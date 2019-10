To LBD είναι το πιο iconic κομμάτι της γυναικείας γκαρνταρόμπας

Απλό, διαχρονικό, ageless, κομψό. Τα επίθετα που μπορεί κανείς να βάλει δίπλα στο Little Black Dress, το Μικρό Μαύρο Φόρεμα, είναι αμέτρητα, και όλα έχουν να κάνουν με τη φινέτσα του αλλά και το απαράμιλλο στιλ που μπορεί να χαρίσει σε μία γυναίκα, όταν φυσικά γίνει η σωστή επιλογή του. Το LBD είναι το πιο iconic κομμάτι και, όπως και τα υπόλοιπα, εξίσου ουδέτερα και διαχρονικά ρούχα και αξεσουάρ, έτσι κι αυτό, έχει μια μεγάλη ιστορία, που φανερώνει το πόσο σημαντικό είναι όχι μόνο για τη γυναικεία γκαρνταρόμπα, αλλά και για τη μόδα γενικότερα.

Η Diana με το Revenge Dress της Christina Stambolian.

Coco Chanel, Audrey Hepburn, πριγκίπισσα Diana, Kate Moss, και πολλά ακόμα fashion icons έχουν κάνει εμφανίσεις με μαύρο φόρεμα, κάποιες από τις οποίες έχουν μείνει στην ιστορία και όχι άδικά. Ποιος μπορεί να ξεχάσει το φόρεμα της Audrey Hepburn στο Breakfast at Tiffany's που σχεδίασε o Hubert de Givenchy το 1961; Ποιος έμεινε ασυγκίνητος από το Revenge Dress της Diana που είχε σχεδιάσει η Christina Stambolian το 1994; Ο δυναμισμός και η θηλυκότητα που αποπνέει αυτό το κομμάτι, το κάνουν να ξεχωρίζει και να είναι ο ορισμός του must have αλλά και τις αβίαστης κομψότητας.

H Audrey Hepburn με Givenchy στο Breakfast at Tiffany's.

"The Scheherazade look is easy. A little black dress is difficult" συνήθιζε να λέει η Coco Chanel, η οποία ευθύνεται, όχι για τη δημιουργία του, αλλά για το γεγονός ότι έγινε τόσο δημοφιλές στα '20s εξαιτίας του little black swan look της, που δεν ήταν άλλο από ένα boxy LBD συνδυασμένο με πέρλες και cloche hat.

Το μαύρο φόρεμα είναι η καλύτερη επιλογή σχεδόν για κάθε περίσταση

Από τότε λοιπόν το μαύρο φόρεμα έγινε αυτό που αποκαλούμε "uniform" για όλες σχεδόν τις γυναίκες. Το χρώμα του και μόνο είναι αυστηρό, δυναμικό, διακριτικό και κομψό, ενώ ταυτόχρονα έχει και αυτόν τον posh χαρακτήρα, που με έναν τρόπο θα τοποθετήσει σε ένα "βάθρο" όποιον το επιλέξει. Από το πολύ μακρινό παρελθόν άλλωστε, το μαύρο έχει έντονο συμβολισμό, και εκτός από το προφανές, δηλαδή το πένθος, ήταν άρρηκτα συνυφασμένο και με την πολυτέλεια.

Σήμερα οι εκδοχές του LBD είναι αμέτρητες, πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχει σίγουρα ένα για κάθε γυναίκα, ανεξάρτητα από το στιλ, την ηλικία και το σωματότυπό της. Είναι ένα από αυτά τα ρούχα στα οποία αξίζει κανείς να επενδύσει ένα σημαντικό ποσό, μιας και η σωστή επιλογή του σημαίνει ταυτόχρονα "once for a lifetime". Στενό, ή σε γραμμή που θυμίζει το New Look του Dior, με κοντό ή μακρύ μανίκι, σε μήκος αποκαλυπτικό ή πιο συντηρητικό, το LBD έχει φτιαχτεί για κάθε γυναίκα.

Από το -κυριολεκτικά- λαμπερό της IRO, μέχρι το body conscious του Hervé Léger, ακολουθούν 15 μαύρα φορέματα που ξεχωρίζουν αυτή τη σεζόν.

Στην κεντρική φωτογραφία: η Marilyn Monroe με το iconic, off-the-shoulder μαύρο φόρεμα από την ταινία The Asphalt Jungle το 1950.