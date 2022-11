Το style evolution της Sienna Miller

Έχει χαρακτηριστεί ως ένα από τα διασημότερα it girls των 00s, αλλά και ως style icon που έχει υιοθετήσει και δημιουργήσει κάποιες από τις επιδραστικότερες τάσεις της μόδας. Η γεννημένη στη Νέα Υόρκη και μεγαλωμένη στο Λονδίνο Sienna Miller ανήκει στην κατηγορία των διάσημων γυναικών που εκτός από το υποκριτικό της ταλέντο, έχει επίσης ξεχωρίσει με τις στιλιστικές επιλογές της.

Το it girl των 00s

Η Sienna Miller ξεκίνησε την καριέρα της στην υποκριτική το 2001, συμμετέχοντας στη ρομαντική κομεντί "South Kensington”, έχοντας στο πλευρό της τους Rypert Everett και Elle Macpherson. Έναν χρόνο αργότερα ήρθαν οι ταινίες "High Speed”, "the Ride”, "The American Embassy” και "NYPD”. Ωστόσο λίγο αργότερα, το 2004, η ηθοποιός συμμετείχε σε δύο μεγάλες εμπορικές επιτυχίες, τα "Layer Cake” και "Alfie” που την έκαναν ευρέως διάσημη στο κοινό. Σε αυτό βέβαια βοήθησε πολύ η σχέση της με τον Jude Law αλλά και ένα άρθρο των The New York Times που χάρισαν στη Sienna Miller τον τίτλο του νέου it girl.

Εκτός από την καριέρα της στην υποκριτική που πλέον μετρά αρκετές εμπορικές επιτυχίες, η Sienna Miller έτρεφε πάντα μεγάλη αγάπη για τον κόσμο της μόδας. Πιο συγκεκριμένα, παράλληλα εργαζόταν ως μοντέλο, έχοντας στο portfolio της φωτογραφήσεις για διάσημα περιοδικά μόδας όπως Vogue, Nylon, Marie Claire και Porter Edit. Το 2007 και σε συνεργασία με την αδερφή της, Savannah, που είναι σχεδιάστρια μόδας κυκλοφόρησαν το δικό τους brand με όνομα "Twenty8Twelve”. Επιχειρηματικά, το brand ανήκε στην οικογένεια της εταιρείας μόδας Pepe Jeans, μέχρι που το 2012, οι δύο αδερφές ανακοίνωσαν πως αποχωρούν από τη θέση των co-creative directors. Η Sienna Miller ωστόσο μετρά στο βιογραφικό της συνεργασίες με luxury οίκους μόδας και ομορφιάς, έχοντας προσωπικό συμβόλαιο με την Pepe Jeans, έχοντας υπάρξει το πρόσωπο σε καμπάνιες της BOSS και Lindex, ενώ συμμετείχε επίσης στην καμπάνια του οίκου Gucci για τη συλλογή Cruise 2020.

Το στιλ της Sienna Miller

Όσον αφορά στις στιλιστικές επιλογές της Sienna Miller και το πόσο έχουν αλλάξει αυτές μέσα στον χρόνο, χρειάζεται να τονίσουμε πως η ηθοποιός ανήκει σε μία πολύ ξεχωριστή κατηγορία διάσημων γυναικών. Έχει κάνει στιλιστικά ατοπήματα, έχει κάνει αρκετές εμφανίσεις που έχουν στεφθεί με επιτυχία και σήμερα φαίνεται πως έχει καταφέρει να ανακαλύψει ποιο είναι το προσωπικό στιλ της, τις γραμμές, τις αποχρώσεις, τους συνδυασμούς που της ταιριάζουν περισσότερο. Ωστόσο, σε κάθε περίοδο της ζωής της, η Sienna Miller κατάφερνε να ασκεί επίδραση στις γυναίκες που τη θαύμαζαν για το ντύσιμό της. Είτε αποφάσιζε κάποια γυναίκα να κάνει copy ένα σύνολό της είτε όχι, επιθυμούσε να παρακολουθήσει τι φορά το it girl.

Σήμερα, η Sienna Miller έχει αφήσει πίσω της τα στιλιστικά λάθη, καταφέρνοντας να χαρακτηρίζεται ως καλοντυμένη στις περισσότερες δημόσιες εμφανίσεις της. Αγαπά τα κοστούμια, τα little black dresses, τις πλισέ φούστες και τα τζιν παντελόνια, τις γήινες αποχρώσεις και τις glittery δημιουργίες υψηλής ραπτικής. Είτε τη θαυμάζουμε είτε όχι για το στιλ της ωστόσο, σίγουρα αξίζει να παραδεχτούμε πως έχει έναν δικό της τρόπο ντυσίματος που την έχει κάνει να ξεχωρίσει.

Η στιλιστική εξέλιξη της Sienna Miller μέσα από φωτογραφίες.