Πώς θα φορέσετε κομψά το denim τζάκετ φέτος την άνοιξη

Το denim τζάκετ είναι ένα από τα must have πανωφόρια της άνοιξης. Κομψό, ευέλικτο και εξαιρετικά πρακτικό, είναι το κομμάτι κλειδί για εμφανίσεις που συνδυάζουν την κλασική φινέτσα και το αναβαθμισμένο στιλ. Φέτος την άνοιξη, το denim τζάκετ είναι δίχως αμφιβολία ένα από τα κομμάτια που αξίζει να τοποθετήσετε στη shopping list σας, αφού πρόκειται να σας φανεί ιδιαίτερα χρήσιμο σε διάφορα looks.

Styling Tips

#1

Το double denim, η τάση των 90s, έχει επιστρέψει στην επικαιρότητα φέτος την άνοιξη, πιο ανανεωμένη από ποτέ, προσφέροντας μας μία μεγάλη στιλιστική ευελιξία. Συγκεκριμένα, τις ημέρες που δεν έχετε τον χρόνο ή τη διάθεση να ασχοληθείτε με το look σας αλλά επιθυμείτε να φορέσετε κάτι κομψό, ένα double denim σύνολο είναι ιδανικό. Συνδυάστε το αγαπημένο σας τζιν, μία τζιν φούστα ή μία τζιν κιλότ με ένα t-shirt είτε σε basic απόχρωση είτε σε κάποιο έντονο χρώμα και ολοκληρώστε το casual σύνολο σας με ένα denim τζάκετ. Τα κοσμήματα και τα αξεσουάρ θα αναβαθμίσουν ακόμα περισσότερο το σύνολό σας.

#2

Τα denim τζάκετ είναι ιδανικά για την άνοιξη και συνδυάζονται άψογα με φούστες και φορέματα σε κάθε μήκος. Αυτός μάλιστα είναι ένας από τους στιλιστικούς συνδυασμούς που αγαπούν ιδιαίτερα οι fashionistas αυτή τη σεζόν.

#3

Για ένα ακόμα πιο εντυπωσιακό σύνολο, μπορείτε να συνδυάσετε το denim τζάκετ με tailored παντελόνες σε ίσια γραμμή. Η αντίθεση που δημιουργείται ανάμεσα στο coolness του τζάκετ και τον πιο strict χαρακτήρα αυτού του bottom είναι η "συνταγή" για ένα άκρως επιτυχημένο και stylish σύνολο.

Style Inspiration