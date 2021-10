Τα καλύτερα street style looks από την Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι

Πλούσιο το πρόγραμμα της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού, πληθωρικό και το street style που συνόδευσε τα fashion events, τα οποία μοιάζει να επέστρεψαν full on στο καθεστώς προ - κόβιντ εποχής. Σχεδόν όλοι οι μεγάλοι οίκοι επέλεξαν να παρουσιάσουν τις συλλογές τους με physical runways στα οποία έδωσε το παρόν πλήθος καλεσμένων, από προσωπικότητες του κόσμου της μόδας, εκπροσώπους της showbiz, μοντέλα και διάσημες fashionistas.

Το street style της Paris Fashion Week προσφέρει γενναία ποικιλία από στιλιστικές προτάσεις, καθώς στους δρόμους της γαλλικής πρωτεύουσας συναντιούνται κάθε φορά από τις εκπροσώπους του Parisian chic και τις celebrities με τα εκκεντρικά γούστα μέχρι τις κοσμοπολίτισσες του στιλ και τα cool chic μοντέλα που συμμετέχουν στις πασαρέλες.

Οι τάσεις και τα tips

Η ομοιογένεια δεν είναι καλό δείγμα σε μία Εβδομάδα Μόδας, καθώς το ζητούμενο είναι το μοναδικό στιλ και η προσωπική σφραγίδα, ωστόσο από το street style πάντα ξεπηδούν τάσεις ή κομμάτια στα οποία οι ενημερωμένες fashionistas δείχνουν να έχουν προτίμηση. Παρατηρώντας τα looks του παρισινού street style, μπορούμε να ασφάλεια να πούμε ότι φέτος θα φορεθούν πολύ τα skirt suits, γνωστά επίσης ως ταγέρ. Σακάκια και ασορτί φούστες σε μίνι ή μίντι γραμμή, σε ίσια γραμμή ή σε flared σιλουέτα (που παραπέμπουν στο "New Look" του Dior), είναι η τάση στην οποία αξίζει να επενδύσετε και η οποία αφήνει για φέτος λίγο παραπίσω το κλασικό tailored κοστούμι.

Οι μίνι φούστες είναι ένα ακόμα "μυστικό" που φροντίζει να αξιοποιήσει η μόδα για φέτος, και οφείλετε να τις δοκιμάσετε είτε με oversized σακάκια είτε με καπιτονέ jackets και ζακέτες για να πετύχετε το στιλ των fashionistas του Παρισιού. Οι κάπες και τα μακριά tailored γιλέκα είναι κομμάτια που διεκδικούν μια θέση στη φετινή γκαρνταρόμπα, ενώ το λευκό πουκάμισο κάνει παραμένει στη μόδα ως ένα key-piece της αδιαπραγμάτευτης κομψότητας.

Άλλα ενδιαφέρονται συμπεράσματα που προκύπτουν από το street style του Παρισιού, είναι η προτίμηση των fashion insiders στις αποχρώσεις του κίτρινου, η προτίμηση σε boxy σακάκια, η αδιαπραγμάτευτη εμπιστοσύνη τους για ακόμα μια σεζόν στα chunky μποτάκια και τα combat boots, και η συνέπειά τους ως προς τις τσάντες που προτιμούν να κρατούν και συνήθως αποτελούν δημοφιλή σχέδια, όπως τη Lady Dior ή την Cassette της Bottega Veneta.

Τα looks