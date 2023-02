Μπήκε ο Φεβρουάριος | Τα καλύτερα looks για γυναίκες άνω των 50

Ο Φεβρουάριος είναι επίσημα εδώ και κάθε αρχή - εβδομάδας, μήνα, σεζόν, χρονιάς- συνεπάγεται και ένα reboot στην έμπνευση και τα σχέδιά μας. Αν, λοιπόν, ανήκετε στο ηλικιακό γκρουπ "γυναίκες άνω των 50" και αναζητάτε ιδέες για το στιλ του μήνα, ο οποίος έρχεται φέρνοντας μαζί του τον "πραγματικό" χειμώνα, τα outfits που επιλέγουν οι γυναίκες που υπηρετούν τη μόδα - είτε ως creators είτε ως editor's ή ως στιλίστριες - είναι αυτά στα οποία θα στραφούμε.

Φεβρουάριος, λοιπόν, ίσον χειμώνας αλλά αυτό δεν αποκλείει τα χρώματα από την εμφάνισή σας. Δώστε boost και ένταση στα looks σας επιλέγοντας ένα κοστούμι με χρώμα, όπως το λιλά που φόρεσε η fashion creator Renia Jaz κάνοντας μάλιστα layering με μία cozy ζακέτα στην απόχρωση της μέντας, που δημιουργεί ενδιαφέρουσα χρωματική αντίθεση. Τις παστέλ αποχρώσεις (ροδακινί και λιλά) στην εκδοχή του πουλόβερ επιλέγει και η διάσημη fashionista Grece Ghanem, η οποία ωστόσο στο look της με τζιν παντελόνι και πουλόβερ κάνει και μια άλλη on trend επιλογή: τις biker boots. Τις μπότες της, μάλιστα, φρόντισε να φορέσει πάνω από τα μπατζάκια του τζιν της δίνοντας ένα μοντέρνο twist στο look της, ενώ η Fendi Baguette που κρατά αναλαμβάνει να βάλει μια glam πινελιά καθώς είναι διακοσμημένη με πούλιες.

Η συγγραφέας και δημοσιογράφος Alyson Walsh, από την άλλη, ποντάρει στο animal print το οποίο επιλέγει στην εκδοχή του puffer παλτού και το συνδυάζει με καφέ κοτλέ παντελόνι και δερμάτινα μποτάκια. Η Ισπανίδα style consultant Maica Jáuregui, πάλι, έρχεται με μια chic πρόταση για να φορέσετε το καρό σακάκι: συνδυάζοντάς το με λευκό ζιβάγκο και μαύρο παντελόνι καμπάνα, ενώ η ευρύχωρη ταμπά tote που κρατά αποτελεί την πρότασή της για την τσάντα που θα σας εξυπηρετήσει στις χειμερινές σας αποδράσεις.

Η Αμερικανίδα fashion blogger Cathy Williamson επιλέγει να φορέσει λευκό παντελόνι αυτή την εποχή, και μάλιστα σε flared γραμμή, συνδυάζοντάς το με μια ζεστή, χοντρή ζακέτα και σουέτ clogs, ενώ η βρετανίδα δημιουργός του blog Chic50style, Tina Dutton, δοκιμάζει την πιο bold τάση της σεζόν: το total red. Στο outfit της συνδυάζει άνετο πουλόβερ ζιβάγκο με cargo pants και αθλητικά, ενώ κρατά κι ένα σικ κροκό φάκελο σε σκούρο κόκκινο.

1- Χρώματα τον χειμώνα

2- Biker boots

3- Animal Print

4- Καρό σακάκι, λευκό ζιβάγκο

5- Λευκό παντελόνι

6- Total Red