Δέκα μεγάλες τάσεις που μπορείτε να προσθέσετε τώρα στη συλλογή σας

New season, new you. Είναι σχεδόν αδύνατο να μην υποκύψει κάποιος σ' αυτό, όταν μιλάμε για τη μόδα. Με επίκεντρο το minful shopping βέβαια ριζική ανανέωση της γκαρνταρόμπας μπορεί να επιτευχθεί και μικρές προσθήκες ρούχων και αξεσουάρ. Σ' αυτό το πνεύμα λοιπόν έχει σημασία να επιλεγούν τα σωστά κομμάτια που θα τονώσουν και θα δώσουν πιο updated χροιά σε όλα αυτά που ήδη έχετε. Χτίστε το στιλ της νέας σεζόν έχοντας σαν βάση τα ήδη υπάρχοντα ρούχα και αξεσουάρ της γκαρνταρόμπας σας.

Ίσως αυτή τη σεζόν να πρέπει να επενδύσετε σε ένα warm leather κομμάτι και όχι σε άλλο ένα μαγιό. Ίσως να προσθέσετε μια νέον πινελιά σε ένα all time classic σύνολο που φοράτε κάθε σεζόν. Ίσως ένα ζευγάρι παπούτσια, μια καμπαρντίνα σε λίγο πιο μοντέρνα εκδοχή, ένα κροσέ φόρεμα, να είναι τα μοναδικά που σας χρειάζονται πραγματικά, μιας και η μόδα φέτος έχει -πάλι- πολλά στοιχεία από το παρελθόν.

Ακολουθούν επιλογές από τις πιο μεγάλες τάσεις της άνοιξης και του καλοκαιριού, που μπορείτε να προσθέσετε από τώρα στη συλλογή σας και να τις συνδυάσετε με όλα όσα ήδη έχετε, δημιουργώντας ένα fashion updated στιλ.

To λευκό φόρεμα

O Valentino ξεκίνησε την καλοκαιρινή πασαρέλα του πριν από μερικούς μήνες με κάθε μορφής λευκό φόρεμα, από το πιο αέρινο μέχρι το πλέον αποδομημένο. Αν οι γυναίκες μπορούσαν να γεμίσουν τη ντουλάπα τους το καλοκαίρι μόνο με ένα κομμάτι, τότε σίγουρα θα ήταν αυτό. Πάντα υπάρχει χώρος για ακόμα ένα, ή έστω για να επαναπροσδιοριστεί το ήδη υπάρχον και να φορεθεί με διαφορετικό τρόπο.

Ulla Johnson attica, MICHAEL Michael Kors attica, Esteban Cortazar net-a-porter.com

Οι neon αποχρώσεις

Μπορεί οι γήινες αποχρώσεις να κυριαρχούν στη μόδα της νέας σεζόν, όμως οι neon έχουν σημαντικό ρόλο. Η καλύτερη επιλογή είναι να χρησιμοποιήσετε ένα συνδυασμό τους. Φανταστείτε για παράδειγμα ένα χακί κοστούμι συνδυασμένο με neon φούξια mules.

Saint Laurent net-a-porter.com, Wandler matchesfashion.com, Helmut Lang net-a-porter.com

Οι mega bags

Μετά από πολλές σεζόν με μικρές, πολύ πολύ μικρές τσάντες, οι mega bags παίρνουν την εκδίκησή τους. Είτε την επιλέγετε γιατί σας βολεύει, είτε γιατί σας αρέσει περισσότερο το μήνυμα από τις πασαρέλες είναι ξεκάθαρο: όσο πιο μεγάλη η τσάντα φέτος τόσο πιο in fashion και chic.

Bottega Veneta bottegaveneta.com, Gucci Gucci Boutique, Anya Hindmarch net-a-porter.com

Το warm weather leather

Υπέροχα ρούχα από faux ή αληθινό δέρμα -αυτό έχει να κάνει με τις δικές σας προτιμήσεις- από σακάκι μέχρι παντελόνια και φούστες, είναι πλέον κατάλληλα για όλο το χρόνο. Αυτή την περίοδο προτιμήστε αυτά που έχουν χρώμα ή/και πιο ανάλαφρη γραμμή.

Materiel materieltbilisi.com, Nanushka nanushka.com, Jonathan Simkhai mytheresa.com

To γιλέκο

Το γιλέκο είναι ένα από αυτά που φωνάζουν "instant update” καθώς επανήλθε δυναμικά στο προσκήνιο. Μακρύ ή κοντό, σε tailored ή πιο χαλαρή γραμμή, συνδυάστε το με κάθε outfit που θέλετε να κάνετε λίγο πιο polished ή ακόμα και με σορτς και T-shirt à la Kate Moss.

Nili Lotan modaoperandi.com, Zara zara.com, Gucci Gucci Boutique

To νέο κοστούμι

Η πιο καλοκαιρινή εκδοχή του κλασικού κοστουμιού είναι αυτή που αντί για παντελόνι, περιλαμβάνει βερμούδα. Σκεφτείτε πέρα από τα όρια και δοκιμάστε το tailoring αλλιώς. Σε three-piece, με φαρδιά ή πιο στενή βερμούδα, είναι σίγουρα must have για τη νέα σεζόν.

Prada saksfifthavenue.com, Frankie Shop net-a-porter.com, Tibi modaoperandi.com

H λάμψη

Η μεταλλική λάμψη και κυρίως το ασημί, είναι η πιο glamorous επιλογή της σεζόν. Κομμάτια διακοσμημένα με κρύσταλλα ή άλλα φτιαγμένα από λαμπερά υλικά υπόσχονται να αποκαλύψουν την πιο εντυπωσιακή πλευρά του στιλ σας.

Saint Laurent ysl.com, Rotate Birger Christensen rotatebirgerchristensen.com, By Far Καλογήρου

To σορτς

Tα hotpants επέστρεψαν και έτσι αυτό το καλοκαίρι έχετε έναν ακόμα τρόπο για να αποκαλύψετε τα πόδια σας. Μία ελαφρώς μαυρισμένη επιδερμίδα θα δείξει τέλεια με μια γήινη απόχρωση, ενώ πάντα υπάρχει και η πιο τολμηρή επιλογή σε ένα πιο έντονο χρώμα. Για πιο refined αποτέλεσμα μπορείτε να το συνδυάσετε ακόμα και με ένα boxy double breasted σακάκι.

MICHAEL Michael Kors attica, Miu Miu miumiu.com, Isabel Marant Ètoile attica

To πουά

Καλοκαίρι χωρίς πουά δεν γίνεται. Ποιος δεν λατρεύει τη θηλυκότητα που αποπνέει; Ποιος δεν θέλει να φορέσει κάποια εκδοχή του; Φέτος θα το βρείτε σε μάξι φορέματα, απλά πουκάμισα, tank tops και φούστες που θυμίζουν κάτι από τα 90s. Επιλέξτε μίνιμαλ αξεσουάρ για να το συνδυάσετε γιατί με αυτόν τον τρόπο εκτός από girly το πουά θα είναι και cool.

REDValentino attica, Ganni ganni.com, Balenciaga net-a-porter.com

H νέα καμπαρντίνα

Τόσο χρήσιμη όσο η ντουλάπα στην οποία την αποθηκεύετε, η καμπαρντίνα είναι ένα αναμφισβήτητο staple. Οι σχεδιαστές πειραματίζονται με το κλασικό σχέδιο και το προσεγγίζουν διαφορετικά, είτε επιλέγοντας ένα όχι και τόσο συνηθισμένο χρώμα, είτε ένα άλλο υλικό. Σε κάθε περίπτωση είναι διαχρονική και ίσως να ήρθε η ώρα να δοκιμάσετε και μια πιο ενδιαφέρουσα εκδοχή της.

Barbour by ALEXACHUNG, Burberry, Max Mara όλα attica