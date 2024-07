Τα μαγιό, ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ που θα αποκτήσετε με έκπτωση από τα Hondos Center

Το καλοκαίρι ξεκινάει πάντα με την ίδια σκέψη: πότε θα πάμε διακοπές. Μπαίνοντας στον Ιούλιο, έχουμε πραγματοποιήσει ήδη τις πρώτες σύντομες αποδράσεις ενώ πλησιάζει και η στιγμή για τις μέρες που θα χαλαρώσουμε ολοκληρωτικά. Ωστόσο, πριν κλείσουμε τη βαλίτσα των διακοπών υπάρχει κάτι που πρέπει να κάνουμε οπωσδήποτε: να ανανεώσουμε την καλοκαιρινή μας γκαρνταρόμπα. Και η περίοδος των εκπτώσεων που μόλις ξεκίνησε είναι η ιδανική για να αποκτήσουμε ρούχα και παπούτσια, εσώρουχα και μαγιό, τσάντες και άλλα αξεσουάρ σε μοναδικές τιμές. Ο δικός μας προορισμός για καλοκαιρινές εκπτώσεις που ξεκινούν από -10% και φτάνουν έως και -50% είναι τα Hondos Center.

Τα must - have κομμάτια σε έκπτωση από τα Hondos Center

Στις συλλογές που φιλοξενούν τα Hondos Center θα ανακαλύψετε fashion items που αναβαθμίζουν κάθε στιλ και περίσταση. Υπέροχα φορέματα, ζωηρά τοπ, άνετα σορτς και μοντέρνα τζιν, υπόσχονται να σας κρατήσουν δροσερές και κομψές όλο το καλοκαίρι.

Πρωταγωνιστές του καλοκαιριού είναι βεβαίως τα μαγιό, και στα Hondos Center θα βρείτε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε σχέδια, χρώματα και prints. Είτε επιλέξετε ένα κλασικό ολόσωμο είτε ένα μοντέρνο μπικίνι, οι επιλογές είναι αμέτρητες για να εξυπηρετήσουν κάθε σωματότυπο και να αναδείξουν το προσωπικό σας στιλ και τη διάθεσή σας. Ψηλόμεσα μαγιό που κολακεύουν τη γυναικεία σιλουέτα, ασύμμετρα σχέδια με έναν ώμο - η απόλυτη τάση της χρονιάς - και ολόσωμα σχέδια που μας ταξιδεύουν στα 90s διατηρώντας παράλληλα έναν σύγχρονο σχεδιασμό, θα αναβαθμίσουν το beach look σας και φέτος το καλοκαίρι. Έντονες αποχρώσεις, floral και animal prints αλλά και γεωμετρικά μοτίβα πρωταγωνιστούν τώρα στις τάσεις επαναπροσδιορίζoντας το στιλ της παραλίας.

Ανακαλύψτε τα statement pieces της σεζόν από τα πιο δημοφιλή fashion brands όπως Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Michael by Michael Kors, Stella by Stella McCartney, Melissa Odabash, Guess, Pepe Jeans, Liu Jo, Pretty Me, Superdry, Erka Mare, Triumph, Dorina, Club Neuf, Crool, Freya και Banana Moon μεταξύ άλλων και αποκτήστε τα με έκπτωση έως και -50%

Ολοκληρώσετε τις καλοκαιρινές σας εμφανίσεις, επιλέγοντας από τη μεγάλη γκάμα με αξεσουάρ, statement κοσμήματα, κομψές τσάντες και καπέλα, που προσδίδουν την τέλεια πινελιά σε κάθε look.

Μια μοναδική ενέργεια από τα Hondos Center για το καλοκαίρι

Τα Hondos Center αποτελούν και αυτό το καλοκαίρι τον πιο hot προορισμό για shopping με μοναδικές εκπτώσεις, ενώ γιορτάζουν το καλοκαίρι με μια μοναδική ενέργεια εμπνευσμένη από την παντοτινή αγάπη στον ήλιο και αφιερωμένη στην "Heliophilia". Η "Heliophilia" είναι η έκφραση της βαθιάς ανθρώπινης ανάγκης για φως, ζεστασιά και η αίσθηση της ζωντάνιας που φέρνει το καλοκαίρι.

Στα πλαίσια αυτής της ενέργειας, τα Hondos Center σας κάνουν ΔΩΡΟ μία καλοκαιρινή tote bag, με αγορές αξίας 200€ και άνω. Προμηθευτείτε τα must-have προϊόντα για το φετινό καλοκαίρι, και αποκτήστε το πιο πρακτικό αξεσουάρ που θα σας συνοδεύσει σε κάθε καλοκαιρινή δραστηριότητα. Η ενέργεια ισχύει από 1η Ιουλίου 2024 και έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων στα καταστήματα Hondos Center και online στο hondoscenter.com

Αποκτήστε τις νέες συλλογές σε μοναδικές εκπτώσεις στα καταστήματα Hondos Center και online στο hondoscenter.com

