Τα celebrity looks που ξεχώρισαν από το front row στο Παρίσι

Μόλις ολοκληρώθηκε στο Παρίσι η Εβδομάδα Μόδας Υψηλής Ραπτικής αφήνοντας πίσω της shows και συλλογές που συζητήθηκαν, αλλά και μία πληθωρική παρουσία από σταρ στα front rows. Το glam στα εντυπωσιακά couture shows μεταξύ των οποίων αυτά των Dior, Chanel, Schiaparelli, Giorgio Armani, Jean Paul Gaultier, Viktor&Rolf, Valentino και Fendi, ενισχύθηκε από την παρουσία των celebrities πολλοί από τους οποίους αποτελούν ambassadors ή απλά fans των οίκων. Και φυσικά, φρόντισαν να είναι εκεί επιλέγοντας να φορέσουν δημιουργίες τους.

Η Anne Hathaway έκανε μία και μοναδική εμφάνιση στο Παρίσι, στο front row του οίκου Valentino, και συζητήθηκε όσο λίγοι με το all leopard-print σύνολό της με την υπογραφή του οίκου. Στο ίδιο show έκανε μια σπάνια εμφάνιση η Kylie Minogue φορώντας ένα φανταχτερό κοστούμι με κίτρινες πούλιες επίσης του οίκου Valentino. Η Doja Cat, από την άλλη, έδωσε το παρών σε πολλά front rows και συζητήθηκε για τις εκκεντρικές της εμφανίσεις - χωρίς ωστόσο καμία να ξεπερνά (τουλάχιστον σε virality) το look της στο show Schiaparelli. Ωστόσο, τόσο το leather dress που φόρεσε για την παρουσίαση της Jean Paul Gaultier Haute Couture by Haider Ackermann, όσο και το three-piece ριγέ κοστούμι της στο show Viktor&Rolf αποτέλεσαν εξαιρετικές στιλιστικές επιλογές.

Τέλος, στο Παρίσι βρέθηκε και η Tilda Swinton που παρακολούθησε τόσο το show της Chanel όσο και του οίκου Jean Paul Gaultier την couture συλλογή του οποίου είχε αναλάβει να σχεδιάσει ο φίλος και συνεργάτης της, ο σχεδιαστής Haider Ackermann. Και με τις δυο της εμφανίσεις απέδειξε ότι το glam μπορεί να δείξει εξαιρετικά cool και χαλαρό- αρκεί να είσαι η Tilda!

Τα celebrity looks στο Παρίσι