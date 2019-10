Vestiaire Collective | To πιο διάσημο second hand e-shop ανοίγει το πρώτο του φυσικό κατάστημα

Το πιο διάσημο στην κατηγορία του second-hand e-shop, Vestiaire Collective άνοιξε το πρώτο του φυσικό κατάστημα στο Selfridges του Λονδίνου την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου, κλείνοντας το μάτι στη βιώσιμη μόδα. 40 τετραγωνικά μέτρα εντός του πολυκαταστήματος φιλοξενούν 200 vintage κομμάτια, μεταξύ των οποίων και 10 σπάνιους "θησαυρούς" που άφησαν εποχή στο χώρο της μόδας και το παριζιάνικο site επιφύλαξε στο κοινό του με αφορμή τα δέκα χρόνια λειτουργίας του.

Αξίζει να αναφέρουμε πως το Vestiaire Collective στην ουσία μεταφέρει τη φιλοσοφία του e-shop του σε ένα φυσικό χώρο, μιας και η διαδικασία αγοραπωλησίας παραμένει ακριβώς η ίδια. Οι πελάτες, δηλαδή, μπορούν τόσο να καταθέτουν τα δικά τους αντικείμενα προς πώληση, εφόσον αυτά εκλεχθούν προσεκτικά από την ομάδα ειδικών που διασφαλίζει τη γνησιότητά τους καθώς και τη φήμη του portal όσο και να αγοράζουν εκείνα που έχουν πάρει το "πράσινο φως".

Πολλές είναι οι πλατφόρμες μεταπώλησης και τα εμπορικά σήματα που έχουν αποφασίσει να συνεργαστούν και αυτές οι συνεργασίες φαίνεται πως γίνονται το next big thing στην Αμερική. Ήδη τα second hand sites The RealReal και American Rebag έχουν ανοίξει τα δικά τους φυσικά καταστήματα σε αρκετά σημεία σε Νέα Υόρκη και Λος Άντζελες. Εξάλλου, τα τελευταία χρόνια κανείς δε μπορεί να αμφισβητήσει πως το thrift shopping θεωρείται mainstream με το μεγαλύτερο μέρος του κοινού να στρέφεται σταδιακά σε μεταχειρισμένα διαχρονικά κομμάτια, κάνοντας το fashion sustainability 100% πραγματικότητα.