Πώς ο Daniel Lee έγινε το νέο "παιδί θαύμα" της μόδας

Στα χθεσινά Fashion Awards ο πιο μεγάλος νικητής ήταν ο Daniel Lee. Ο καλλιτεχνικός διευθυντής του οίκου Bottega Veneta κέρδισε τέσσερα βραβεία, ανάμεσα στα οποία τα Designer of the Year και Brand of the Year. Παρόλο που είναι πολύ εντυπωσιακό αυτό που κατάφερε, ήταν κάθε άλλο παρά έκπληξη. Από τότε που ανέλαβε τα ηνία της καλλιτεχνικής διεύθυνσης του ιταλικού label, πριν 18 μήνες, ο Βρετανός δημιουργός έγινε το νέο hot όνομα στον κόσμο της μόδας και έφερε ξανά σε πρώτο πλάνο το brand που τα τελευταία χρόνια είχε μια μάλλον "ήσυχη” πορεία.

Τα νέα του καθήκοντα ανακοινώθηκαν τον Ιούνιο του 2018. Διαδέχτηκε τον Tomas Maier που κρατούσε το τιμόνι του οίκου για 17 χρόνια, o οποίος είχε μια σταθερή θέση στην ιταλική μόδα, με την πλούσια κληρονομιά αλλά και τις ισχυρές πωλήσεις στη luxury αγορά. Παρόλα αυτά ο Lee κατάφερε να τον κάνει μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα αυτό που αποκαλούμε "it brand". Πλέον τα shows του Bottega Veneta είναι ένα από τα πιο πολυαναμενόμενα στο ημερολόγιο της εβδομάδας μόδας ενώ τα σχέδια του Daniel Lee είναι εξαιρετικά δημοφιλή (η Pouch bag και τα Padded sandals είναι μόνο δύο από αυτά). Στο Instagram υπάρχει ένας νέος λογαριασμός αφιερωμένος στη φρέσκια ματιά του, με όνομα "New Bottega" που έχει ήδη σχεδόν 150 χιλιάδες followers.

Η άνοδός του φαίνεται να έγινε μέσα σε μία νύχτα, όμως η πορεία του προς την κορυφή περιλαμβάνει σημαντικές σπουδές και εμπειρία που δικαιολογούν πλήρως το ότι γνώρισε τόσο μεγάλη επιτυχία.

Σπούδασε στο Central Saint Martins (ανάμεσα στους καθηγητές του ήταν και η Louise Wilson) και απέκτησε εμπειρία δουλεύοντας στους Maison Margiela, Donna Karan και Balenciaga. Το 2012 βρέθηκε στη Céline όπου συνεργάστηκε με τη Phoebe Philo στις ready-to-wear συλλογές. Είναι αδύνατο να μη συγκρίνουμε την επιτυχία του με αυτή της Philo. Με έναν τρόπο άλλωστε πλέον ντύνει και τους fans της "Old Céline” με τα cool και elegant "New Bottega” σχέδιά του.

"O οίκος Bottega ήταν κάτι σαν γίγαντας που κοιμόταν" είπε ο Lee για το brand, εξηγώντας γιατί το label δεν είχε εντρυφήσει τόσο έντονα στο ready-to-wear, μάλλον γιατί δεν χρειαζόταν να το κάνει. Όταν ανέλαβε την καλλιτεχνική διεύθυνση, το ready-to-wear αποτελούσε μόνο το 15% των πωλήσεων του brand, γεγονός που του έδωσε μια μοναδική ευκαιρία, που σπάνια δίνεται σε τόσο μεγάλους οίκους, που δεν ρισκάρουν να χάσουν τους RTW πελάτες τους. Αυτό πρακτικά σήμαινε ότι ο Lee μπορούσε να γίνει όσο δημιουργικός ήθελε.

"Αυτό που ήταν φανταστικό ήταν το γεγονός ότι δεν φοβόμουν να μη χάσουμε τους RTW πελάτες μας, ή αυτούς που επέλεγαν παπούτσια και κοσμήματα μιας και ήταν ένα πολύ μικρό ποσοστό. Αυτό σου δίνει μια ασφάλεια για να αλλάξεις τελείως τα πράγματα" αποκάλυψε σε πρόσφατη συνέντευξή του.

Τελικά το ρίσκο απέδωσε, όχι απλώς δημιουργώντας θετική εικόνα για το brand αλλά και σε νούμερα. Οι παραγγελίες χονδρικής τριπλασιάστηκαν οδηγώντας σε μία "εξαιρετικά ελπιδοφόρα ανάπτυξη" σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία για το τρίτο τρίμηνο του 2019.

Αυτό που κατάφερε να κάνει ο Lee ήταν να προσεγγίσει έναν νέο πελάτη, όχι μόνο για τον οίκο Bottega Veneta αλλά και για τη μόδα γενικότερα. Αμέσως μόλις ανέλαβε την καλλιτεχνική διεύθυνση αποφάσισε πως ήρθε η ώρα να επαναφέρει την κομψότητα του ιταλικού στυλ στο προσκήνιο. Αγκαλιάζοντας τη διακριτική πολυτέλεια, αντί για οποιοδήποτε κραυγαλέο trend στις συλλογές του, απέδειξε πως αυτή ήταν η πιο έξυπνη κίνηση για να προσεγγίσει το millennial κοινό, που θέλει μία γκαρνταρόμπα φτιαγμένη από υψηλής ποιότητας, διαχρονικά κομμάτια. Αυτή η ιδέα μαζί με τη φήμη του οίκου Bottega Veneta, αποδείχτηκε πως ήταν η συνταγή της επιτυχίας.