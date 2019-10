Το ASOS συνεργάζεται με τον σχεδιαστή που ντύνει τη Lizzo και τη Beyoncé

Πιθανότατα να έχετε ακούσει ήδη το όνομα του Christian Cowan. Αν όχι, θα έχετε δει σίγουρα τη δουλειά του, αφού ο 24χρονος είναι υπεύθυνος για τα εντυπωσιακά looks των μεγαλύτερων star αυτή τη στιγμή - από τη Lizzo και τη Beyoncé μέχρι τη Lady Gaga και τη Miley Cyrus.

Ας το θέσουμε αλλιώς: αν το look είναι από πάνω μέχρι κάτω με glitter ή έντονα και ζωηρά μοτίβα, φέρει την υπογραφή του Cowan. Μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα (όπως η Naomi Campbell) επιλέγουν τα looks του νεαρού σχεδιαστή που είναι απόφοιτος του London College of Fashion.

Όταν όμως δεν σχεδιάζει κάτι κατάλληλο για μία εντυπωσιακή εμφάνιση, ο Cowan εργάζεται σε κάτι πολύ ευχάριστο για την καθημερινότητά του: μια προσιτή συνεργασία με το ASOS.

"Είναι μια πραγματικά συναρπαστική ευκαιρία επειδή, ως νεαρή σχεδιάστρια, οι τιμές της κύριας συλλογής είναι πραγματικά υψηλές λόγω περιορισμένου όγκου, αλλά δεν μπορεί ο καθένας να αγοράσει ένα φόρεμα αξίας 2.000 λιρών", εξηγεί ο Cowan στα HQ του ASOS στη Νέα Υόρκη, μετά το SS20 show του. "Η πλειοψηφία των followers μας στο Instagram είναι νέοι και δεν έχουν τεράστιο budget, αλλά είναι τόσο σημαντικοί για εμένα όσο και οι διάσημοι πελάτες, οπότε η συλλογή είναι γι' αυτούς και είμαι πραγματικά ενθουσιασμένη" τόνισε.

Η συλλογή απαρτίζεται από hoodies σε έντονα prints, joggers, puffers σε μεταλλικές αποχρώσεις και αξεσουάρ. "Αγαπώ τα ρούχα που "κάνουν" θόρυβο" τονίζει ο Cowan, προσθέτοντας ότι αντλεί έμπνευση από τη ντίσκο των '70s και τη rave των '90s.