά πέδιλο.

Τα mules που θα φορέσουμε το καλοκαίρι του 2024

Τα mules είναι παπούτσια που έχουν συνήθως τακούνι - τη φλατ εκδοχή τους συχνά την αποκαλούμε διαφορετικά, δηλαδή slipper ή slide, και αυτό τα κάνει ιδιαιτέρως κομψά. Ανάλογα με το ύψος του τακουνιού, γίνονται ιδανικά για κάθε περίσταση του καλοκαιριού, και ειδικά τα ψηλοτάκουνα mules είναι η πιο chic επιλογή για να ολοκληρώσετε την εμφάνισή σας σ' ένα γάμο ή ένα party του καλοκαιριού.

Τα mules του καλοκαιριού 2024 έρχονται σε υπέροχα σχέδια και αποχρώσεις. Κάντε την αρχή με το Neo Revival mule σε denim από τη σειρά LV By The Pool της Louis Vuitton που θα βάλουν το "άριστα με τόνο" τα summer look σας, ενώ στη συνέχεια αναζητήστε τα VLogo χρυσά metallic mule πέδιλα του Valentino που θα σας εξασφαλίσουν την απαραίτητη νότα λάμψης στις εμφανίσεις του καλοκαιριού. Μη διστάσετε στιγμή να επενδύσετε στο Blink mule της Bottega Veneta σε σιέλ απόχρωση που θα σας χαρίσει τα πιο cool day- to - night looks, ενώ το καλοκαίρι επιβάλει πέδιλα σε raffia και τα mules από τη συλλογή Givenchy είναι τα κομψά καλοκαιρινά παπούτσια αυτής της κατηγορίας.

Ένα ζευγάρι suede mules του Gianvito Rossi ή ένα ζευγάρι nude mules από τον Jimmy Choo θα γίνουν must σε formal εμφανίσεις του καλοκαιριού, ενώ τα mules της Chloé που δανείζονται την αισθητική των clogs είναι η πιο ιδιαίτερη προσθήκη που θα κάνετε φέτος στην γκαρνταρόμπα σας.

Editor's choice