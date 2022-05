Τα καλοκαιρινά mini φορέματα που θα ανανεώσουν τη σχέση σας με τα florals

Δεν πρόκειται για μία τάση που μας προκαλεί την παραμικρή έκπληξη. Είναι διαχρονικά, πάντα επίκαιρα και αποπνέουν μία φρεσκάδα που κάνει τις περισσότερες fashionistas να μην μπορούν να αντισταθούν στην κομψότητα και τα girly vibes που αποπνέουν. Τι είναι αυτό όμως που κάνει τα floral φορέματα τόσο ακαταμάχητα κομψά; Η πρώτη σκέψη που κάνουμε είναι πως συνδυάζουν όλα τα στοιχεία που θέλουμε να χαρακτηρίζει το στιλ μας. Έχουν χαρακτήρα και ιστορία στο styling, είναι μοντέρνα, αφού προσαρμόζονται στις τάσεις της εκάστοτε σεζόν, ενώ ανάλογα με τη γραμμή και το μήκος τους μπορούν να μεταπηδήσουν σε διάφορες περιστάσεις. Ένα είναι σίγουρο, τα floral μοτίβα και συγκεκριμένα τα floral φορέματα πρόκειται να μας απασχολούν για πολλά, πολλά χρόνια ακόμα.

Όσον αφορά στη μόδα του καλοκαιριού, όπως είναι αναμενόμενο, τα φορέματα με λουλουδάτα χρωματιστά patterns βρίσκονται στο Top 10 των τάσεων και μάλιστα συνδυάζονται με το trend που θέλει τα φορέματα σε κοντό μήκος να είναι το απόλυτο must have της σεζόν. Τα mini floral φορέματα λοιπόν αξίζουν σίγουρα μία θέση στην καλοκαιρινή shopping list, αφού μπορείτε να τα φορέσετε με διάφορους τρόπους. Στην πόλη, μπορείτε να τα συνδυάσετε με ένα ζευγάρι flat σανδάλια ή πλατφόρμες για τις περιπτώσεις που η ημέρα σας ξεκινά το πρωί και ολοκληρώνεται αργά το βράδυ. Εναλλακτικά, συνδυάστε το με ψηλοτάκουνα πέδιλα σε έντονο χρώμα -κατά προτίμηση σε μία από τις αποχρώσεις που έχει το φόρεμα- για night out εμφανίσεις που θα σας κάνουν να ξεχωρίσετε.

Extra Tip 1: Σίγουρα, τα κοσμήματα είναι αναπόσπαστο κομμάτι μίας εμφάνισης, είτε είναι casual είτε formal, ωστόσο ένα κοντό φόρεμα σε λουλουδάτο μοτίβο είναι τόσο εντυπωσιακό που μπορείτε να τα αποφύγετε.

Extra Tip 2: Ένας επιπλέον λόγος για να εμπλουτίσετε τη συλλογή σας με floral φορέματα είναι πως μπορείτε να τα φορέσετε ακόμα και στις διακοπές. Συνδυάστε τα με σανδάλια ή σαγιονάρες για τις βόλτες στα σοκάκια ή φορέστε τα με τα μαγιό σας στην παραλία.

Extra Tip 3: Εάν έχετε λάβει κάποια πρόσκληση για γάμο ή βάφτιση, ένα mini αέρινο φόρεμα σε λουλουδάτο μοτίβο είναι μία από τις επιλογές που μπορείτε να κάνετε. Συνδυάστε το με mini τσάντα και ψηλοτάκουνα πέδιλα για ένα σύγχρονο wedding look που θα σας κάνει να ξεχωρίσετε.

