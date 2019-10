Audrey Hepburn | Δέκα εμφανίσεις από τις ταινίες της που έμειναν στην ιστορία

Breakfast at Tiffany's 1961

Ίσως είναι το μοναδικό look για το οποίο δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις, καθώς αυτό το Givenchy φόρεμα που σχεδίασε ο Hubert για την Audrey και την ταινία Breakfast at Tiffany's είναι το πιο αναγνωρίσιμο little black dress στην ιστορία της μόδας. Το εν λόγω φόρεμα πουλήθηκε πολύ αργότερα από τον οίκο Christies για 807 χιλιάδες δολάρια.