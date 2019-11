The little tweed jacket | Η ιστορία πίσω από το πιο iconic κομμάτι του οίκου Chanel

Κανένα άλλο κομμάτι δεν εκφράζει καλύτερα την αβίαστη κομψότητα. Κανένα άλλο κομμάτι δεν είναι τόσο αναγνωρίσιμο με την πρώτη ματιά. Αυτό συμβαίνει γιατί το σακάκι της Chanel είναι πολλά παραπάνω από ένα ρούχο, είναι υπογραφή, αποτύπωμα και ελευθερία. Συνοδεύει τις κινήσεις της γυναίκας αποκαλύπτοντας τον χαρακτήρα της, είναι μοναδικό, αλλά παρόλα αυτά πάντα επανασυστήνεται με νέο τρόπο.

Από την αρχή της ιστορίας, η Gabrielle Chanel, avant garde, τολμηρή και απελευθερωμένη, συνέβαλε σημαντικά στην εξέλιξη της γυναικείας γκαρνταρόμπας. "Νοιάζομαι για τις γυναίκες" έλεγε "και θέλω να τις ντύνω με κοστούμια που είναι εύκολα και πρακτικά, αλλά δίνουν έμφαση στη θηλυκότητά τους". Αυτός ο τρόπος σκέψης της οδήγησε και στη δημιουργία ενός επαναστατικού ρούχου, του tweed suit και φυσικά του jacket. Παρατηρώντας τη μόδα των 1950s ένιωσε ότι ήταν πολύ "στημένη", πολύ ακατάλληλη για την εποχή, και έτσι σκέφτηκε να δημιουργήσει ένα κομμάτι που θα ήταν θηλυκό, ουδέτερο και λειτουργικό. Διαίσθηση; Επανάσταση.

Πορτρέτο της Mademoiselle Chanel με το iconic σακάκι, του Douglas Kirkland Corbis.

Το υλικό

Ένα απλό ύφασμα που προοριζόταν για το menswear τράβηξε την προσοχή της στα 1920s. Με έμπνευση την αβίαστη κομψότητα των ανδρών που πέρασαν από τη ζωή της, και κυρίως του Δούκα του Westminster, άρχισε να επιλέγει υφάσματα με γνώμονα την άνεση, όπως το ζέρσεϊ και στη συνέχεια το tweed. "Εγώ έμαθα στους Σκωτσέζους πώς να φτιάχνουν πιο ελαφριά tweeds" έλεγε.

Η Jeanne Moreau με Chanel ταγέρ και τη Chanel 2.55 τσάντα στο αεροδρόμιο της Ρώμης το 1961.



Η γραμμή

Ίσια, structured, ραμμένη από από άκρη σε άκρη. "Η κομψότητα σε ένα ρούχο πηγάζει από το πόσ�� εύκολα μπορείς να κινείσαι φορώντας το" έλεγε και αυτή είναι η βασική αρχή στην οποία υπακούει και το σακάκι, αλλά και κάθε Chanel κομμάτι. Το savoir faire που έχει η rue Cambon εφαρμόζει μέχρι σήμερα το παραπάνω. Κάθε ραφή στο iconic σακάκι έχει αυτόν τον στόχο, από τη γραμμή της πλάτης, τον ώμο και το πώς είναι ραμμένα τα μανίκια μέχρι το εσωτερικό, είναι όλα πολύ προσεκτικά σχεδιασμένα και ραμμένα. Φόδρα και tweed είναι τόσο αριστοτεχνικά "κολλημένα" μεταξύ τους, που μοιάζουν με ένα ύφασμα και έτσι τίποτα δεν εμποδίζει την κίνηση. Για να εξασφαλιστεί η ιδανική εφαρμογή, μία πολύ λεπτή, ορειχάλκινη αλυσίδα ράβεται στο τελείωμα, εσωτερικά, η οποία δίνει βάρος στο σακάκι έτσι ώστε "να πέφτει" τέλεια.

H Marisa Berenson από τον Arnaud de Rosnay.

Μία νέα εποχή

Παρόλο που η Gabrielle Chanel εφηύρε το tweet σακάκι, ο Karl Lagerfeld του έδωσε νέα πνοή, το 1983 που έφτασε στον οίκο. Η αστείρευτη δημιουργικότητά του τον βοήθησε να το αντιμετωπίσει με χιούμορ αλλά και με τρόπο πολύ σύγχρονο. Το 1985 το συνδύασε με jeans και ένα ριγέ τοπ κάνοντας μια νέα επανάσταση, που απέδειξε σε όλους ότι το σακάκι είναι πραγματικά iconic και μπορεί να είναι σύγχρονο σε κάθε εποχή. Στη συνέχεια σε κάθε συλλογή του φρόντιζε να δείξει μία διαφορετική εκδοχή και πειραματιζόταν με συνδυασμούς, διαφορετικά tweed αλλά και διακοσμητικά στοιχεία. Δοκίμασε διαφορετικούς όγκους και αναλογίες, "έπαιξε" με το μήκος και τις βάτες και πάντα προκαλούσε την ομάδα του στη rue Cambon να δοκιμάσει νέα πράγματα, πάντα βέβαια με σεβασμό στο signature σχέδιο του οίκου. "Υπάρχουν κάποια πράγματα που δεν θα φύγουν ποτέ από τη μόδα, τα jeans, το λευκό πουκάμισο και το Chanel σακάκι" έλεγε και το 2012 κυκλοφόρησε το βιβλίο "The Little Black Jacket: Chanel’s Classic Revisited by Karl Lagerfeld and Carine Roitfeld" όπου διηγήθηκε την ιστορία του μέσα από μία σειρά με φωτογραφίες από τα αρχεία του οίκου και όχι μόνο.

H Stella Tennant με tweed σακάκι το 1996 φωτογραφημένη από τον Karl Lagerfeld.

Πιο σύγχρονο από ποτέ

Κίνηση, ελευθερία, άνεση. Αυτές είναι και οι βασικές αρχές που αξιοποίησε στο έπακρο η Virginie Viard στην 2019/20 Cruise Collection της. Λαμβάνοντας υπόψιν το στιλιστικό λεξιλόγιο των Gabrielle Chanel και Karl Lagerfeld, δούλεψε πάνω στο σακάκι με έναν πιο μοντέρνο τρόπο. Το αποτέλεσμα είναι ένα σχέδιο με τέσσερις ή έξι τσέπες, με ή χωρίς γιακά, με μαλακούς στρογγυλούς ή τετράγωνους δυναμικούς ώμους, κοντό ή μακρύ, single ή double breasted.

Chanel Cruise 2019/20

Εκδοχές για κάθε τύπο γυναίκας και κάθε ανάγκη, όπως άλλωστε οραματίστηκε τα ρούχα της και η ίδια η Chanel. Tα χρώματα του tweed αυτή τη φορά είναι τα βιολετί, φούξια, πράσινο ή μίξεις αυτών σε πολλές παραλλαγές. Επιπλέον γι' αυτή τη σεζόν το σακάκι είναι φτιαγμένο από κερωμένο βαμβακερό καμβά ή βαμβακερό tweed, αλλά και από denim, ενώ δίνεται πάντα έμφαση στις λεπτομέρειες: πλεξούδες, κουμπιά με διακοσμητικά στοιχεία, διακριτική λάμψη, μεταξωτή επένδυση και πολλά άλλα.

Από το όραμα στη δημιουργία και από συλλογή σε συλλογή, το Chanel jacket βρίσκει πάντα τον τρόπο να διηγηθεί την όμορφη ιστορία του.