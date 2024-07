Τα καλοκαιρινά items με τα οποία θα αναβαθμίσετε τα looks των διακοπών σας

Το καλοκαίρι στο μυαλό μας υπάρχει διαρκώς μία σκέψη: πότε θα φύγουμε διακοπές. Η ανάπαυλα που προσφέρουν οι διακοπές είναι απαραίτητη για να γεμίσουμε μπαταρίες και να επιστρέψουμε στην καθημερινότητα ανανεωμένες. Κατά τη διάρκειά τους, θέλουμε να αισθανόμαστε άνετες με ό,τι φοράμε και να νιώθουμε ότι είμαστε κομψές με ελάχιστη προσπάθεια. Αυτή τη συνθήκη μπορείτε να την πετύχετε επενδύοντας σε κομμάτια που είναι διαχρονικά και προσφέρουν άριστη ποιότητα, άνεση και ευελιξία. Ένα brand που τα κομμάτια των συλλογών του συνδυάζουν όλα αυτά τα χαρακτηριστικά για άνετες και κομψές εμφανίσεις το καλοκαίρι είναι η Nautica.

Τα looks των διακοπών & τα κομμάτια που θα χρειαστείτε

Στην κορυφή της λίστας μ' αυτά που πρέπει να πακετάρετε για τις διακοπές είναι τα φορέματα. Τα βαμβακερά polo φορέματα είναι η πρώτη σας επιλογή για το casual look της ημέρας, ενώ καθώς πλησιάζει το βράδυ και η ώρα που θα απολαύσετε τα κοκτέιλ σας δίπλα στη θάλασσα ή σε κάποιο γραφικό σοκάκι νησιού, μπορείτε να εμπιστευτείτε τα αεράτα εμπριμέ φορέματα που θα σας χαρίσουν μια μποέμ εμφάνιση. Στη συλλογή της Nautica θα ανακαλύψετε μία μεγάλη ποικιλία από polo φορέματα, ενώ ένα εμπριμέ μίντι φόρεμα με λαιμόκοψη V και βολάν στα τελειώματα όπως και ένα tank dress με κομψή tie - waist λεπτομέρεια έγιναν οι αγαπημένες μας επιλογές για day-to-night εμφανίσεις.

Courtesy of Nautica

Στις διακοπές σας θα χρειαστείτε ακόμα δροσερά και άνετα tops. Ένα λευκό t-shirt είναι must - have καθώς μπορείτε να το συνδυάσετε με όλα τα bottoms που θα βάλετε στη βαλίτσα σας - παντελόνια, σορτς και φούστες, ενώ ένα αμάνικο βαμβακερό τοπ με ρομαντικές λεπτομέρειες, όπως τα βολάν, θα γίνει η εναλλακτική σας για casual chic εμφανίσεις. Στη συλλογή της Nautica, εντοπίσαμε μία μεγάλη ποικιλία από t-shirts, polo shirts, tops και πουκάμισα που θα σας προσφέρουν πολλές λύσεις για τα looks των διακοπών σας.

Courtesy of Nautica

Cargo pants, chinos, φαρδιές παντελόνες και κλασικά skinny συμπληρώνουν τις επιλογές σε παντελόνια που μπορείτε να φορέσετε το καλοκαίρι, ενώ από την κατηγορία φούστες μπορείτε να επιλέξετε για άνεση και στιλ μία denim φούστα και μία μάξι εμπριμέ με βολάν. Τέλος, μην ξεχάσετε να ανανεώσετε και τη συλλογή σας από σορτς και βερμούδες που θα σας εξασφαλίσουν μοντέρνο nautical style και θα σας προσφέρουν χαλαρή κομψότητα στο καθημερινό σας ντύσιμο.

Courtesy of Nautica

Καλοκαίρι θα πει μαγιό

Πριν κλείσετε τη βαλίτσα των διακοπών σας, μη παραλείψετε να βάλετε μέσα πολλά μαγιό. Τα μαγιό είναι οι πρωταγωνιστές του καλοκαιριού, και ειδικά των διακοπών, και για πρώτη φορά η Nautica προσθέτει στις συλλογές της μαγιό. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν τα μπικίνι και τα ολόσωμα με ρίγες που αναβαθμίζουν το ναυτικό στιλ και συνδυάζουν διαχρονικότητα και επικαιρότητα μιας και οι ρίγες είναι ένα από τα πιο δημοφιλή μοτίβα στις φετινές τάσεις.

Ακολουθήστε τη Nautica στο Instagram

Η συλλογή είναι διαθέσιμη στα καταστήματα Νautica: Α. Μεταξά 22 - ΓΛΥΦΑΔΑ , Golden Hall Athens – ΜΑΡΟΥΣΙ, Λ. Ηρακλείου 275 - ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ, Mediterranean Cosmos - ΘΕΣ/ΚΗ και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα