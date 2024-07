Παπούτσια με χρώμα | Τα ζευγάρια που θα κάνουν ξεχωριστό το καλοκαιρινό σας στιλ

Τα παπούτσια είναι εξίσου σημαντικά με κάθε άλλο "συστατικό" σε μία εμφάνιση. Το καλοκαίρι οι επιλογές μας προσανατολίζονται κυρίως σε παπούτσια που προσφέρουν άνεση και συχνά οι γραμμές τους είναι απλές γι' αυτό τον λόγο. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι τα παπούτσια μας δεν μπορούν να είναι εντυπωσιακά. Ένας τρόπος για να εξασφαλίσουμε ένταση στις εμφανίσεις του καλοκαιριού και να κάνουμε statement είναι να επιλέξουμε παπούτσια με χρώμα.

Ποια παπούτσια με χρώμα θα φορέσετε αυτό το καλοκαίρι

Πέδιλα με τακούνι, slides, φλατ σανδάλια και slingback γόβες είναι από τα παπούτσια που θα σας εξασφαλίσουν άνεση και στιλ. Ανάλογα με την περίσταση, μπορείτε να τα συνδυάσετε σε εμφανίσεις πρωινές ή βραδινές ή και να τα φοράτε όλη μέρα. Αντί, λοιπόν, να ακολουθήσετε το "παραδοσιακό" δρόμο των παπουτσιών σε μαύρο ή λευκό ή καφέ ή nude χρώμα, μπορείτε να διαλέξετε παπούτσια σε παστέλ αποχρώσεις όπως το γαλάζιο ή το ροζ, ζευγάρια σε bold χρώματα όπως το μπλε, το κόκκινο ή το πράσινο, αλλά και σε χρώματα που θυμίζουν καλοκαίρι όπως το κίτρινο και το πορτοκαλί.

Ένα ζευγάρι πέδιλα με τακούνι σε κίτρινο λουστρίνι από τη συλλογή του Manolo Blahnik θα βάλει ένα λαμπερό pop of color σε day- to - night εμφανίσεις, ενώ ένα πέδιλο Rockstud σε γαλάζιο από τη συλλογή Valentino θα γίνει η go-to επιλογή σας για looks που αποπνέουν μοντέρνο αισθησιασμό. Ένα ζευγάρι slingback γόβες σε ροζ από τον Christian Louboutin θα προσφέρουν μία πινελιά γλυκιάς θηλυκότητας στα καλοκαιρινά office looks σας, ενώ ένα πέδιλο Alevi σε λιλά χρώμα από την Kalogirou ταιριάζει άριστα με τα σύνολά σας ως καλεσμένη σε γάμο.

Για τα casual outfits των διακοπών επιλέξτε slides από τις συλλογές Dolce & Gabbana και Gucci σε μπλε και πορτοκαλί χρώμα αντίστοιχα και απογειώστε το summer στιλ σας.

