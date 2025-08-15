Τα looks που μπορείτε να κάνετε με μια φούστα μέχρι να μπει το φθινόπωρο

Κάποιες από εσάς απολαμβάνετε ακόμα τις διακοπές σας, κάποιες ετοιμάζεστε να επιστρέψετε και κάποιες είστε ήδη εδώ. Σε κάθε περίπτωση, το πώς θα ντυθούμε τον τελευταίο μήνα του καλοκαιριού και πώς θα προετοιμαστούμε για τον Σεπτέμβρη είναι μια σκέψη που απασχολεί τις fashionistas και εμείς είμαστε εδώ για να σας προσφέρουμε ιδέες για το πώς να φορέσετε τις φούστες σας αυτή την εποχή. Και γιατί φούστα; Γιατί λίγο πριν μπει το φθινόπωρο και με το μεταβατικό στιλ να προτρέπει σε άλλα δημοφιλή κομμάτια, όπως τα τζιν και τα υφασμάτινα παντελόνια, αυτή είναι η ιδανική εποχή για να απολαύσουμε looks με ανάλαφρη διάθεση όπως αυτή που εξασφαλίζουν οι φούστες.

Ποιες φούστες να φορέσετε και πώς

Η πρόσφατη εβδομάδα μόδας της Κοπεγχάγης όπως και της Υψηλής Ραπτικής στο Παρίσι, τον Ιούνιο, έφεραν στο προσκήνιο πολλά ενδιαφέροντα street style looks. Πολλά από αυτά είχαν ως πρωταγωνίστρια μία φούστα και αν πρέπει να ξεχωρίσουμε σχέδια που ήταν πιο δημοφιλή να πούμε ότι οι μάξι φούστες σε ίσια γραμμή με ένα σκίσιμο στο μπροστά μέρος ήταν μια επιλογή που ξεχώρισε. Οι λευκές φούστες είχαν επίσης την τιμητική τους, αφού εξάλλου ταιριάζουν πολύ στην εποχή του καλοκαιριού, ενώ από εκείνες που έκαναν εντύπωση ήταν οι see-though από δαντέλα, οι φούστες με κρόσσια, αλλά και οι bubblehem που αποτέλεσαν την τάση - έκπληξη του φετινού καλοκαιριού. Φυσικά, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε την παρουσία των slip skirts, όπως και των πλισέ, που αποτελούν κλασικές επιλογές.

Για να δείχνετε stylish, και ανανεωμένη, με μια φούστα μέχρι να μπει το φθινόπωρο, συνδυάσετε τις μάξι και μίντι λευκές φούστες σας με γαλάζια πουκάμισα ή polo shirts, φορέστε μια δαντελένια φούστα κάτω από ένα φαρδύ λευκό πουκάμισο ή μια oversized ζακέτα, κάντε συνδυασμό μίας μάξι φούστας με σκίσιμο μ' ένα cropped πουκάμισο ή τοπ, και δημιουργήστε combos με slip φούστες και μαρινιέρες. Σημειώστε ότι ο συνδυασμός που προτείνει η πλειοψηφία των fashionistas και ο οποίος θα σας περάσει με στιλ στη μεταβατική εποχή του φθινοπώρου είναι αυτός φούστας με πουκάμισο.

