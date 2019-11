Πώς μπορεί να γίνει η οικολογική μόδα πραγματικότητα;

H Maggie Hewitt λάνσαρε το brand Maggie Marilyn στη Νέα Ζηλανδία, το 2016, και έκανε τη διαφορά χάρη στο παιχνιδιάρικο αλλά εκλεπτυσμένο design των ρούχων της, τα οποία έχουν νεανικό και πληθωρικό χαρακτήρα. Επιπλέον έβαλε τη βιωσιμότητα σε πρώτο πλάνο πριν γίνει τάση και έτσι έγινε μία από τις πρωτοπόρους. Παρόλο που η βιωσιμότητα δεν θα έπρεπε να είναι trend, η ουσιαστική συζήτηση στη μόδα ξεκίνησε τον τελευταίο χρόνο. Η Hewitt όμως βρίσκεται ήδη στο επόμενο βήμα, που δεν είναι άλλο από μία νέα σειρά με basics που ονομάζεται Somewhere.

Το Somewhere λοιπόν φτιάχτηκε για να ικανοποιήσει τρία βασικά σημεία: πολυτέλεια, ποιότητα, seasonless αισθητική και τέλεια εφαρμογή. "Μετά το ταξίδι μου στο Παρίσι, τον Φεβρουάριο του 2018, διαπίστωσα πως τα πάντα γύρω μου κινούνται τόσο γρήγορα, και το μόνο που ήθελα ήταν η απλότητα, το να είμαι σπίτι μου και να είμαι ντυμένη με ρούχα που φορούσα στο παρελθόν, μεγαλώνοντας: T-shirts, jeans, φούτερ και κολάν" εξήγησε στο dinner για το λανσάρισμα της νέας συλλογής. "Έφτιαξα φορέματα που με κάνουν να ονειρεύομαι, χρωματιστά tops που μου φτιάχνουν τη διάθεση, αλλά μου έλειπαν τα απλά κομμάτια που με έκαναν να νιώθω σαν στο σπίτι μου. Έτσι όταν αποφάσισα να σχεδιάσω τη σειρά Somewhere, η προσωπική μου διαδρομή, μαζί με τη δέσμευσή μας για seasonless στυλ, είχαν σαν αποτέλεσμα αυτό που τελικά προσφέρει το Somewhere".

H συλλογή είναι φτιαγμένη από τρία υλικά: οργανικό βαμβάκι, merino μαλλί, και νάυλον, που προέρχεται από ανακυκλωμένο πλαστικό. Περιλαμβάνει εννιά κομμάτια και είναι πιο οικονομική από την κύρια σειρά, με τιμές που ξεκινούν από 40 ευρώ για ένα tank top και φτάνουν τα 400 περίπου για ένα σακάκι.

Επιπλέον έχει φτιαχτεί με στόχο να ενθαρρύνει τον κόσμο να κρατήσει για περισσότερο καιρό τα ρούχα του, ακόμα και αν δεν πρόκειται για κομμάτια-επένδυση. "Αν ο κόσμος δεν θέλει πια τα ρούχα του, όταν τα στέλνει πίσω στα γραφεία μας, θα τα ανακυκλώσουμε και θα τα μετατρέψουμε σε κάτι νέο. Έτσι θα χτίσουμε όλοι μαζί ένα πιο υγιές σύστημα" εξηγεί.

Η συλλογή είναι διαθέσιμη στο maggiemarilyn.com