Fashion recap | Τα fashion shows που θα μείνουν στην ιστορία από τη δεκαετία που φεύγει

Ο θάνατος των Alexander McQueen και Karl Lagerfeld, η άνοδος των influencers, ο νέος φεμινισμός, η βιωσιμότητα. Δεν μιλάμε μόνο για το τέλος μιας δεκαετίας αλλά για το τέλος μιας ολόκληρης εποχής και την αυγή μιας νέας. Η μόδα τα τελευταία χρόνια πέρασε από "40 κύματα", άλλαξε, μεταμορφώθηκε και είναι έτοιμη να υποδεχτεί τα νέα ‘20s με τελείως διαφορετικούς όρους και προτεραιότητες. Λίγο πριν περάσει οριστικά στην επόμενη φάση, θυμόμαστε τα fashion shows που ξεχώρισαν και θα μείνουν στην ιστορία για διαφορετικούς λόγους το καθένα. Από την Kate Moss που εμφανίστηκε στην πασαρέλα καπνίζοντας, μέχρι το sustainable show του Dior, ακολουθούν όλα αυτά που συζητήθηκαν, σχολιάστηκαν και έγιναν viral κατά τη διάρκεια των 2010s.

2010 Η Miuccia Prada και οι μπανάνες

H Miuccia τόλμησε να βάλει banana print σε ρούχα του οίκου Prada. Δεν θα περίμενε κανείς κάτι τέτοιο αλλά η βιομηχανία χειροκρότησε αυτή της την κίνηση. Τα ρούχα πούλησαν σαν τρελά και φυσικά το συγκεκριμένο fashion show είναι πλέον χαρακτηριστικό της δεκαετίας που φεύγει.

2011 Η Kate Moss με το τσιγάρο στην πασαρέλα

Το ότι η Kate Moss κάνει πράγματα που λίγες γυναίκες θα τολμούσαν είναι γνωστό. Ο Marc Jacobs λοιπόν σκέφτηκε να εκμεταλλευτεί αυτό της το χαρακτηριστικό και έτσι στην πασαρέλα για τον Louis Vuitton και το Χειμώνα του 2011 την έντυσε με ένα πολύ σέξι σύνολο –που ακολούθησε μετά από αρκετά preppy looks στην ίδια πασαρέλα- και την έβαλε να κλείσει το show. Προφανώς και είναι μία από τις πιο αξέχαστες στιγμές για τη μόδα και τη δεκαετία που φεύγει.

2012 Το ντεμπούτο του Raf Simons στον Dior

Ο οίκος Dior κλονιζόταν από το σκάνδαλο του Galliano –που τελικά οδήγησε και στην αποπομπή του- και χρειαζόταν όσο τίποτα μια ανάσα λάμψης και δόξας, που ο Bill Gaytten δυστυχώς δεν κατάφερε να δώσει. Μετά εμφανίστηκε ο Raf Simons. Το ντεμπούτο του στον ιστορικό οίκο ήταν παραμυθένιο και έγινε με ένα show γεμάτο λουλούδια, ρομαντισμό και θηλυκότητα. Αν και τελικά αυτό το love story κράτησε μόνο τρία χρόνια, αυτή η πασαρέλα παραμένει μέχρι σήμερα αξιομνημόνευτη.

2013 Το aggressive χορευτικό στον Rick Owens

Ο Rick Owens ποτέ δεν δίνει σημασία σε κανόνες και από την αρχή της καριέρας του έχει αποδείξει ότι είναι ένας αντισυμβατικός καλλιτέχνης. Στο Παρίσι λοιπόν έκανε μία από τις πιο ισχυρές φεμινιστικές του δηλώσεις. Χορεύτριες με σωματότυπο που απέχει πολύ από αυτόν των περιζήτητων μοντέλων, φόρεσαν τα ρούχα του και έκαναν μια δυναμική εμφάνιση στην πασαρέλα, που φυσικά έγινε αντικείμενο συζήτησης.

2014 Η πασαρέλα-πορεία διαμαρτυρίας της Chanel

Ο Karl Lagerfeld κατηγορήθηκε πολλές φορές για ρατσισμό και για σχόλια που υποβαθμίζουν τις γυναίκες, μιας και δεν έκρυψε ποτέ τις απόψεις του. Ένα show για τη Chanel, το οποίο στο τέλος μετατράπηκε σε μια πορεία διαμαρτυρίας για τα δικαιώματα των γυναικών βέβαια, ήταν αρκετό για να αλλάξουν πολλοί γνώμη και για να τον κατηγορήσουν για υποκρισία κάποιοι άλλοι. Όπως και να ΄χει, κανείς δεν θα ξεχάσει τα μοντέλα που φορώντας Chanel "διαδήλωσαν" και φώναξαν δυνατά πως "Women’s Rights Are More Than Alright”.

2015 Η επιστροφή του John Galliano

Στην ανδρική Εβδομάδα Μόδας του Λονδίνου ο John Galliano παρουσίασε την πρώτη του συλλογή για τον οίκο Margiela. Από την πρώτη στιγμή της ανακοίνωσης της νέας του θέσης, ο κόσμος της μόδας περίμενε με κομμένη την ανάσα το ντεμπούτο του ιδιοφυούς καλλιτέχνη, ο οποίος δεν απογοήτευσε. "Μια διαδικασία ανακάλυψης και επιστροφής στις ρίζες. Κάθε κομμάτι αποδομεί και δομεί μία νέα ιστορία για τον Margiela" ανέφερε το press kit που δόθηκε στους προσκεκλημένους. Ο Galliano επέστρεψε και μάζι του ξεκίνησε και μια νέα, πολλά υποσχόμενη εποχή για τον Maison Margiela.

2016 To τελευταίο show του Hedi Slimane για τον Saint Laurent

O Hedi Slimane πήγε, είδε και νίκησε στον Saint Laurent. O οίκος κατά τη διάρκεια της θητείας του έγινε ξανά cool και όλοι, είτε τον αγαπούν, είτε τον μισούν, παραδέχτηκαν πως ήξερε πολύ καλά τι έκανε. Η τελευταία του συλλογή ήταν και η ωραιότερη, ενώ μάλλον στάθηκε η αφορμή για να επιστρέψουν τόσο δυναμικά τα 1980s στη μόδα. Έντονη ώμοι, λάμψη αλλά και αυτό το κόκκινο σε σχήμα καρδιάς παλτό, ήταν ο καλύτερος τρόπος για να αποχαιρετίσει τον οίκο.

2017 Τα super models των '90s στον Versace

Η Donatella Versace απέτισε φόρο τιμής στον αδερφό της Gianni σε ένα μοναδικό show με λίγη βοήθεια από τα πιο διάσημα super models των 1990s. Naomi Campbell, Helena Christensen, Cindy Crawford, Carla Bruni και Claudia Schiffer βρέθηκαν εκεί, για να τιμήσουν με τη σειρά τους τον άνθρωπο που απογείωσε την καριέρα τους. Φορώντας χρυσά φορέματα περπάτησαν δίπλα στη Donatella και απέδειξαν πως ένα πραγματικό super model δεν έχει ηλικία.

2018 To τούνελ του Balenciaga

Ο Demna Gvasalia ποτέ δεν ήθελε να μοιάζει με τους άλλους σχεδιαστές και αυτό φρόντισε να το κάνει σαφές από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε τα ηνία της καλλιτεχνικής διεύθυνσης του Balenciaga. Πολλοί θεώρησαν ότι ξεπέρασε τον εαυτό του όταν δημιούργησε ένα τούνελ-οθόνη για την πασαρέλα του. Τα ρούχα απέκτησαν άλλη διάσταση καθώς περνούσαν μπροστά από τους προσκεκλημένους σε συνδυασμό με ένα ψυχεδελικό display που σχεδόν δημιουργούσε παραισθήσεις. Ποιος άλλος θα το σκεφτόταν;

2019 H συγκινητική ομορφιά του Valentino

Η ομορφιά των συλλογών του Pierpaolo Piccioli είναι κάτι σαν σήμα κατατεθέν για τον σχεδιαστή. Κάθε συλλογή του θυμίζει γιατί αγαπάμε τη μόδα. Το Υψηλής Ραπτικής show του όμως για το καλοκαίρι του 2019 στο Παρίσι ήταν συγκινητικά όμορφο. Τα ρούχα, τα beauty looks και ο χώρος δημιουργούσαν μεγάλη συναισθηματική φόρτιση και μάλιστα η Celine Dion, που το παρακολούθησε από την πρώτη σειρά, έβαλε τα κλάματα.

2019 H sustainable πασαρέλα του Dior

Ενώ κάποια brands δέχονται έντονη κριτική για τα υπερβολικά σκηνικά που στήνουν για τα fashion shows τους, τα οποία μοιραία καταλήγουν στα σκουπίδια μετά το τέλος της πασαρέλας, ο Dior αποφάσισε τον περασμένο Οκτώβριο να κάνει το ακριβώς αντίθετο. Έτσι, όπως έγινε γνωστό, ο οίκος, μετά το τέλος του fashion show δώρισε τα δέντρα σε διάφορες οργανώσεις έτσι ώστε να συνεχίσουν τον κύκλο ζωής τους. Το brand χρησιμοποίησε το hashtag #PlantingForTheFuture για να κάνει γνωστή την ενέργεια, ενώ οι προσκεκλημένοι είχαν τη δυνατότητα να σκανάρουν το QR Code κάθε δέντρου για να μάθουν ποιος θα είναι ο αποδέκτης του.

2019 H Mary Katrantzou στο Ναό του Ποσειδώνα

Καθηλωτικές δημιουργίες, μουσική με την υπογραφή του Βαγγέλη Παπαθανασίου και ένα μοναδικό σκηνικό. Η Mary Katrantzou δεν παρουσίασε τη συλλογή της στην Εβδομάδα Μόδας του Λονδίνου, όπως συνηθίζει, αλλά στο Ναό του Ποσειδώνα. Το θέαμα ήταν συγκλονιστικό και συνδύαζε την υψηλή μόδα, την επιβλητική ατμόσφαιρα του Ναού και φυσικά έναν σημαντικό φιλανθρωπικό σκοπό. Αυτό κι αν θα μείνει πραγματικά αξέχαστο. .