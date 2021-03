Suit yourself | 3 εναλλακτικοί τρόποι για να φορέσετε κοστούμι

Αν υπάρχει ένα outfit που μπορεί να εκφράσει μοναδικά τον γυναικείο δυναμισμό και να προσφέρει ασυναγώνιστη κομψότητα αυτό είναι το κοστούμι. Αποτελεί εξάλλου την καλύτερη επιλογή για τα office looks σας και το σύνολο - σύμβολο του power dressing. Το κοστούμι δεν αποτελεί τάση, που φεύγει και επιστρέφει από σεζόν σε σεζόν, αλλά μία διαχρονική επιλογή που κάθε φορά έρχεται να προσαρμοστεί στις εποχές και τα fashion trends που τη συνοδεύουν.

Αν, επομένως, αναζητάτε φρέσκες ιδέες για να ανανεώσετε τις εμφανίσεις σας με κοστούμι, 3 διάσημες celebrities, που ξεχωρίζουν και συζητιούνται για το στιλ τους, έρχονται να προσφέρουν έμπνευση με τις εναλλακτικές επιλογές τους. Η Lady Gaga, η Bella Hadid και η Hailey Bieber σε διάστημα ελάχιστων ημερών πραγματοποίησαν εμφανίσεις με κοστούμια, που ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα και προσφέρουν καινούργιες προκλήσεις στις ενδυματολογικές σας αναζητήσεις.

Τόσο η Lady Gaga όσο και η Bella Hadid βρέθηκαν αυτές τις μέρες στο Μιλάνο, η πρώτη για τα γυρίσματα της ταινίας Gucci στην οποία πρωταγωνιστεί και η δεύτερη για την εβδομάδα μόδας (συνοδευόμενη μάλιστα από την αδελφή της Gigi Hadid). H διάσημη τραγουδίστρια, μετά την κομψή της εμφάνιση μ' ένα καμηλό παλτό από τη Max Mara, έκανε άλλη μία Italian chic εμφάνιση αυτή τη φορά μ' ένα λευκό loose fit κοστούμι επίσης από το brand Max Mara, το οποίο συνδύασε με μαύρο εφαρμοστό τοπ και δερμάτινα paltform heels (από το Pleaser USA). Η Gaga κρατούσε μία λευκή τσάντα Garavani Roman Stud από τον οίκο Valentino και φορούσε μάσκα προστασίας προσώπου με πέρλες.

Getty Images H Lady Gaga στο Μιλάνο.

Η Bella Hadid επένδυσε σ' ένα suede two -pieces σύνολο - από shirt jacket και φαρδύ παντελόνι- σε σοκολατί απόχρωση, το οποίο συνδύασε μ' ένα πουκάμισο σε πορτοκαλί χρώμα, δερμάτινες μπότες και χρυσά κοσμήματα. Το μοντέλο κρατούσε ένα τσαντάκι Louis Vuitton και φορούσε μάσκα προστασίας προσώπου από το brand της Kim Kardashian, το Skims.

Getty Images H Bella Hadid στο Μιλάνο.

Λίγες μέρες νωρίτερα, η Hailey Bieber, μαζί με τον σύζυγό της Justin Bieber, βρέθηκε στο Παρίσι και το διάσημο μοντέλο έκανε μία πολύ ιδιαίτερη εμφάνιση με δερμάτινο κοστούμι. Το κοστούμι σε μουσταρδί χρώμα είχε την υπογραφή του δανέζικου brand Stand Studio, ενώ το μονοχρωματικό της look ολοκλήρωσε μ' ένα ζιβάγκο σε nude απόχρωση από το brand Petar Petrov, ένα ζευγάρι λευκά Nike Air Force 1 Shadow sneakers, καφέ δερμάτινη τσάντα By Far και ένα γούνινο bucket hat στην ίδια απόχρωση με το κοστούμι της. Η μάσκα προστασίας προσώπου που φορούσε είχε επίσης απόχρωση που ταιριάζει χρωματικά με το σύνολό της.

Getty Images H Hailey Bieber στο Παρίσι.

Καθεμία από τις προτάσεις αυτές αποτελεί έναν εναλλακτικό και ξεχωριστό τρόπο για να φορέσετε το κοστούμι σας αυτή την άνοιξη. Είτε επενδύσετε στην all time classic και πάντα κομψή απόχρωση του λευκού είτε στο αγαπημένο καφέ ή σε bold αποχρώσεις, φροντίστε να κάνετε τη διαφορά επενδύοντας σε relaxed fit φόρμες, σε απροσδόκητες υφές όπως το suede και το δέρμα, σε έντονα χρώματα όπως το μουσταρδί ή το πορτοκαλί, ενώ μπορείτε να δοκιμάσετε στο σύνολό σας τόσο μονοχρωματικά looks όσο και κλασικούς συνδυασμούς χρωμάτων (άσπρο- μαύρο, καφέ - κόκκινο).

Get the style