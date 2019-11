Manus X Machina | Μία νέα τεχνολογία θα χαρίσει στη μόδα κάτι από ταινία επιστημονικής φαντασίας

"Siri call my husband". Μπορεί να είναι μία φράση που ακούγεται -ακόμα- στην Ελλάδα, γιατί η Siri δεν μιλάει ελληνικά, όμως η αλήθεια είναι πως η τεχνολογία έχει προχωρήσει σε σημείο που η ζωή πλέον έχει πάρει τελείως διαφορετική μορφή σε σχέση με το παρελθόν. Προέκταση αυτής της εξέλιξης είναι και τα wearables, οι έξυπνες συσκευές που φοριούνται. Ένα smart watch, ένα wrist band ή ένα φόρεμα. Η Google φαίνεται πως ετοιμάζεται να κάνει και το τελευταίο πραγματικότητα, με το Jacquard by Google, ένα project που δουλεύει εδώ και αρκετό καιρό και που ήδη κάποια διάσημα brands όπως η Levi's και ο Saint Laurent, έχουν δοκιμάσει σε ρούχα και αξεσουάρ τους.

Τι είναι το Jacquard by Google​​​​​​

Η Google χρησιμοποιεί υψηλή τεχνολογία προκειμένου να ράψει μέσα στο ύφασμα μικροτσίπ τα οποία θα μπορούν να χαρίσουν σε όσους τα φορούν απόλυτο έλεγχο του ψηφιακού τους κόσμου. Φανταστείτε να αλλάζετε κανάλι στην τηλεόραση, να ανεβάζετε την ένταση στο αγαπημένο σας τραγούδι, ή ακόμα και να παίρνετε ένα reminder επειδή ξεχάσατε το κινητό σας στο σπίτι, ακουμπώντας απλά το μανίκι σας. Το Jacquard χαρίζει σε καθημερινά αντικείμενα (όπως το backpack του Saint Laurent ή το denim jacket της Levi's) μεγάλες ψηφιακές ικανότητες. Το θέμα digital experience πάει ένα βήμα πιο πέρα. Ο στόχος της Google άλλωστε είναι πολύ συγκεκριμένος: να κάνει τη ζωή πιο εύκολη.

Μια τεχνολογία "ραμμένη πάνω σας"

Η καινοτομία εν προκειμένω, πέρα από τις πολλές νέες δυνατότητες, είναι το ότι αυτά τα πολύ έξυπνα ρούχα δεν διαφέρουν σε τίποτα, εμφανισιακά. Το αγαπημένο σας jacket παραμένει απλώς ένα jacket, τα πιο άνετα παπούτσια σας, δεν χάνουν τίποτα από την πρακτικότητά τους. "Από το πρώτο άγγιγμα, το Jacquard μοιάζει οικείο. Αυτό συμβαίνει γιατί εστιάσαμε στο να προσθέσουμε ένα επιπλέον επίπεδο διάδρασης σε αντικείμενα που ήδη γνωρίζετε και καταλαβαίνετε" εξηγεί η Google για να κάμψει τους φόβους για "το άγνωστο".

Με τo Trucker Jacket της Levi's μπορείτε να αλλάζετε μουσική, να απαντάτε κλήσεις και να βγάζετε φωτογραφίες με μία κίνηση από το μανίκι του.

Με τo Cit-e Backpack του Saint Laurent μπορείτε να ρυθμίσετε τη μουσική, να βάλετε pins σε χάρτες, να βγάλετε φωτογραφίες και πολλά ακόμα, με μία απλή κίνηση.

What's next?

To Jacquard είναι η πρώτη πλήρης ψηφιακή πλατφόρμα που έχει δημιουργηθεί για καθημερινά αντικείμενα. Χρησιμοποιεί εξελιγμένο hardware και software σε συνδυασμό με πολύ εξειδικευμένες τεχνικές για την παραγωγή των υφασμάτων. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν συνεχώς να προστίθενται νέες λειτουργίες και updates και τελικά να χαρίσουν μια αίσθηση παντοδυναμίας στον άνθρωπο, που θα μπορεί να χειρίζεται τα πάντα, απλώς φορώντας τα ρούχα του. Φανταστείτε ένα έξυπνο αδιάβροχο jacket που θα υπενθυμίζει την παρουσία του στη γκαρνταρόμπα σας λίγο πριν ξεκινήσει η βροχή, ή μία ομπρέλα που θα σας στέλνει ειδοποιήσεις με δόνηση επειδή την ξεχάσατε στο τελευταίο μαγαζί που μπήκατε. Το cool to be true? Ίσως και όχι.